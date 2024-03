Urlaubstipps für Unentschlossene – Camping in Italien

Viele sind schon intensiv in der Urlaubsplanung für den Sommer, viele haben diese bereits abgeschlossen. Für noch unentschlossene einige Tipps.

Italien ist und bleibt ein sehr beliebtes Ziel bei deutschen Urlaubern. Egal ob wandern, klettern oder baden am Strand, so vielfältig ist kaum ein anderes Urlaubsziel in Europa. Ein weiterer Vorteil ist die Erreichbarkeit mit dem eigenen Auto. So entfällt ein teurer Mietwagen und der eigenen Erkundung des Landes steht nichts im Wege.

Auch für Campingfreunde hat das Land enorm viel zu bieten. Wunderschöne Campingplätze im Hinterland oder mit direktem Zugang zum Strand – Camping in Italien bietet für groß und klein das Richtige.

Wer nicht ganz soweit in den Süden möchte, ist am Gardasee gut aufgehoben. Hier sind die meisten größeren Plätze im südlichen Seebereich zwischen Sirmione und Garda zu finden.

Für viele ist jedoch die Adria noch immer der Inbegriff für Urlaub in Italien. Flach abfallende Sandstrände und azurblaues Meer und schattenspendende Pinien sind eben auch eine perfekte Mischung. In der Region Bibione, Jesolo aber auch in der Lagune von Venedig finden sich vielfach ausgezeichnete Campingplätze. Kinder sind hier überall willkommen. Unterhaltungsangebote vom Feinsten, große Vergnügungsparks, riesige Poollandschaften für Groß und Klein und vielfältige Angebote der Kinderbetreuung bieten fast alle Plätze und sorgen dafür, dass nie Langeweile oder gar Unzufriedenheit aufkommt.

Einer der größten Plätze ist der vielfach ausgezeichnete Platz Camping Marina di Venezia. Besitzer von Wohnwagen oder Wohnmobilen stehen mehr als 3000 Stellplätze zur Verfügung. Wer noch keine Campingausstattung hat, aber trotzdem einmal des Flair eines Campingplatzes genießen möchte, dem stehen Mobilhomes und selbst Ferienhäuser inmitten grüner Landschaft und mit Zugang zum Strand zur Verfügung. Hier werden schnell Freundschaften geschlossen, garantiert! Auch für Hundebesitzer gibt es natürlich viele Möglichkeiten, den Platz zu besuchen und auf einigen Plätzen sind sogar Tierarztpraxen angesiedelt.

Tagesausflüge in die Lagune, nach Venedig oder auch Verona sind absolut lohnenswert und verzaubern Besucher immer wieder.

Verona ist etwa 1,5 Stunden Autofahrt entfernt und bekannt durch Shakespeares „Romeo und Julia“. In der Altstadt findet sich das „Haus der Julia“ aus dem 14. Jahrhundert. Auch die Arena von Verona – ein großes römisches Amphitheater aus dem 1. Jahrhundert – ist absolut sehenswert.

Etwas ganz besonderes für Naturliebhaber ist der etwa 2 Stunden Autofahrt entfernte Parco del Delta del Po (das Po-Delta) . Ein riesiges Naturschutzgebiet mit reicher Fauna und Vogelwelt lädt zum Wandern, Radfahren und Bootfahren ein. Garantiert ein unvergessliches Erlebnis.

Übrigens, auf den meisten Campingplätzen im ganzen Land kann man Fahrräder und Roller mieten, bei See oder Strandnähe auf Surfboards und Boote.