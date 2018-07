HeimwerkerTipps: Die Stichsäge – ein idealer Allrounder

Eltern freuen sich am meisten über Geschenke ihrer Kinder, die diese nicht gekauft, sondern selbst gemacht haben. Ein schönes Bild oder eine kreative Bastelei kommt vom Herzen und findet bei den Eltern einen Ehrenplatz, wo ein Blick darauf immer mit angenehmen Erinnerungen verbunden bleibt. Doch warum sollte dies auch nicht umgekehrt geschehen? Auch das Kind wird sich besonders freuen, wenn es von den Eltern etwas bekommt, was diese selbstgemacht haben. Besonders Spielzeuge aus Holz bieten sich an, weil der keimfreie Naturstoff bekanntlich zu den pädagogisch wertvollsten Spielmaterialien gehört.

Der ideale Allrounder

Jeder Handwerker weiß, dass es für sein Handwerk eine nahezu unerschöpfliche Serie an verschiedenen Werkzeugen gibt. In diesem Artikel wird es um die Stichsäge gehen bzw. darum, was sie überhaupt ist, wie man sie benutzt und was diese gegenüber anderen Werkzeugen für Vor- und Nachteile hat. Am Ende des Artikels wird hoffentlich klargeworden sein, dass sich die Stichsäge für Heimwerker zum Basteln und zum allgemeinen Werkeln wunderbar eignet, aber durchaus einige Schwächen besitzt, die beachtet werden müssen. Da die Stichsäge sich besonders anfängerfreundlich verhält, kann jeder allerdings schnell ein sicheres Gefühl für die Säge entwickeln und mit der Zeit immer routinierter seine Stiche tätigen.

Ein treuer Begleiter in Werkstätten

Die Stichsäge gehört zu den bekanntesten Sägen. In ihrem markanten Außenbild fehlt sie in den wenigsten Werkstätten. Sie besitzt ein einseitiges Stichblatt, das von oben nach unten rotiert. Mit einer Pendelhubstichsäge oder einem zusätzlichen optionalen Pendelhub können die Bewegungen des Sägeblatts auch vorwärts und rückwärts erfolgen. Dadurch besitzt die Stichsäge eine größere Krafteinwirkung, was insbesondere bei dickerem Material zur Geltung kommt. Außerdem können die Fransen leichter aus dem Material geworfen werden, was das Risiko reduziert, dass die Stichsäge ihren Dienst quittiert, sodass erst einmal mühselig die Fransen aus dem Blatt entfernt werden müssen, damit es endlich weitergeht. Noch exaktere Schnitte können mit einem zuschaltbaren Laserliner erzeugt werden, während jeder die Wahl hat, sich für ein kabelgebundenes Modell oder für ein Modell mit Akku zu entscheiden.

Präzise Stiche und Rundungen

Die Stichsäge ist ein Allrounder und besonders effektiv, wenn es darum geht, leichte Materialien zuzuschneiden. Die Führung über die Hand ermöglicht das Schneiden auch von feinen Krümmungen und Rundungen. Zudem kommt die Stichsäge bevorzugt zum Einsatz, wenn es darum geht, Schnitte in der Mitte des Materials – meist in den Rundungen – durchzuführen. Ihre Handlichkeit und ihre einfache Bedienung macht sie bei Handwerkern so beliebt, zumal diese im Gegensatz zu manch einem ultramodernen und automatisierten Werkzeug noch einen klaren Bezug zum Handwerk bietet, sodass sich der Handwerker leichter mit dem Produkt seiner Arbeit identifizieren kann.

Den Schwächen entgegentreten

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Da nämlich Stichsägen nur von einer Richtung geführt werden, kommt die Stichsäge bei sehr dicken Materialien an ihre Grenzen. Insbesondere, wenn der Pendelhub fehlt, kann der Handwerker die Kontrolle über das Sägeblatt verlieren. Die Schnitte werden nach unten hin zunehmend ungenauer und unschöner. Um dies zu vermeiden, sollte bei sehr dicken Materialien eine andere Sägeart genutzt werden. Der Fuchsschwanz ist hier ein geeignetes Hilfsmittel. Auch ist das Sägeblatt nicht besonders differenziert, sodass Schnitte an versteckten Stellen zunehmend erschwert werden. Um auch komplexe Schnitte richtig durchführen zu können, sind eine Dekupiersäge oder eine Säbelsäge eine gute Alternative.

Weitere Vorteile

Zusammenfassend ist die Stichsäge also für die meisten Stiche und die meisten Materialien geeignet. Weitere Vorteile bestehen in dem geringen Eigengewicht, das die Kontrolle über die Säge erleichtert und Ermüdungserscheinungen reduziert, sowie in dem Sägeblattwechsel, der unkompliziert und ohne größeren Zeitverlust getätigt werden kann. Einsteigermodelle sind bereits sehr günstig zu erwerben, mit einer Stichsäge mit Akku gewinnt jeder zudem an Unabhängigkeit und Mobilität.

