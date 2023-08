Wege, wie man seinen Kindern mehr Umweltbewusstsein beibringt

Nachhaltigkeit wird immer wichtiger für viele von uns. Es ist ein guter Zeitpunkt, auch eure Kinder an gesunde Gewohnheiten heranzuführen, die das Leben in der Zukunft gesünder und unseren Planeten sauberer machen werden.

Nach den Angaben von CyberGhost kann ökologisches Denken nicht aufgezwungen werden – es kann nur eingeflößt werden, und je früher Kinder lernen, sich um die Natur zu kümmern, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie dies auch im Erwachsenenalter tun werden.

In dem heutigen Artikel werden wir über einige nützliche Gewohnheiten sprechen, die man Kindern beibringen kann, die aber nicht beschwerlich sind und den Zustand der Umwelt verbessern, indem sie den Kindern das Konzept des vernünftigen Verbrauchs vermitteln. Es ist wichtig, sie den Kindern beizubringen, denn sonst müssen künftige Generationen den Planeten vor den weit verbreiteten Mülldeponien retten.

Die meisten Umweltprobleme sind auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen. Die Wissenschaftler schlagen Alarm, denn wenn sich die Situation nicht ändert, werden wir mit einer ökologischen Katastrophe unglaublichen Ausmaßes konfrontiert.

Sauberkeit ist der Schlüssel zur Ökologie

Dies ist das Erste, was Sie Ihrem Kind beibringen müssen. Werfen Sie nicht einmal ein kleines Bonbonpapier auf den Boden. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es für diesen Zweck Mülleimer gibt. Wenn keine in der Nähe sind, können Sie die Verpackungen in Ihre Tasche oder Ihren Rucksack stecken. Bringen Sie Ihrem Kind bei, bewusst zu sein und nicht nur für sich selbst aufzuräumen, sondern auch seinen Mitschülern beizubringen, das Gleiche zu tun.

Als Ergebnis davon erhalten wir eine saubere Gegend, denn sauber ist nicht dort, wo man ständig was putzt, sondern dort, wo man keinen Abfall hinterlassen hat. Wenn das Kind von Kindesbeinen an Erwachsene sieht, die verantwortungsvoll mit der Natur umgehen, dann wird es das auch tun. Auf diese Weise erhalten Sie saubere Parks, Flussufer und Höfe für künftige Generationen.

Wiederverwendbare Flaschen benutzen

Plastik ist ein echtes Problem für die Umwelt. Dieses Material ist zwar billig und praktisch, aber es verdirbt schnell und braucht lange, um sich auf der Mülldeponie zu zersetzen.

Schlagen Sie Ihrem Kind daher vor:

Eine Plastikflasche so lange wie möglich zu benutzen; Eine wiederverwendbare Glasflasche oder einen Thermobecher für ihn zu kaufen.

Wiederverwendbare Artikel haben ein interessantes Design, so dass es gar nicht schwer ist, eine Thermoskanne mit dem Bild der Lieblings-Cartoonfigur zu kaufen. Leider sind nicht alle Fast-Food-Lokale bereit, Getränke in Ihre plastikfreien Behältnisse umzufüllen.

Weniger Polyethylen verwenden

Nachdem die Supermärkte auf das Problem der Verwendung von Tüten aufmerksam geworden sind, haben sie auf umweltfreundliches Polyethylen umgestellt. Im Gegensatz zu seinen Pendants ist es vollständig biologisch abbaubar. In anderen Bereichen unseres Lebens ist Polyethylen jedoch nicht weniger geworden. Die Verpackung von Lebensmitteln, lebenswichtigen Gütern, Geräten – all das ist schädlich für die Umwelt.

Deshalb:

Sagen Sie Ihrem Kind, dass es solche Tüten so wenig wie möglich benutzen soll. Wenn sie sauber sind, sollte man sie wiederverwenden – für Müll, zum Aufbewahren von Dingen usw;

Kaufen Sie eine ökologische Einkaufstasche aus Stoff oder anderen natürlichen Materialien.

Jedes Mal, wenn man an der Kasse eine Tüte in die Hand nimmt, sammelt man unbewusst nutzlose (und unnötige) Tüten zu Hause an.

Den eigenen Sachen ein zweites Leben geben

Jeder hat Dinge in seinem Kleiderschrank, die er seit Jahren nicht mehr getragen hat. Vielleicht sind Sie einfach aus dieser Hose herausgewachsen oder haben sie zu einem günstigen Preis gekauft und dann beschlossen, sie nicht mehr zu tragen. Bevor Sie sie wegwerfen, geben Sie Ihren Sachen ein zweites Leben: Geben Sie sie an eine Obdachlosenhilfe oder einen Secondhand-Laden.

Bringen Sie Ihrem Kind bei, dasselbe zu tun: Gehen Sie gemeinsam Ihren Kleiderschrank und Ihre Spielsachen durch und entscheiden Sie, was Sie verschenken möchten. Auf diese Weise helfen Sie der Natur und denjenigen, die es brauchen. Sie können alles verschenken: Kleidung, Bücher, Geschirr, Haushaltsgeräte, Medikamente, Kosmetika (sofern sie nicht abgelaufen sind, einwandfrei funktionieren und in gutem Zustand sind).

Sie dürfen auch keine Angst haben, selbst nach Sachen in Secondhand- und ähnlichen Geschäften zu suchen. Dies ist besonders für Mütter von Babys wichtig: Kinder wachsen stündlich, so dass neue Dinge schnell klein werden.

Vernünftig einkaufen

Dieser Punkt schließt sich an den vorherigen an. Überlegen Sie schon beim Kauf, ob Sie die Sachen wirklich brauchen. Das gilt nicht nur für Kleidung, sondern auch für teure Lebensmittel, Technik (vor allem Smartphones) und Luxusartikel. Die Anhäufung solcher Dinge macht nicht glücklicher – das ist von Wissenschaftlern längst bewiesen.

Gewöhnen Sie Ihr Kind daher an den Gedanken, dass viel nicht immer gut ist. Bieten Sie ihm zum Beispiel statt des zehnten Bären einen Spaziergang in einem Vergnügungspark an. Kaufen Sie Kindern auch kein Gold, keine teure Ausrüstung und keine Markenkleidung. Überall auf der Welt gilt Bildung als die beste Investition.

Sparen Sie unsere Ressourcen

Um es unseren Lesern leicht zu machen, sich die wichtigsten Punkte dieses Materials zu merken, haben wir eine kleine ökologische Checkliste zusammengestellt.

Merken Sie sich also, was Sie regelmäßig tun sollten:

Ziehen Sie den Stecker aus den Elektrogeräten raus.

Lassen Sie das Wasser beim Zähneputzen nicht weiterlaufen.

Kaufen Sie saisonale Produkte, die in Ihrer Nähe angebaut werden.

Benutzen Sie Toilettenpapier, das aus Papierabfällen hergestellt wurde.

Geben Sie Glas, Plastik und Papier in Recyclingzentren ab.

Damit helfen Sie nicht nur der Umwelt, sondern sparen auch Geld. Installieren Sie zu Hause Gas-, Strom- und Wasserzähler und zahlen Sie nur für das, was Sie verbrauchen.

Gehen Sie auch bewusst mit Heizung und Klimaanlage um.

Außerdem ist ein großer Temperaturunterschied nicht gut für den Organismus, und die Heizungsrechnungen empören auch diejenigen, die viel verdienen. Verstecken Sie also im Winter keine warmen Sachen: Es ist besser, eine angenehme Temperatur aufrechtzuerhalten, Geld aus der eigenen Tasche zu sparen und gleichzeitig dem Planeten zu helfen.

Müllsortierung

Erklären Sie Ihrem Kind von klein auf, dass der Müll unbedingt getrennt werden muss. In allen Haushalten gibt es Behälter für die Mülltrennung: getrennte Behälter für Plastik, Glas, Papier usw. Trennen Sie zu Hause immer Ihren eigenen Müll und geben Sie Ihren Kindern ein positives Beispiel.

Zeigen Sie, wie sehr alles um uns herum miteinander verbunden ist

Spielen Sie mit Ihrem Kind das Spiel „Woraus besteht das?“ und „Woher kommt das?“. Wenn Ihr Kind weiß, dass Papier aus Bäumen hergestellt wird und dass Bäume uns helfen, saubere Luft zu atmen, wird es leichter akzeptieren, auf beiden Seiten des Papiers zu zeichnen.