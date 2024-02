KiKA-Themenwochenende „Unser Wasser“ zum Weltwassertag / Plattformübergreifende Wissens-Angebote vom 22. bis 24. März 2024

Fragen zu Klima, Natur und Umwelt bewegen Kinder und begegnen ihnen auf vielen Ebenen – Zuhause, in der Schule, in den Medien. Sie möchten komplexe Zusammenhänge verstehen, wissen, was sie tun können und aktiv werden. Zum Weltwassertag am 22. März 2024 beteiligt sich KiKA – gemeinsam mit ARD und ZDF – plattformweit mit vielfältigen Angeboten, die das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rücken.

„Die Fragen unserer Zeit sind global und komplex. Um ihnen näher zu kommen, braucht es Wissen und Orientierung, das gilt insbesondere für Kinder, die bei Fragen der Umwelt unglaublich interessiert und engagiert sind. Dem begegnen wir bei KiKA mit einem breiten Angebot: Es gibt vieles, was ihre Fragen beantwortet und vieles, was sie aktiviert – ein zentraler Kerngedanke bei unseren Themenkuratierungen“, sagt Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin .

Mit Regen, dem Lebensraum von Fröschen, der Nutzung von Wasserkraft oder dem Klimaschutz beschäftigen sich am KiKA-Themenwochenende Informations- und Wissensangebote wie „logo!“ (ZDF), „Tigerenten Club“ (SWR), „Checkerin Marina“ (BR), „KiKA LIVE“ (KiKA), „neuneinhalb“ (WDR), „Die Sendung mit der Maus“ (WDR), und „stark!“ (ZDF).

Altersgerechte Angebote vertiefen insbesondere das Thema Wasser. „Die Sendung mit dem Elefanten“ erfragt: „Woher kommt das Wasser aus der Leitung?“ (WDR), „Team Timster“ (KiKA/NDR/rbb) stellt die Crowd Water App vor. Weitere Themen sind: „Löwenzahn: Wasser – Durstig in Bärstadt“ (ZDF), „PUR+ spezial: Wie retten wir das Meer?“ (ZDF), „Schau in meine Welt! Fatou kämpft! Gegen Wassermangel“ (SWR) sowie die Spielfilme „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ (BR) und „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“ (NDR).

Quelle: KiKA – Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Internet: www.kika.de