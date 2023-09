First Day of School – für den perfekten Start ins neue Schuljahr

Endlich wieder Schule! Nach den großen Ferien wartet der erste Schultag und damit viel Aufregung auf die Kinder. Um entspannt in das neue Schuljahr zu starten, sollten die Eltern ausreichend Zeit für die Vorbereitungen einplanen. Deshalb gilt: Lieber gleich erledigen. Nehmen Sie das Kind mit zu den Einkäufen für den ersten Schultag, so steigt die Vorfreude und man kann zuhause die neuen Sachen probetragen und den Schulranzen gleich auch noch vorführen.

Für den ersten Schultag: Vorfreude ist die schönste Freude. Bevor die Vorbereitungen für den ersten Tag starten, können Sie das Kind mit einem besonderen Geschenk wie zum Beispiel neue Turnschuhe überraschen. Die kann es dann am ersten Schultag tragen.

Sportsachen: Passende Kleidung für den Turnunterricht in der Schule ist wichtig. Deshalb sollten Sie vor dem Schulstart prüfen, ob die Sportkleidung und vor allem die Turnschuhe für In- und Outdoor dem Kind noch passen. Bei GMT for Kids gibt es zu vielen Schulranzen-Modellen passende Sportbeutel oder Freizeitrucksäcke.

Schulranzen säubern: Jetzt geht es daran, den Schulranzen für das neue Schuljahr auf Vordermann zu bringen. Am besten räumen Sie und ihr Kind den Ranzen gemeinsam komplett aus. Alles, was sich an Resten oder Verpackungsmaterial im Inneren befindet kann weg. Der Ranzen wird mit einem feuchten Tuch gründlich ausgewischt und kann an der Luft trocknen. Ist ein neuer Schulranzen nötig, sollten Eltern beim Kauf darauf achten, dass das Material leicht zu reinigen ist. Im besten Fall verfügt der Schulranzen über eine antibakterielle Ausstattung und ist schimmelresistent. GMT for Kids setzt zum Beispiel auf leichtes Material und einen umweltfreundlichen Stoff, der sowohl antibakteriell, schimmelresistent und darüber hinaus auch noch ölabweisend ist.

Schulranzen packen: Räumen Sie den Schulranzen am besten mit dem Kind zusammen ein. So lernt es gleich ganz spielerisch, wie es den Schulranzen so packt, und, dass alles, was mit in die Schule muss auch einen Platz bekommt. Achten Sie dabei auf eine logische Abfolge. Zum Beispiel packt man zuerst die Hefte, dann die Bücher, dann die Trinkflasche, die Brotdose und – je nach Größe am Schluss das Federmäppchen ein. So findet alles, auch die persönlichen Dinge den richtigen Platz.

Nässeschutz: Eine separate Hülle schützt den Schulranzen vor Nässe. Bei GMT for Kids gibt es für jedes Modell einen separaten Regenschutz, der problemlos über den Ranzen gezogen werden kann. Die Hüllen in leuchtenden Farben, ausgestattet mit reflektierenden Streifen, sorgen für eine erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit auf dem Schulweg.

Schulhefte: In der Regel bekommen die Kinder vor dem ersten Schultag rechtzeitig eine Liste für die nötigen Hefte und die Ausstattung. Markierten früher farbige Umschläge die unterschiedlichen Hefte, gibt es heute viele verschiedene Designs. Das Kind freut sich am meisten auf den ersten Schultag und die Hefte, wenn es das Design selbst aussuchen darf. Gut vorbereitet sollten Sie trotzdem immer ein zusätzliches leeres Heft zuhause haben.

Lernbücher: Eine Liste gibt an, welche Bücher für die Kinder besorgt werden müssen und welche Bücher von der Schule zur Verfügung gestellt werden. Damit die Bücher das Schuljahr bestmöglich überstehen, hilft Buchschutzfolie. Die Folie, die es in vielen verschiedenen Farben gibt, sollte auf allen Seiten vier Zentimeter größer als das Buch sein. Um das Buch einzupacken, schneidet Sie die Folie an allen vier Ecken schräg (45 Grad) ab. Anschließend schneidet man ober- und unterhalb des Buchrückens jeweils ein V in die Folie. Der Buchrücken muss zwischen diese beiden V-förmigen Ausschnitte passen. Anschließend kann man die Folien auf der Buchvorder- und -rückseite umgeschlagen und mit Klebestreifen verkleben. So ist jedes Buch perfekt vor Kratzern und Schmutz geschützt.

Brotdose: Für eine richtige Pause ist eine gute Brotbox wichtig. Daher sollten Sie vor der ersten Verwendung prüfen, ob die Brotdose richtig schließt oder eine neue nötig ist. Mit verschiedenen Fächern passt neben das Brot auch Gemüse oder Obst. Eine Überraschungs-Brotdose zum ersten Schultag: Ob kleine Gemüse-Gesichter auf dem Brot oder Apfelscheiben, in Herzform – so schmeckt gesundes Essen doppelt lecker.

Trinkflasche: Bevor die Trinkflasche zum Einsatz kommt, sollte sie ausgespült und auf die Dichte hin geprüft werden. Wenn die Kinder neben Wasser auch mal etwas anderes trinken möchten, kann man das Trinkwasser mit Himbeeren, Gurkenscheiben, Minze oder Tee mit etwas Fruchtsaft ohne Zucker auf. So gibt es neben einem anderen Geschmack auch gleich zusätzliche Vitamine.

Stiftmäppchen: Auch Federetuis für Buntstifte, Füller & Co. sollten vor dem Gebrauch gereinigt werden. Prüfen Sie und ihr Kind den gesamten Inhalt gemeinsam: Ist die Füllerpatrone frisch? Sind alle Buntstifte in den wichtigsten Farben vorhanden? Sind frische Filzstifte vorhanden? In ein perfekt ausgestattetes Mäppchen gehören außerdem neben einem gespitzten Bleistift, ein Lineal, ein Radiergummi, ein Anspitzer, eine Schere, ein Tintenkiller und, je nach Schuljahr, ein Zirkel und ein dreieckiges Lineal.

Ob Dinosaurier, Einhorn, Raumschiff oder Prinzessin – ganz gleich von welchen Helden Kinder träumen – GMT for Kids bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Designs. Da werden Abenteurer genauso fündig wie Weltraumforscher, Einhorn-Fans, Katzenfreunde oder Primaballerinas.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0