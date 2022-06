Mit Kind und Kegel nach Mallorca – so gelingt die Reise stressfrei

Ein Urlaub dient der Erholung, doch wenn die Kleinsten mitreisen, gibt es einige Dinge zu beachten, um die Reise von Anfang an stressfrei zu starten. Das beginnt beim Packen des Gepäcks und endet bei der Gestaltung von Unternehmungen. Kleine Menschen haben, ebenso wie die großen, einige Ansprüche, die beim Urlaub erfüllt werden müssen. Am einfachsten gelingt das, wenn sich die Eltern ins kindliche Gemüt versetzen und so die Wünsche und Sehnsüchte des Nachwuchses berücksichtigen.

Koffer packen mit Kindern – die wichtigsten Dinge bedenken

Erwachsene sind in der Lage, für ein paar Tage spannender Mallorca Aktivitäten mit einer Reisetasche loszufliegen und kaufen das, was sie zuhause vergessen haben, einfach vor Ort nach. Wenn Kinder mitfliegen ist das nicht so einfach, denn die Kleinen brauchen Dinge, an die die Großen gar nicht denken. Damit es nicht plötzlich zum Drama kommt, weil das Lieblingsspielzeug zuhause geblieben ist, sollten die Eltern ihren Nachwuchs ein paar Wochen vor dem Urlaub beobachten.

Womit spielen die Kinder besonders häufig? Welche T-Shirts werden bevorzugt angezogen, welche Dinge spielen im Alltag des Kindes eine wichtige Rolle? Der wichtige Teddybär, das Lieblingsshirt und auch die bevorzugten Spielsachen sollten dann nach Möglichkeit in den Koffer wandern, damit sich das Kind nicht so fremd fühlt.



Ganz besonders einfach gelingt das Packen, wenn die Kleinen mithelfen dürfen. Ein spezieller Kinderkoffer, der mit den Lieblingsdingen gefüllt werden darf, hilft die kindlichen Sorgen zu zerstreuen und dafür zu sorgen, dass alles was wichtig ist, am Ende auch mitkommt. Die überflüssigen Dinge können Eltern dann wieder aussortieren.

Die Anreise zum Flughafen mit den Kindern gestalten

Wenn es zum Flughafen geht, ist Stress vorprogrammiert. Die Zeit ist knapp und wer nicht zur rechten Zeit kommt, hat schnell den Flug verpasst. Vorplanen ist daher wichtig. Wer mit dem eigenen Auto fährt, sollte nicht erst am Tag der Abreise die Koffer in den Kofferraum packen, sondern das Gepäck schon am Vorabend einladen. So muss am nächsten Tag nur noch eingestiegen und losgefahren werden.



Wenn die Anreise mit dem Taxi erfolgen soll, dann ist eine Buchung des Wagens schon am Vorabend oder sogar zwei Tage vorher sinnvoll, damit der Wagen pünktlich an der Tür hält und es keine Verzögerung gibt. Teilen Sie mit, dass ein Kind mitfährt, falls ein Kindersitz benötigt wird, damit das Auto auf keinen Fall zu klein wird.



Noch etwas stressiger wird es, wenn die Anreise an den Flughafen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen soll. Als Einzelperson mit viel Gepäck ist dringend davon abzuraten, denn gleichzeitig Kind und Gepäck zu beaufsichtigen, wird schnell zur Zerreißprobe. In dem Fall ist es wirklich sinnvoller, die Kosten für ein Taxi zu investieren, auch wenn die meisten Flughäfen in Deutschland mit Bus und Bahn erreichbar sind.

Die Zeit im Flugzeug sinnvoll nutzen

Die Flugzeit zwischen Deutschland und Mallorca liegt bei etwas mehr als zwei Stunden. Eine Zeit, die Erwachsenen sehr gering vorkommt, für Kinder aber dennoch lang werden kann. Denken Sie daher daran, für den Nachwuchs schon genug Beschäftigungsmöglichkeiten einzupacken. Wenn zum Beispiel Unternehmungen wie ein Besuch des Pal in Mallorca anstehen, können Sie dem Kind davon erzählen, Pläne schmieden und die Fantasie anregen. Wie wäre es zum Beispiel mit Buntstiften und ein paar Blatt Papier? Dann hat das Kind die Möglichkeit, seine Vorstellungen vom großen mallorquinischen Aquarium bereits zu malen und beim tatsächlichen Besuch können diese dann abgeglichen werden.

Ebenfalls lohnt es sich, einen Musikplayer oder einen tragbaren DVD-Player mit den Lieblingsfilmen des Kindes mit ins Flugzeug zu nehmen. Erkundigen Sie sich zuvor bei der Airline, ob das erlaubt ist. So kann das Kind Hörspiele hören oder einen Film schauen und ehe Sie sich versehen, sind Sie bereits angekommen. Um den Hunger zu stillen, sind ein paar kindgerechte Kekse im Handgepäck sinnvoll.



Ist das Kind noch klein und wird gestillt lohnt es sich, zuvor eine Flasche Milch abzupumpen. Wenn der Nachwuchs dann zwischendurch Durst bekommt, kann eine sofortige Fütterung ohne großartige Umstände erfolgen, selbst wenn der Papa das Kind auf dem Schoß hält.

Sonnenschutz im Urlaubsland für Kinder wichtig

Wenn die Ankunft auf Mallorca ohne Komplikationen gelungen ist, gilt es auf den Sonnenschutz zu achten, schon bei den ersten Metern unter der Sonne. Kinder haben äußerst sensible Haut und die heiße Sonne des Mittelmeers kann ganz schön brennen. Cremen Sie das Kind am besten schon ein, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Wirksamkeit verfliegt auch während 2,5 Stunden Flug nicht und so ist Ihr Kind geschützt, sobald Sie den Flughafen verlassen.



Idealerweise haben Sie einen Mietwagen eingeplant, damit Sie schnell von A nach B kommen und sich nicht so lange am Flughafen aufhalten müssen. Ein Hütchen gegen die brennende Sonne ist aber trotzdem sinnvoll, selbst der kurze Weg zwischen Airport und Autovermietung kann für ein kleines Kind unbequem werden. Ist der Nachwuchs noch klein und hat Schwierigkeiten beim Laufen, sollte außerdem ein Buggy mit ins Gepäck.