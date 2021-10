Kameras für Kinder – die besten Modelle für Familienausflüge

Auch Kinder möchten manchmal schon gerne fotografieren. Es ist sinnvoll, sie auch dabei zu unterstützen. Je früher sie sich mit moderner Technik befassen, desto besser kommen die Kleinen später damit zurecht. Bei den ersten Versuchen im Bereich der Fotografie sollte ein kleines Kind jedoch nicht mit einer Hightech Kamera konfrontiert werden. Es ist daher empfehlenswert, eine Fotokamera auszuwählen, mit der das Kind gut zurechtkommt. Welche Funktionen diese haben sollte, hängt im Wesentlichen vom Alter des Kindes ab.

Warum ist Fotografieren für Kinder wichtig?

Kinder sind in der Regel nicht allein unterwegs und auf der Suche nach passenden Fotomotiven. Bei einem typischen Familienausflug stellt sich jedoch oftmals heraus, dass für Kinder völlig andere Motive interessant sind als für die Eltern. Dabei kann sich manchmal herausstellen, dass bestimmte Dinge oder Situationen für Kinder höchst interessant sind, die den Eltern völlig unbedeutend erscheinen. Aus den Fotos, die ein Kind mit der eigenen Kamera macht, können die Eltern sehr viel über das eigene Kind erfahren.

Zudem ist es für das Kind etwas Besonderes, bestimmte Dinge oder Momente mit der Kamera einzufangen. Daher lohnt es sich auch, die Filme entwickeln zu lassen. Noch interessanter ist es, die Negative bei www.scancorner.de/negative-digitalisieren in digitale Formate umwandeln zu lassen. Auf diese Weise können die Aufnahmen sicher in einer Cloud aufbewahrt werden. Irgendwann, wenn das Kind erwachsen ist, freut es sich wahrscheinlich sehr darüber, die ersten eigenen Aufnahmen nochmals ansehen zu können. Zudem lässt sich an den Aufnahmen sehr gut die Entwicklung des Nachwuchses erkennen.

Welche Kameras eignen sich für Kinder?

Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Kameras. Einige Geräte eignen sich bereits für Kinder ab drei oder vier Jahren. Diese sind recht einfach ausgestattet und daher leicht zu bedienen. Die Eltern können jedoch immer am besten selbst entscheiden, ob das eigene Kind schon so reif ist, mit einer Kamera umzugehen. Das Kind sollte zumindest über einige wichtige motorischen Fähigkeiten verfügen. Es sollte daher in der Lage sein, mit der Kamera ein Objekt anzuvisieren und dann zum richtigen Zeitpunkt den Auslöser zu betätigen. Sofern diese Voraussetzung vorhanden ist, kann ein Kleinkind anfangen, zu fotografieren. Es wird mit Sicherheit viel Spaß daran haben.

Auf keinen Fall sollten die Kameras mit einer umständlichen Menüführung ausgestattet sein. Daher eignet sich für den Nachwuchs zunächst ein einfaches Modell mit integriertem Autofokus und einem Auslöser. Das reicht dann schon aus, um die ersten schönen Bilder selbst aufzunehmen. Etwas ältere Kinder können dann auch schon ein Gerät mit Zoom und weiteren Funktionen bekommen.

Kinder gehen nicht immer sorgfältig mit ihren Dingen um

Beim Kauf einer Kamera für Kinder sollten die Eltern unbedingt daran denken, dass die Kinder nicht immer sorgsam mit ihren eigenen Dingen umgehen. Deshalb gibt es einige Eigenschaften, die eine Fotokamera unbedingt erfüllen sollte:

Robust und stoßfest

Schutz vor Wasser

Geringer Anschaffungspreis

Bei den meisten Kindern besteht ständig die Gefahr, dass ihnen etwas aus den Händen fällt. Manchmal sind sie auch einfach nur etwas abgelenkt und dadurch unaufmerksam. Zudem kann es durchaus passieren, dass die Kamera draußen im Freien vergessen wurde. Dann sollte sie durch einen Regenschauer nicht gleich unbrauchbar werden.

Ein wichtiger Aspekt ist der Anschaffungspreis. Fast alle Kinder ändern häufig ihre Vorlieben. Deshalb sollte die erste Kamera nicht zu viel Geld kosten. Wird die Kamera häufig und gerne genutzt, dann kann immer noch ein etwas besseres Modell gekauft werden. Stellen die Kinder jedoch nach kurzer Zeit fest, dass Fotografieren ihnen doch nicht so viel Spaß bereitet, ist es für die Eltern nicht so tragisch, wenn die Kamera nicht zu teuer war.

Die Kinder etwas anleiten

Es ist nicht damit getan, den Kindern eine Kamera zu schenken und sie damit allein zu lassen. Die Eltern sollten sich schon ein wenig damit befassen und ihrem Nachwuchs ein paar wesentliche Dinge näher zu erklären.

Nur allein durchs Ausprobieren erzielen die Kinder meistens keine guten Ergebnisse und verlieren schnell die Lust an dem neuen Hobby. Deshalb ist es empfehlenswert, etwas Zeit zu investieren und den Kindern zumindest die wichtigsten Dinge im Bereich der Fotografie so zu erklären, dass sie es verstehen. Dann werden sie viel Spaß an ihrer Kamera haben.