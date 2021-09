Neuer TRIAS Ratgeber: Singen, Spielen, Erzählen – Fördern Sie die Sprachentwicklung Ihres Kindes

„Mama“, „Papa“, „Auto“: das erste gesprochene Wort! Es stellt einen der großen Entwicklungsschritte dar und versetzt Eltern, Erziehungsberechtigte und Großeltern zumeist in große Freude. In der Regel sind die Kleinen dann zwölf Monate alt. Doch etwa 15 Prozent der Kinder haben eine verzögerte Sprachentwicklung und zählen zu den sogenannten „Late Talkern“. Diese Diagnose fällt, wenn ein Kind mit 24 Monaten weniger als 50 Wörter spricht und auch in den Folgemonaten im Vergleich zu anderen Zweijährigen einen sehr kleinen Wortschatz besitzt, die Entwicklung in anderen Bereichen wie etwa der Motorik aber altersgemäß ist.

Dr. Anke Buschmann ist es ein Anliegen, Eltern Sorgen zu nehmen und Tipps für die spielerische Förderung des Nachwuchses zu geben. Dafür hat sie die CD „Singen, Spielen, Erzählen“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2021) entwickelt.

Dr. Anke Buschmann

Singen, Spielen, Erzählen

Fördern Sie die Sprachentwicklung Ihres Kindes

TRIAS Verlag, Stuttgart. 2021

Hör-CD EUR [D] 14,99 EUR [A] 14,99

ISBN Hör-CD: 9783432111247

Gesamtlaufzeit: 60 Minuten

Manche Kinder brauchen mehr Zeit als andere, um sprechen zu lernen. Doch Eltern und Personen aus dem Umfeld haben vielfältige Möglichkeiten, das Kind liebevoll, fundiert und spielerisch zu unterstützen. Die Audio-CD enthält Lieder und Geschichten zum Mitsingen und Nachspielen. Dr. Anke Buschmann gibt darin und im illustrierten Booklet ausführliche Anleitungen und Tipps für die Übungen, die sich an Kinder von zwei bis sechs Jahren richten.

Über die Autorin: Dr. Dipl.-Psych. Anke Buschmann hat das ZEL-Zentrum für Entwicklung und Lernen Heidelberg gegründet. Die Einrichtung hat sich auf die Diagnostik, Beratung, Fortbildung und Erforschung von Entwicklungs- und Lernstörungen spezialisiert. Buschmann berät und hilft Eltern, den Nachwuchs beim Sprechenlernen liebevoll zu unterstützen. Sie ist in der Aus- und Weiterbildung pädagogischer und therapeutischer Fachkräfte tätig und Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.

Die Tipps auf dieser CD stammen aus dem von ihr entwickelten „Heidelberger Elterntraining zur frühen Sprachförderung HET“ (www.heidelberger-elterntraining.eu).

Quellenangaben

TRIAS Verlag in der Georg Thieme Verlag KG – ein Unternehmen der Thieme Gruppe

www.thieme.de