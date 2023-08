Dachschräge? Kein Problem! Einrichtungsideen für Dachgeschosswohnung

Wohnungen mit Dachschrägen haben einen außergewöhnlichen Stil, aber auch einige Nachteile: zum Beispiel passen nicht alle Schränke unter die Dachschräge. Noch bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts wurden Räumlichkeiten in Dachböden als eine Art Lagerraum für alte und überflüssige Dinge verwendet. Man hat da auch die Wäsche aufgehängt (gut, das macht man auch heute noch!) Doch eines Tages hatte ein junger Architekt aus Frankreich, Francois Mansart, die geniale Idee, das Dachgeschoss in einen Wohnraum zu verwandeln. Das Ergebnis war hervorragend, aber lange Zeit wurden solche Räume als Dienstbotenquartiere genutzt. Erst im 19. Jahrhundert besann man sich auf die Schönheit des Lebens unter dem Dach und die wunderbare Aussicht aus dem Fenster und schenkte den Dachgeschosswohnungen ein neues Leben. Das können Sie auch selbst machen, wenn Sie in eine Wohnung mit Dachschrägen einziehen.

Design der Räume im Dachgeschoss: Seien Sie kreativ!

Heute hat sich die Einstellung zu Wohn- und sogar Nichtwohnräumen im Haus drastisch verändert. Wir versuchen, jeden Zentimeter mit maximalem Nutzen zu nutzen. Deshalb haben viele Menschen begonnen, sich mit leeren Dachböden zu beschäftigen. Wenn man die Frage ihrer Gestaltung richtig angeht, kann man einen vollwertigen Raum schaffen. Hier sind einige Einrichtungsideen für verschiedene Räume im Dachgeschoss, um die gemütlicher zu machen!

Schlafzimmer

Das Dachgewölbe und seine Höhe sind für die Gestaltung des Schlafbereichs nicht so wichtig. Wenn Sie das Bett am Fenster aufstellen, können Sie sich täglich bei der Betrachtung des Sternenhimmels entspannen. Ein großer Spiegel und vertikale Wandleuchten tragen dazu bei, dass der Raum sich nicht so beengt aussieht. Wenn die Fenster im Dachgeschoss klein sind, können Sie das Schlafzimmer heller gestalten, indem Sie die Wände und die Decke weiß streichen. Um dem Raum einen Alterungseffekt zu verleihen (indem Sie nach dem Streichen Abnutzungsspuren hinterlassen), können Sie mit schmiedeeisernen Möbeln einen gemütlichen, rustikalen Chic schaffen.

Sie können auch tragende Balken harmonisch in die Einrichtung integrieren, indem Sie die Decke mit Holzwaggons verkleiden. Diese Kombination ist eine hervorragende Grundlage für ein Schlafzimmer im Stil der Provence. Bei der Auswahl eines Designs für das Schlafzimmer mit Dachschrägen sollten Sie natürlich auf die Einrichtung der gesamten Wohnung achten. Fügen Sie einfarbige Vorhänge, einen Bodenspiegel mit einem schönen Bronzerahmen und teure Möbel hinzu, um dem Zimmer schickes Flair zu verleihen.

Wohnzimmer

Trotz der geringen Größe ist der Dachboden in der Lage, geräumig zu werden, dafür müssen Sie nur intelligent über die Inneneinrichtung nachdenken. Zunächst einmal verwenden Sie helle Farben. Wände, Boden, Decke, Textilien – alles sollte luftig sein.

Auch helle Akzente können da sein: ein Tisch mit einer transparenten Tischplatte und Stühle aus hellem Kunststoff bieten eine tolle Ergänzung. An einer der Stirnwände können Sie einen Kamin oder sogar dessen Nachbildung anbringen. Schöne gemütliche Sofa und Sessel vor dem Kamin, auf denen Sie mal gerne live sportwetten auf Ihrem Handy genießen können, machen das Zimmer zu der Wohlfühloase.

Kinderzimmer

Es ist wirklich zauberhaft, sein Zimmer in der Nähe des Himmels zu haben. Zu träumen, am Fenster zu sitzen, interessante Bücher zu lesen, seine Lieblingsspiele zu spielen. Bei der Gestaltung eines Kinderzimmers sollten Sie ein paar einfache Regeln beachten, die helfen, den Raum richtig aufzuteilen. Der Schreibtisch sollte sich in der Nähe des Fensters befinden, sodass man die meiste Zeit kein künstliches Licht braucht. Das Bett selbst stellen Sie lieber in der Nähe der Wand, und das Bett wird besser in der Nähe der Wand platziert; die gegenüberliegende Wand eignet sich hervorragend, um Regale oder einen Kleiderschrank zu bauen. Wenn die Höhe zulässt, können die Möbel als Etagenbett gebaut werden, wobei die obere Etage für das Bett und die untere Etage als Spielfläche genutzt werden kann.

Arbeitszimmer

Dieser Ort wird eine wunderbare „Insel der Einsamkeit“ sein, wo man konzentriert arbeiten oder in die literarische Welt eintauchen kann. An zwei großen Wänden können Regale mit Büchern aufgestellt werden. Auch hier, im Falle eines Arbeitszimmers, passen die Regale oder Schränke für Dokumente und notwendige Dinge harmonisch hinein. Vergessen Sie nicht den Schreibtisch, den Sie am besten in der Nähe des Fensters aufstellen, sowie die Bücherregale .

Außer den oben genannten Möglichkeiten können Sie auch unter dem Dach ein Esszimmer, Küche, Fitnessstudio zu Hause oder andere Räume unterbringen. Achten Sie nur auf die Höhe der Kniestocks und der Giebelwand: keiner soll sich den Kopf stoßen! Gleichzeitig versuchen Sie, jeden Zentimeter optimal zu nutzen und mit viel Liebe das Zimmer auszustatten. Wenn die Aufgabe für Sie zu herausfordernd ist, lassen Sie sich vom Innenarchitekten beraten und Sie werden sein, wie behaglich, stilvoll, aber auch komfortabel und praktisch Zimmer mit Dachschrägen bei entsprechender Innenausstattung sein kann!