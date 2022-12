Kroatien-Reisende aufgepasst: Die Kuna geht, der Euro kommt

Wer den Urlaub in Kroatien verbracht und noch von der Landeswährung Kuna übrig hat, muss nun aktiv werden. Denn Kroatien stellt ab dem 1. Januar 2023 von der Kuna auf den Euro um. Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland erklärt, bis wann man in Kroatien noch mit Kuna bezahlen und wie und wo man diese in Euro umtauschen kann.

Wie lange kann ich in Kroatien noch mit Kuna bezahlen?

In Kroatien kann bis einschließlich 14. Januar 2023 mit Kuna bezahlt werden. Die Bezahlung kann sowohl mit Kuna-Banknoten als auch mit Kuna-Münzen erfolgen. Die Händler sind allerdings dazu verpflichtet, das Wechselgeld in Euro herauszugeben.

Ausnahme: Sollte es dem Händler nicht möglich sein, das Wechselgeld in Euro bereitzustellen, kann er das Geld vom 1. Januar 2023 bis einschließlich 14. Januar 2023 auch noch in Kuna herausgeben. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Händler gegen Ende des Geschäftstages keine Euro-Banknoten bzw. -Münzen mehr zur Verfügung hat. Ab 15. Januar 2023 ist dann nur noch eine Zahlung mit Euro und Wechselgeld in Euro möglich.

Welcher Umrechnungskurs gilt?

Für den Umtausch von Kuna in Euro gilt ab dem 1. Januar 2023 ein fester Umrechnungskurs: 1 Euro = 7,53450 Kuna. Dieser Umrechnungskurs wurde vom Rat der Europäischen Union am 12. Juli 2022 festgelegt.

Ab wann kann ich in Kroatien mit Euro bezahlen?

Dies ist ab dem 01. Januar 2023 möglich. Im Zeitraum vom 01. Januar 2023 bis einschließlich 14. Januar 2023 werden in Kroatien somit zwei Währungen parallel in Umlauf sein. Ab dem 15. Januar ist der Euro alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist dann nicht mehr möglich, mit Kuna zu bezahlen.

Wo kann die Kuna in Deutschland umgetauscht werden?

Bis zum 1. Januar 2023 kann die Kuna bei Banken, die Devisen annehmen, zum Beispiel bei Reisebanken, zum jeweiligen Tageskurs umgetauscht werden.

Vom 1. Januar 2023 bis 28. Februar 2023 kann die Kuna an den Schaltern der Deutschen Bundesbank und ihren Filialen gebührenfrei umgetauscht werden. Hierbei gilt allerdings ein Tageshöchstbetrag von 8.000 Kuna pro Person und Transaktion.

Wo kann ich in Kroatien die Kuna umtauschen? Und was kostet es?

Kuna können in Kroatien bei verschiedenen Stellen in Euro umgetauscht werden.

Bis zum 31. Dezember 2023 kann der Umtausch bei Geschäftsbanken, Postfilialen und der kroatischen Finanzagentur erfolgen. Achtung: Pro Transaktion dürfen höchstens 100 Kuna-Banknoten und 100 Kuna-Münzen gebührenfrei umgetauscht werden. Für den Umtausch einer größeren Anzahl an Banknoten oder Münzen kann eine Gebühr anfallen.



Ab 1. Januar 2024 muss der Umtausch bei der kroatischen Zentralbank erfolgen. Kuna-Banknoten werden von der Zentralbank unbefristet gebührenfrei umgetauscht. Kuna-Münzen hingegen werden von der Zentralbank nur bis zum 31. Dezember 2025 gebührenfrei umgetauscht.

Quelle: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland c / o Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz e. V.

Internet: www.evz.de