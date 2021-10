Diese Artikel dürfen in Ihrer Küche nicht fehlen!

Welche Artikel sollten Sie auf jeden Fall in Ihrer Küche haben? Die Basics wie Töpfe, Messer, ein Kühlschrank und ein Ofen oder Mikrowelle sind offensichtlich. Aber ohne bestimmte Küchenutensilien und praktische Werkzeuge kommen Sie auch nicht weit. Lassen Sie sich deshalb inspirieren von folgenden Küchenartikeln, damit Sie immer die besten Gerichte zaubern können!

Eine Küchenmaschine

Wenn Sie gerne kochen und sich stundenlang mit der Zubereitung eines bestimmten Gerichts beschäftigen, ist eine Küchenmaschine eine große Hilfe. Mit einer Küchenmaschine können Sie sich eine Menge Arbeit sparen. Die Küchenmaschine kann verschiedene Funktionen ausführen, wie zum Beispiel rühren, reiben, hacken, kneten, mischen und schneiden. Sehr praktisch und zeitsparend!

Töpfe und Pfannen

Töpfe und Pfannen sind in der Küche natürlich unverzichtbar. Auch wenn Pfannen ein offensichtliches Produkt sind, kann nicht jedes Gericht in der gleichen Pfanne zubereitet werden. Stellen Sie also sicher, dass Sie die richtigen Pfannen haben. Sie brauchen zum Beispiel eine Bratpfanne für ein Spiegelei, für Pfannkuchen oder zum Braten von Fleisch. Auch Töpfe sind unverzichtbar, ebenso wie ein Kochtopf, in dem man zum Beispiel eine Soße leicht erhitzen kann. Schließlich gehört natürlich auch ein Suppentopf zu Ihrer Sammlung. Wie der Name schon sagt, lässt sich darin leicht eine Suppe zubereiten. Sie können einen Eintopf jedoch auch einfach in einem großen Suppentopf zubereiten.

Das richtige Besteck Set

Passiert es Ihnen auch oft, dass Sie Ihren Gästen Kuchen servieren wollen, aber nur ‘normale’ Gabeln dafür haben? Oder dass Sie ein Dessert essen wollen, dies aber nur mit einem viel zu großen Löffel tun können? Viele Leute vergessen, kleine Löffel und Gabeln zu kaufen, aber gerade bei einer Geburtstagsparty oder einem ausführlichen Essen ist es sehr praktisch, sie zu haben! Kaufen Sie deshalb das richtige Besteck Set und essen Sie Ihre Gerichte mit dem passendem Besteck!

Geschirrset

Natürlich darf in einer Küche neben einem tollen Besteck Set ein schönes Geschirrset nicht fehlen. Geben Sie es zu: Ihr Essen schmeckt noch besser, wenn Sie es mit schönem und sauberem Geschirr essen können? Ein Geschirrset sollte vielseitig sein und sich sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für Gäste und besondere Anlässe eignen. Deshalb ist es wichtig, beim Kauf für sich selbst auf die folgenden Kriterien zu achten:

Größe

Material: Geschirrsets können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile, die es beim Kauf von Geschirr abzuwägen gilt. Es ist daher ratsam, sich über die Eigenschaften der einzelnen Materialien zu informieren, um die beste Entscheidung treffen zu können.

Gestaltung: Bei der Gestaltung Ihres Geschirrs müssen Sie vor allem darauf achten, dass das Produkt ästhetisch ansprechend, aber auch praktisch ist. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Aussehen, Design und Funktionalität zu finden.

Mikrowellengeeignet/Spülmaschinenfest

Tiefe Teller

Wenn ein flacher Teller bereits für die meisten Gerichte geeignet ist, warum sollten Sie dann tiefe Teller kaufen? Ein tiefer Teller ist unglaublich vielseitig und kann für sehr viele verschiedene Speisen verwendet werden! Denken Sie an leicht gebundene Soßen und Spinatcreme, Frühstücks-Müsli, Suppen und vieles mehr! Wenn Sie außerdem häufig Reste in der Mikrowelle aufwärmen, ist ein tiefer Teller ebenfalls empfehlenswert. Da der Teller hohe Kanten hat, wird er nicht so schnell heiß.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0