Wie die Online-Welt unser Zeitmanagement verändert

Es wird so viel darüber geschrieben, wie das digitale Zeitalter und das Internet speziell, dazu geführt haben, dass immer mehr von uns von zu Hause aus arbeiten und dass wir unsere Freunde und Familie per FaceTime kontaktieren, wenn wir mit ihnen sprechen wollen. Aber wie verhält es sich mit jener Sache, der viele von uns im Grunde genommen nie so viel direkte Aufmerksamkeit schenken: der Zeit im Allgemeinen.

Jeder verliert sich in einer der vielen Scroll-Sitzungen

Die ständige Verfügbarkeit des modernen Smartphones hat dazu geführt, dass die früher oftmals grassierende Einsamkeit und Zurückgezogenheit für viele von uns weitgehend der Vergangenheit angehören. Früher, als Sie einfach dastanden, um auf einen Bus zu warten oder im Bett lagen und sich hin und her wälzten, weil Sie nicht einschlafen konnten, sind vorbei. Jetzt greifen Sie einfach nonchalant zu Ihrem Mobiltelefon und sind in wenigen Sekunden mit der ganzen Welt verbunden.

Das häufigste – und mit Sicherheit auffälligste – Beispiel, sind die scheinbar endlosen Scroll-Sessions in den sozialen Medien, die permanent gestartet werden. Den unendlichen Nachrichten-Feeds werden immer weiter durchgegangen, da immer mehr Daten zur Verfügung stehen und immer neue Inhalte durchforstet werden müssen. Mit diesen Tätigkeiten kann man Stunden verbringen, auch wenn man bei einem gemeinsamen Essen in einem schönen Restaurant sitzt. Aber dieser Umstand ist in vielerlei Hinsicht – in 99,9% der Fälle – weitgehend sinnlos, was sowohl den Nachteil als auch den Reiz ausmacht.

Manche betrachten diese Tätigkeit als etwas, mit dem Sie eigentlich aufhören sollten, es aber nicht können, andere User nutzen es einfach als eine Form des Eskapismus. Egal, ob Sie die endlosen Sitzungen mögen oder nicht, sie haben sicherlich die Art und Weise verändert, wie wir Zeit allein oder in Gesellschaft verbringen.

Inhaltsschleifen nehmen stetig zu

Anstatt abzuwarten oder in Magazinen nachzusehen, was im Fernsehen läuft, lassen sich die meisten von uns jetzt von Netflix und YouTube empfehlen, was wir als nächstes sehen sollten. Sobald wir uns für etwas entschieden haben und mit dem Anschauen beginnen, werden wir von der betreffenden Sendung in den Bann gezogen und sehen uns Beiträge und Filme nacheinander an, und freuen uns, wenn wir den einst nervigen Abspann übersprungen haben.

Die Ära des sogenannten „Binge-Watchings“ ist schon lange angebrochen, spätestens mit der Nutzung der ersten DVDs, die es einem ermöglichen, stundenlang an Ort und Stelle zu bleiben, ohne aufstehen zu müssen, um sich stundenlang von einer Serie zur nächsten berieseln lassen. Mit dem Aufkommen des Streamings hat sich diese Art des „Entspannens“ noch zusätzlich verstärkt. Im Grunde genommen wäre diese Tatsache ideal, vor allem wenn Sie sich zurücklehnen und ausruhen möchten. So können Sie das klassische Fernsehen auf digitale Weise genießen.

Aber sind Soziale-Medien und Streaming tatsächlich alles, was in den Bereich der geänderten Zeitwahrnehmung fallen? Bei weitem nicht…

Gesellschaftsspiele sind zu Einzelspiel-Events geworden

Das Schachspiel hat den Ruf, vor allem für Intellektuelle und Introvertierte Menschen geeignet zu sein, und an dieser Feststellung ist sicherlich nichts auszusetzen. Während ernsthafte Spieler lange ihre Abende damit verbringen, berühmte Partien zu wiederholen und Eröffnungen auf ihren Brettern nachzuspielen, hat die Online-Welt die Art und Weise, wie diese gespielt und nachgestellt werden können, radikal verändert.

Auf Webseiten wie schachbund.de können Sie mit ein paar Fingertipps auf Ihrem Smatphone gegen den Computer spielen, und Sie werden feststellen, dass dort es viel einfacher ist, gewisse Spielzüge nachzustellen oder zu üben. Sie können dies so lange machen, bis Sie eine perfekte Strategie für Ihr nächstes Spiel gefunden haben. Sie können das Spielniveau Ihres virtuellen Gegners anpassen, Übungssequenzen wiederholen und Live-Spiele gegen andere Spieler auf der anderen Seite des Planeten spielen.

Es besteht auch online die Möglichkeit, Großmeistern aus der Ferne dabei zuzuschauen, wie sie gegeneinander antreten, und zwar bei Events, die an Hunderttausende Zuschauer in Echtzeit gestreamt werden. Wenn Sie ein Schachfan sind und diese Live-Spiele verfolgen wollen, so ist dieser Umstand eine echte Bereicherung.

In unserer Freizeit stellen wir immer mehr Fragen

Millionen von uns haben inzwischen damit begonnen, ihre eigenen Informationen aus bestimmten Quellen im Internet zu beschaffen, anstatt einen Experten um Rat zu fragen: Faktenprüfung, Gesundheit und Ernährung sind vor allem jene Suchkriterien, nach denen im Internet von den Usern gestöbert wird. Es liegt nicht nur daran, dass wir die meiste Zeit allein zu Hause an unseren Telefonen oder Tablets sitzen, sondern auch daran, mit welchen Medien wir uns auseinandersetzen.

‌Die eigene Datenbeschaffung – unabhängig davon, was wir über die zugrunde liegenden Quellen denken – ist eine selbstbestimmte Aktion. Im analogen Zeitalter mussten wir an bestimmte Personen Fragen stellen der nach einer Enzyklopädie greifen, um bestimmte Antworten zu erhalten. Jetzt können Sie jederzeit nach fast allem suchen und auch Ergebnisse auf Ihre Fragestellungen erhalten.

Ein einfaches Beispiel dafür, das uns nicht in den Kaninchenbau der Fehlinformationen und Behauptungen zur Faktenprüfung führt, ist das gute und alte Kreuzworträtsel. Jetzt können Sie nach Hinweisen online suchen, damit Sie das Rätsel schnell möglichst lösen können, und Sie müssen keinen Freund oder Freundin mehr fragen, wenn Sie die Lösung nicht sofort wissen. Und Sie können sogar Spiele gegen den Computer spielen, sodass Sie nicht auf die morgige Zeitung warten müssen, in der Sie eine neue Rätselaufgabe gestellt bekommen.

Abende im Freien können zu Solo-Abenden zu Hause werden

Wenn Sie früher Roulette oder Blackjack spielen wollten, mussten Sie ein Casino in Ihrer unmittelbaren Umgebung gehen oder mit dem Auto dorthin fahren, gegenwärtig besteht aber bereits die Möglichkeit, dass Sie diesen Zeitvertreib im Internet nachgehen, und zwar in einem der unzähligen Online Casinos, die in den letzten Jahren ihre digitalen Pforten geöffnet haben. Das Gleiche gilt auch für einen Kinobesuch und einen Einkaufsbummel in den Bekleidungsgeschäften in der Stadtmitte am Samstagnachmittag.

Aktivitäten, die früher die Domäne unserer Wochenenden und arbeitsfreien Tage waren, können jetzt zu jener Zeit stattfinden, in der wir beispielsweise allein zu Hause sind und keine unmittelbaren anderen Aufgaben haben. Natürlich erhalten wir nicht das gleiche Erlebnis – und erleben auch nicht die gleiche Atmosphäre – wie beim Spielen, Zuschauen oder Einkaufen vor Ort, aber letztendlich erhalten Sie Zugang zu den gleichen Inhalten oder Leistungen. Das Casinospiel wird das gleiche sein, der Film hat den gleichen Anfang und das gleich Ende und die Kleidung wird Ihnen nach einem Online-Kauf genauso gut stehen.

Gibt es im Jahr 2023 überhaupt Zeit für sich allein?

Einer der Nachteile dieser permanenten Konnektivität mit der Außenwelt besteht darin, dass möglicherweise keine wirkliche Langeweile aufkommt. Dieser Umstand mag wie ein Widerspruch klingen, aber Langeweile ist ein wichtiger Faktor, um Ihrem Gehirn Ruhe und eine Pause zu gönnen, denn in den ruhigeren Momenten im Laufe eines Tages hat Ihr Gehirn die Möglichkeit, Emotionen, Erinnerungen und Ereignisse der letzten Stunde auf einer unterbewussten Ebene zu verarbeiten.

Wir haben uns evolutionsgeschichtlich dazu entwickelt, den ganzen Tag über mit einer kleinen Anzahl von Menschen zusammen zu sein und nicht mit einem ständigen Strom neuer Informationen ausgesetzt zu sein. Es spricht also einiges dafür, ab und zu einen „analogen Abend“ zu verbringen, an dem man die Seele baumeln lässt und sich entspannt. Es kann sich zunächst seltsam anfühlen, wird aber dabei helfen, den aufgestauten Stress abzubauen, die Energievorräte wieder aufzuladen und eine neue Perspektive auf alle möglichen Herausforderungen zu geben.

Sehen Sie diesen Artikel als einen kleinen Denkanstoß, um Ihre Zeit sinnvoll zu verbringen …