Kleiderschrank im Kinderzimmer – Funktionalität im Vordergrund

Wenn du ein Baby erwartest, zählst du sicher jeden Tag herunter und wartest sehnsüchtig auf den ersten Termin. Wenn du schwanger bist, stellst du eine Erstausstattung für dein Baby zusammen und wählst sorgfältig Kleidung, Fläschchen und einen Autositz aus. Richte das Zimmer für das neue Familienmitglied sorgfältig ein und wähle Möbel, die nicht nur schön, sondern auch funktional sind.

Worauf du beim Kauf eines Kleiderschranks für ein Kinderzimmer achten solltest

Neben dem Kinderbett ist der Kleiderschrank eines der wichtigsten Möbelstücke, vor allem im Babyzimmer, da er nicht nur zur Aufbewahrung von Kleidung dient. Sehr oft werden darin Spielzeug, Bettwäsche, Schuhe und sogar Hygieneartikel versteckt. Hier findest du die 3 wichtigsten Regeln, die du bei der Auswahl des Kleiderschranks für dein Kind beachten solltest:

➔ Der Kleiderschrank sollte dem Kind angepasst werden

Die Bedürfnisse deines Babys ändern sich mit jedem Monat. Kleine Kleidungsstücke wie Bodys und Strampler werden bequem in Schubladen verstaut. Allerdings ändern sich jedes Jahr die Größe der Kleidung und ihre Anzahl. Es kommen T-Shirts, Blusen, Kleider und Pullover zum Vorschein, die sich viel leichter auf Bügeln und in Regalen verstauen lassen. Deshalb solltest du bei der Auswahl eines Kleiderschranks darauf achten, dass du einzelne Elemente leicht austauschen oder ihren Standort verändern kannst, ohne das ganze Möbelstück austauschen zu müssen;

➔ Der Kleiderschrank sollte zum Stil des Zimmers passen

Die Funktionalität eines Kleiderschranks ist extrem wichtig, aber das Aussehen des Schranks selbst ist ebenso wichtig. Sie sollte an den Stil des Raumes angepasst werden und gleichzeitig so universell sein, dass sie zur Einrichtung passt, in der die Anordnung von Zeit zu Zeit geändert werden soll. Im Kinderzimmer sind solche Veränderungen ziemlich häufig, deshalb ist ein skandinavischer oder moderner Kleiderschrank eine sehr gute Wahl;

➔ Der Kleiderschrank sollte dem Interieur des Zimmers entsprechen

Achte bei der Auswahl des Kleiderschranks darauf, dass seine Größe zu dem Raum passt, in dem er stehen soll. Ein zu großer Kleiderschrank kann die Einrichtung erdrücken und verkleinern, während ein zu kleiner Kleiderschrank zusammen mit den übrigen Möbeln schlecht aussieht. Eine perfekte Lösung ist ein Kleiderschrank, der unter der Decke eingebaut werden kann, wodurch du zusätzlichen Stauraum im Kleiderschrank gewinnst.

Entscheide dich für eine Garderobe, die mit deinem Kind zusammen wächst

Ein gut gestaltetes Kinderzimmer sollte mit den sich ständig ändernden Bedürfnissen und Erwartungen seines Besitzers Schritt halten. Deshalb solltest du beim Kauf eines Kleiderschranks keine Kompromisse eingehen und einen Schrank wählen, den du leicht an die aktuellen Bedürfnisse deines Kindes anpassen kannst. Mach dir keine Sorgen, wenn du in den vorgefertigten Vorschlägen der Möbelhersteller nicht das gefunden hast, wonach du gesucht hast. Beim Kauf eines maßgefertigten Kleiderschranks bestimmst du unter anderem folgende Parameter:

die Größe des Kleiderschranks:: die Tiefe; die Höhe (auf 1 cm genau); die Breite (auf 1 cm genau);

die Anordnung und die Abstände der Regale, Schränke und Schubladen;

die Anzahl der Schränke und Schubladen;

die Farbe des Kleiderschranks;

das Design der Garderobe, du kannst zwischen verschiedenen Varianten wählen: moderner Kleiderschrank; skandinavischer Kleiderschrank; klassischer Kleiderschrank.



Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0