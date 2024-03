Verbraucherzentrale NRW startet ganzjähriges Informations- und Bildungsangebot rund um Strom, Heizen und Warmwasser

Vermittlung von Basiswissen und Handlungskompetenz zum Energiesparen

Zielgruppengenaue und niederschwellige Hilfe zur Selbsthilfe

Umfangreiches Angebot mit Vorträgen, Aktionsständen, Bildungseinheiten und Workshops

Strom sparen, Heizkosten reduzieren, Energieversorger wechseln, Jahresabrechnung verstehen oder Strom mit Steckersolargeräten selbst produzieren – das sind, mit Blick auf die Energiekrise, nur einige Themen, die mehr und mehr Verbraucher:innen in ihrem Lebensalltag beschäftigen. Denn langfristig Energie einzusparen ist nicht nur klimaschonend, sondern spart auch bares Geld. Mit dem Start des ganzjährigen Informations- und Bildungsangebots „Energie – gewusst wie” setzt die Verbraucherzentrale ab Anfang März hier an und bietet eine zielgruppengenaue und niederschwellige Themenvielfalt rund um Strom, Heizen und Warmwasser.

Die Folgen der Energiekrise haben im vergangenen Jahr viele Verbraucher:innen finanziell stark belastet. Die Beratung von Hilfesuchenden rund um Themen wie hohe Strom- und Gasrechnungen, Unsicherheiten beim Anbieterwechsel oder drohende Verschuldung sorgen auch weiterhin für eine hohe Auslastung in den über 60 Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW. „Die enorme Nachfrage nach unseren Beratungsangeboten rund um Energiethemen hat uns klar aufgezeigt, wie wir uns noch stärker auf die Bedürfnisse von hilfesuchenden Menschen ausrichten können“, sagt André Juffern, Leiter des Fachbereiches Energie bei der Verbraucherzentrale NRW. „Wichtig sind niederschwellige Informations- und Beratungsangebote, die leicht verständlich alle Bevölkerungsschichten abholen und die eigene Handlungskompetenz beim Thema Energiesparen stärken.“ Im Mittelpunkt des Informations- und Bildungsangebots „Energie – gewusst wie“ stehen dabei fünf Themenmodule: Grundlagenwissen zu Strom- und Heizenergie, der Stromvertrag, Energiesparen bei Strom und Warmwasser sowie Heizen und Lüften. Auch das Vermeiden von Schimmel und der vereinfachte Betrieb von Steckersolargeräten kommen zur Sprache.

Informations- und Bildungsangebote mit klarer Ansprache

Besonders Haushalte mit geringerem Einkommen sind durch hohe Energiekosten häufig stärker belastet. Die Verbrauchzentrale NRW setzt mit dem neuen Informations- und Bildungsangebot auch da an, wo mitunter das Grundwissen zum Energiesparen ausbaufähig ist oder sprachliche Barrieren die Wissensvermittlung erschweren. Ebenso werden junge Menschen angesprochen, die beispielsweise zum ersten Mal eine eigene Wohnung beziehen und für das Energiesparen nun selbst verantwortlich sind oder erstmals Verträge mit Energieversorgern abschließen. „Wir setzen verstärkt auf aktive Veranstaltungsformate, in denen sich Ratsuchende direkt beteiligen können und so unmittelbar Fähigkeiten zum Energie- und Kostensparen entwickeln“, so André Juffern. „Zusätzlich richten sich besondere Fortbildungsveranstaltungen an beratende Kräfte in Kommunen. Diese möchten wir befähigen, die Wissensvermittlung zu ihren Zielgruppen so qualifiziert wie möglich umzusetzen, um diesen passgenaue Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten.“

Das umfangreiche Informations- und Bildungsangebot „Energie – gewusst wie“ bietet dazu Veranstaltungsformate wie Aktionsstände bei öffentlichen Veranstaltungen, Online- und Präsenzvorträge, Bildungseinheiten für Schüler:innen, Auszubildende und Studierende, Workshops mit kooperierenden Organisationen und Fortbildungsveranstaltungen für beratende Kräfte. „Energie – gewusst wie“ startet zum 01. März mit dem Themenmodul „Mein Stromvertrag“. Die übrigen Module folgen in thematischer Reihenfolge daran an. Der Abschluss der gesamten Angebotsreihe ist für Ende November vorgesehen. Informationen zu verschiedenen Veranstaltungsformaten finden Interessierte unter www.verbraucherzentrale.nrw/e- seminare. In Kürze wird es zudem eine Webseite mit Informationen speziell für Multiplikator:innen geben.

Weitere Informationen und Links:

Informationen und Beratungsangebote rund um Energiethemen unter: www.verbraucherzentrale.nrw/ energie

Quelle: Verbraucherzentrale NRW

Internet: www.verbraucherzentrale.nrw