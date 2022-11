Rückruf: Glasbruchstücke in “Freche Freunde Haselnussmus Dattel, Banane & Kakao“ möglich

Die erdbär GmbH ruft das Produkt “Haselnussmus Dattel, Banane & Kakao“ im 180 Gramm Glas von Freche Freunde zurück. Es sind ausschließlich die Produkte mit der Chargen-Nummer L41934 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.06.2024 betroffen.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass sich in einem Glas Glasbruchstücke unterschiedlicher Größen befanden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Gläser dieser Charge betroffen sind. Es besteht demnach eine potentielle Gesundheitsgefährdung,

Der Artikel wurde in Deutschland und in Österreich im dm Drogeriemarkt verkauft. Das betroffene Handelsunternehmen wurde über den Produktrückruf bereits informiert und wird die betroffenen Chargen aus dem Verkauf nehmen.

Betroffener Artikel

Artikel: Freche Freunde Bio Haselnussmus Dattel, Banane & Kakao

Inhalt: 180g

Artikelnummer 528419

Charge: L41934

MHD: 27.06.2024

GTIN-Einzelartikel: 4260618528419

Endverbraucher*innen die das entsprechende Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum und der genannten Chargen-Nummer gekauft haben, gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons am Ort des Erwerbs zurückgeben.

Kundenservice

Bei Fragen können sich Endverbraucher*innen telefonisch unter 030 585827801 oder per E-Mail via info@erdbaer.de an das Freche Freunde Team wenden.

