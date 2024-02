Wir kennen das wohl alle, schon wieder ein Pölsterchen hier und etwas mehr dort. Bis heute wird als Schönheitsideal ein schlanker Körper angesehen. Nicht wenige sind unzufrieden und versuchen eine Diät nach der anderen, mit mal mehr und mal weniger Erfolg. Bei Fettmangel droht Magersucht, und überschüssige Fettablagerungen am Bauch, an den Seiten, am Rücken, an den Armen und an den Oberschenkeln – sind oft ein Dämpfer für’s eigene Selbstwertgefühl, denn das Ziel aller Träume ist es doch, das ungeliebte mehr an Fett so schnell wie möglich loszuwerden.

Kryolipolyse-Behandlungen können dabei helfen. Aber, wie hoch sind die Kryolipolyse kosten und funktioniert das wirklich?

Kryolipolyse – was ist das?

Die Kryolipolyse ist eine der sichersten und effektivsten Methoden zur Beseitigung lokaler Fettdepots. Die Technologie wurde in den USA entwickelt und wird heute in vielen Ländern der Welt eingesetzt.

Die Methode basiert auf der lokalen Anwendung von Kältefaktoren, die eine Temperatursenkung im Expositionsbereich bewirken, die die Grenzen der Kryostabilität des Gewebes (5-10 Grad C) nicht unterschreitet und nicht zu Veränderungen in der Thermoregulation des Körpers führt.

Kryolipolyse als Hilfe bei der Gewichtsabnahme

Die Kryolipolyse ist eine fortschrittliche Methode zur Reduzierung von Körperfett, die gezielt Fettgewebe behandelt, indem es sanft auf bis zu 5 Grad Celsius abgekühlt wird. Während der Behandlung wird das Fettgewebe zwischen spezialisierte Applikatoren eingesetzt, die eine kontrollierte Kühlung ermöglichen.

Interessanterweise verlieren die Fettzellen durch diesen Übergang und den natürlichen Stoffwechselprozess des Körpers ihren Inhalt, was eine merkliche Reduzierung der Fettschichtdicke zur Folge hat. Die Kühlung ist sorgfältig reguliert, sodass sie schrittweise erfolgt und extreme Kälte vermeidet, was die Sicherheit des Verfahrens gewährleistet.

Eine einzelne Kryolipolyse-Behandlung kann die Dicke der behandelten Fettschicht um 25-30% verringern. Typischerweise wird diese Technik für Bereiche wie den Bauch, die Seiten, den Rücken, die Oberschenkel und die Arme angewendet. Die vollständigen Ergebnisse entwickeln sich schrittweise über einige Monate, wobei eine sichtbare Abnahme des Fettvolumens in den behandelten Zonen festgestellt wird, oft mit einer Reduktion von 2-4 cm.

Für wen ist die Kryolipolyse besser geeignet?

Hier sind die folgenden Indikationen für die Kryolipolyse:

Vorhandensein von lokalisierten Fettfalten von 2,5 bis 6 cm Dicke, die mit herkömmlichen Methoden nicht korrigiert werden können;

Verbesserung des Hauttons;

Verringerung des Körpervolumens;

Durchblutungsstörungen in der Problemzone;

Diabetische Polyneuropathie;

Störungen der Blutgerinnung;

Hautverletzungen.

Der Hauptvorteil der Kryolipolyse ist die Fähigkeit, Fett nur an den Problemzonen zu beseitigen und sehr attraktive Formen beizubehalten.

Dennoch ist es wichtig, darauf zu achten, dass das Fettgewebe im Körper eine wichtige Rolle spielt. Insbesondere bei Frauen erfüllt es eine hormonelle Funktion.

Bevor Sie also den Fettpolstern den Kampf ansagen, sollten Sie daran denken, dass alles in Maßen gut ist.

Merkmale des Kryolipolyse-Verfahrens

Das Verfahren ist völlig schmerzfrei und angenehm. Sie spüren nur die Kälte und das Vakuum an der zu behandelnden Stelle. Nach dem Eingriff wird eine Rötung an der Stelle der Kryolipolyse festgestellt, die innerhalb einer Stunde wieder verschwindet.

Das erste Ergebnis der Kryolipolyse ist innerhalb von 3 Wochen nach dem Eingriff zu sehen, und nach 3 Monaten ist der endgültige Effekt sichtbar.

Es gibt also eine große Anzahl von Methoden zum Abnehmen. Sowohl radikale als auch sanfte. Alle haben ihre Berechtigung, und für welche Sie sich entscheiden, bleibt Ihnen überlassen. Apparatetechniken wie die Kryolipolyse sind eine hervorragende Ergänzung, um Ihre Form zu straffen, überschüssiges Fett zu entfernen und Sie schlank und schön zu machen!

Wichtigstes ist und bleibt aber eine gesunde und ausgewogene Ernährung und möglichst jeden Tag Bewegung an frischer Luft.