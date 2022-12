Wussten Sie schon, dass Raclette für Ziervögel tödlich enden kann?

Wenn an den Weihnachtstagen oder an Silvester in gemütlicher Runde Raclette gemacht wird, sollten Kanarienvögel, Sittiche, Prachtfinken oder Papageien besser nicht mit im gleichen Raum sein.

Denn die Grillplatte und die Pfännchen, auf denen Käse und andere Zutaten brutzeln, sind häufig mit einer Antihaftbeschichtung aus PTFE (Polytetrafluorethylen, besser bekannt unter dem Markennamen Teflon) versehen. Diese Beschichtung kann sich zersetzen, wenn sie überhitzt wird. Dabei werden fluorhaltige Gase freigesetzt, die auch für den Menschen gesundheitsschädlich sind – für gefiederte Mitbewohner können sie aber sogar tödlich sein. Denn ihre Lungen reagieren wesentlich empfindlicher auf die gasförmigen Zersetzungsprodukte.

Raclette-Geräte nicht überhitzen

Ab welcher Temperatur genau die Zersetzung des fluorierten Kunststoffes PTFE beginnt, dazu gibt es aus der Wissenschaft unterschiedliche Angaben (über 200 bis über 360 Grad). Die Verbraucherzentrale NRW rät dazu, Raclette-Geräte, vor allem solche mit PTFE-beschichteter Grillplatte, nicht auf höchster Stufe zu betreiben. Beschichtete leere Raclette-Pfännchen sollten nicht auf dem heißen Gerät, sondern auf hitzebeständigen Untersetzern abgestellt werden. Außerdem sollte man während der Zubereitung von Raclette vorsorglich regelmäßig lüften.

Weitere Informationen zu Schadstoffen in Haushaltsartikeln: www.verbraucherzentrale.nrw/ schadstoffe

Quelle: Verbraucherzentrale NRW

Internet: www.verbraucherzentrale.nrw