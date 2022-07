Hochbett für das Kinderzimmer selber bauen – So geht’s!

Wenn es endlich an der Zeit wird, dass die eigenen Kinder ein eigenes Kinderzimmer bekommen, ist es auch an der Zeit darüber nachzudenken, welche Dinge man selbst bauen kann und für welche es sich lohnt in das nächste Warenhaus zu gehen. Das Hochbett ist ein ideales Beispiel für ein Produkt, dass sich mit ein wenig Anstrengung auch selbst bauen lässt. In der Regel braucht man für ein Hochbett auch nur wenig Materialien und auch Fachkenntnisse sind nicht unbedingt von Nöten.

Worauf muss beim Bauen für ein Hochbett für Kinder geachtet werden?

Wenn es um den Bau eines Hochbetts geht, sollte man sich in erster Linie natürlich um die Stabilität des Betts kümmern. Es kann nichts Schlimmeres passieren, als dass das Hochbett mit der Zeit zusammenkracht und sich das Kind dabei evtl. verletzt. Daher sollte man sich in jedem Fall Gedanken über den richtigen Zusammenbau und die erforderlichen Materialien machen. Ein genauer Plan muss her. Begonnen wird mit dem Rahmen. Erst danach folgen dann das Innenleben und der Lattenrost.

Welche Materialien bieten sich für ein Hochbett an?

Natürlich verwendet man für ein Hochbett in erster Linie Holz. Dieses sollte mindestens abgeschliffen werden, damit es keine Unebenheiten hat oder Splitter gezogen werden können. Wenn das Bett für die eigenen Kinder gedacht sein soll, sollte man darauf in jedem Fall achten. Es muss aber nicht immer reines Holz sein, obwohl sich dieses für die Stabilität in anbietet. Für andere Teile, wie zum Beispiel für das Lattenrost, kann man ohne Probleme Materialien wie MDF-Holz ohne Ähnliches verwenden.

Welche Variationen von einem Hochbett gibt es?

Natürlich kann jeder selbst darüber entscheiden, wie das Hochbett am Ende aussehen soll. Viele starten mit einfachen Holzpaletten und benutzen dazu auch noch entsprechende Kanthölzer, die für die nötige Stabilität sorgen. Man kann ein Hochbett auf zwei Ebenen verteilt bauen. Man kann das Hochbett aber auch ohne untere Ebene konzipieren. Das ist gerade für Familien mit nur einem Kind sehr interessant. In einem Hochbett zu schlafen kann für viele Kinder zudem anfangs recht aufregend sein. Ein kleines Abenteuer in den eigenen vier Wänden, wenn man so will.

Gibt es einige gute und einfach zu folgenden Anleitungen?

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, weshalb man gerade als Laie eher auf Anleitungen und Tipps bei dem Bau eines Hochbetts zurückgreifen sollte. Die besten Anleitungen und Ratgeber zu diesem Thema gibt es natürlich im Internet. Auf diversen Seiten lassen sich viele verschiedene Hinweise zu dem Thema mitnehmen. Dazu gibt es dort auch Schritt für Schritt Anleitungen, die die wichtigsten Faktoren rund um den Bau beinhalten. Außerdem kann man mit Hilfe dieser Anleitungen auch sehr gut Fehler vermeiden, die so schon anderen passiert sind und die in diesen Anleitungen festgehalten werden.

Ein Hochbett für die Kleinen unter uns

Die Kleinen werden sich sicher freuen, wenn Papa und Mama für ein eigens gebautes Hochbett im Kinderzimmer sorgen. Das Hochbett ist eine willkommene Abwechslung im Kinderzimmer. Es selber zu bauen ist auch nicht so schwer. Wenn man die richtigen Materialien hat und auch handwerklich ein wenig begabt ist, kann man sich auf einfache und tolle Bauarten freuen. Das Wichtigste dabei ist natürlich das Holz, das es im Internet bei HolzLand zu guter Qualität und fairen Preisen gibt. Dort umschauen würde sich lohnen!