Mit abwaschbaren Sofas Flecken den Kampf ansagen

Wir wollen Ihnen ja nicht zu Nahe treten, aber sind Ihre Kids immer so clean, wie der Name unserer Webseite erhoffen lässt? Schnell bringen die kleinen Racker doch mal einen Grasfleck an der Hose oder etwas deutlich Schlimmeres unter den Schuhen mit in das Wohnzimmer und auf das Sofa. Da kann es doch sicher nichts schaden, beim Umschauen nach einem neuen Sofa, z.B. bei > Seats and Sofas < gleich auch auf eine pflegeleichte Oberfläche zu achten.

Das Tolle an einem Spezialgeschäft ist, dass man praktisch jedes Sofa mit Dutzenden verschiedener Stoffe haben kann, darunter eben auch sehr viele verschiedene Leder- und Kunstleder Bezugsstoffe.

Vorteile von Kunstleder Bezügen auf einem Sofa

Modernes Kunstleder ist heutzutage optisch kaum noch von echtem Leder zu unterscheiden. Kunstleder hat gegenüber Leder (und anderen Stoffen) jedoch enorme Vorteile. Das fängt beim Preis an – Kunstleder ist nämlich deutlich günstiger als Echtleder.

Aber beim Preis hört es nicht auf. Daher haben wir Ihnen die Vorteile einmal übersichtlich in einer Liste zusammengestellt:

Möchten Sie einen Lederlook im Außenbereich haben, geht dies mit Leder nicht. Kunstleder hingegen ist nicht so anfällig gegen Wasser und Sonne. Überall da, wo man eine Oberfläche auch leicht pflegen muss und abwischen können soll, ist Kunstleder eine hervorragende Wahl.

Denken Sie bitte auch an die hygienischen Aspekte – gerade in der aktuellen Zeit. Ein Desinfektionsmittel kann Kunstleder nicht so viel anhaben und daher können Sie auf dem Sofa stets für Sicherheit und die Gesundheit der Familie sorgen.

Auch wenn Sie eine vegane Lebensweise verfolgen, ist Kunstleder eine ideale Alternative zu den nicht akzeptierten Tierhäuten.

Die leichtere Verarbeitung von Kunstleder schlägt sich reduzierend auf den Preis nieder und die Zeit, bis Sie Ihr Wunschsofa bekommen, verringert sich ebenfalls im Vergleich zu Echtleder.

Der Look ist außerdem insgesamt etwas glatter und ebenmäßiger, da Tierhäute immer mal eine Unregelmäßigkeit, eine Narbe oder andere Schäden aufweisen.

Wenn Sie ein Tier haben, wird Ihnen auch die besondere Robustheit von Kunstleder gefallen. Kratzer von Krallen, Flecken im Allgemeinen und Flüssigkeiten jeder Art können dem Material nur wenig anhaben.

Wichtig ist auch – besonders bei Allergikern – dass Kunstleder nicht anfällig für Schimmel ist, wie es bei Echtleder manchmal der Fall sein kann, insbesondere dann, wenn es feucht wird.

Mit einem feuchten Lappen ist das Sofa im Nu wieder sauber. Sie brauchen keine besonderen Pflegemittel.

Aber auch, wenn Sie echtes Leder bevorzugen, weil Sie vielleicht genau diese kleinen Unregelmäßigkeiten, den unvergleichlichen Geruch oder die edle Haptik schätzen, oder aber einen normalen Stoff wünschen, dann bringt ein neues Sofa immer mal wieder neuen Elan in die Wohnung.

Trend 2022

Zu den aktuellen Trends im Sitzmöbel Bereich gehört es, dass man das Sofa nicht mehr direkt an eine Wand stellt, sondern das Sofa abrückt und ihm so eine lockerer, legrere Position verleiht. Man kann dies dazu nutzen, das Sofa wie eine Art Raumteiler zu benutzen und so einen Essbereich oder auch einen Arbeitsplatz optisch zu separieren. Sie können den Platz dahinter aber auch nutzen, um Dinge aufzubewahren wie z.B. Koffer oder andere sperrige Gegenstände.

