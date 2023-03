Inspirierende Einladungskarten für Kindergeburtstage

Prinzessin, Pirat, Entdecker, Superheld – schon die Einladungskarte macht Lust auf die bevorstehende Sause. Es gibt nichts Schöneres für kleine Gastgeber, als ihre Einladungen selbst zu gestalten. Um Tränen und Klebefinger zu vermeiden, gibt es online unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Superhelden, Entdecker, Piraten – hier ist alles möglich

Die Fantasie der kleinen Jubilare kennt keine Grenzen. Sie möchten die Welt als Superhelden, Entdecker, Piraten oder in zahlreichen anderen Rollen erobern. Gibt es eine bessere Möglichkeit, als diesen Traum bei der Geburtstagsparty auszuleben? Passend dazu dürfen auch die Einladungskarten gestaltet werden. Am heimischen Basteltisch ist mit Kleber, Schere, buntem Karton und anderen Utensilien jedoch schnell Schluss. Die kleinen Gastgeber verlieren oft rasch die Lust, wenn die Einladungskarten vielleicht nicht wie gewünscht aussehen.

Deutlich entspannter können Eltern und Nachwuchs ihre Einladung zum Kindergeburtstag online kreieren. Es gibt keine klebrigen Finger, keine Farbspuren auf dem Tisch oder den Fingern und keine Tränen, wenn die Superhelden nicht auf dem Papier bleiben wollen. Stattdessen genießen alle gemeinsam die entspannte Atmosphäre vor dem Bildschirm und können sich in aller Ruhe ein Wunschmotiv aus zahlreichen Vorlagen aussuchen.

Einmal entdeckt, lässt sich das Design nach Herzenslust anpassen. Neben der Schriftgröße und -form, können auch Fotos und andere Design-Elemente hinzugefügt werden. Das macht besonders viel Spaß, denn das Verschieben auf der digitalen Vorlage funktioniert spielend leicht. Wer möchte, fügt der Karte noch eine individuelle Grußbotschaft hinzu oder äußert Wünsche, was die Gäste beim Geburtstag mitbringen sollen.

Motto-Party zum Kindergeburtstag: Diese Themen kommen richtig gut an

Mit einem passenden Motto fällt die Ausgestaltung der Party viel leichter. Viele Jungen wünschen sich beispielsweise eine Feier im Stil ihrer Superhelden, als Ritter, Feuerwehrmann oder Entdecker. Wer Tiere liebt, wird sich mit Sicherheit über eine Feier unter dem Dschungel-Motto freuen. Hier dürfen nicht nur verschiedene Tiermotive an der Wand, auf der Tischdecke oder dem Besteck auftauchen, sondern auch auf der Einladungskarte wiederzufinden sein. Bei einer Einladungskarte mit lustigen Tiermotiven und üppigen Blättern können es die Gäste kaum erwarten, bis es losgeht.

Viele Mädchen wünschen sich, einmal in ihrem Leben Prinzessin zu sein. Auch Meerjungfrauen oder Einhorn- und Regenbogen-Partys stehen bei den kleinen Damen hoch im Kurs. Hier kann das Motto ebenfalls schon bei der Einladung aufgegriffen werden. Zur Auswahl stehen verschiedene Motive im Prinzessinnen-Stil, beispielsweise mit rosafarbenen Akzenten, einer Kutsche, einer kleinen Krone und vielem mehr. Natürlich lassen sich auch diese Karten mit einem Foto der kleinen Gastgeberin individualisieren.

Wann sollten die Einladungskarten bei den Gästen eintreffen?

Vorbereitung ist alles. Damit die kleinen und großen Gäste pünktlich zur Feier erscheinen, sollten sie frühzeitig davon erfahren. Die Aufregung bis zum großen Tag ist vor allem für die kleinen Gäste besonders groß. Häufig halten sie eine wochenlange Spannung gar nicht aus, sodass die Zustellung der Einladung spätestens zwei Wochen vor der Feier ausreicht. So bleibt genug Zeit, um sich über ein mögliches Outfit und über ein Mitbringsel Gedanken zu machen.

Mitmach-Spiele sind besonders aufregend

Die kleinen Gäste wollen gar nicht lange still sitzen, sondern die Party mit allen Sinnen genießen. Ideal für den Kindergeburtstag sind Mitmach-Spiele, beispielsweise eine Malstraße, eine Schminkstation, eine Schnitzeljagd oder Seifenblasen-Aktionen. Die quirligen Aktivitäten machen mit Sicherheit hungrig, sodass auch ein paar leckere und erfrischende Snacks zur Verfügung stehen sollten.

Auf der Feier: Auch die Gäste könnten ein kleines Geschenk erhalten

Wer zu einer Party eingeladen wird, bringt meist ein kleines Präsent für den Gastgeber mit. Auf Kindergeburtstag freuen sich auch die kleinen Teilnehmer auf eine Überraschung. Für leuchtende Augen sorgen beispielsweise kleine Geschenktüten, in denen es etwas zum Spielen und Naschen gibt. Der Kostenaufwand dafür muss gar nicht groß sein, denn es geht vielmehr um die Geste und freudige Erinnerung. Meist werden die Geschenktüten beim Abschied überreicht, um sich für die Teilnahme an der gelungenen Party zu bedanken. Auf dem Heimweg haben die kleinen Gäste nicht nur viel zu erzählen, sondern können auch in Ruhe den Inhalt ihrer Tüte entdecken.