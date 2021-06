Kinderzimmer Teppiche – Passende Trends

Im folgenden Artikel gehen wir auf die Trends von Kinderzimmer Teppichen ein. Was sie können müssen und welche Materialien geeignet sind, finden Sie hier.

Teppiche sind nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern sie verwandeln jedes Zimmer in eine Wohlfühloase. Sie machen die Räume gemütlicher und einladender. Besonders im Kinderzimmer haben sie darüber hinaus die Funktion, kleine Kinderfüße zu wärmen, beim Spielen eine angenehme Unterlage zu bieten und ggf. mit verschiedenen Motiven die Fantasie des Kindes anzuregen.

Im folgenden Artikel haben wir zusammengefasst, was ein Teppich fürs Kinderzimmer können muss, welche Materialien sich dafür eignen und was die Trends diesbezüglich sind.

Kinderzimmer Teppiche sollten natürlich sein

Das Kinderzimmer prägt die ersten Momente im Leben eines Kindes. Hier wird gewickelt, geschlafen, geschmust und gespielt . Hier fühlen sich Kinder besonders wohl, denn es ist ihr Reich. Es ist ein Raum, der Schutz und Sicherheit bietet. Das tut er nicht zuletzt durch seine gemütliche Einrichtung, zu der definitiv auch ein Kinderzimmer Teppich gehört. Dieser strahlt eine spezielle Wärme aus und hat einen besonderen Wohlfühleffekt. Die richtige Wahl ist allerdings nicht einfach.

Besonders im Kinderzimmer eignen sich große Naturteppiche, die kaum einen kalten Boden zulassen und frei von Schadstoffen sind. Damit die Kinderfüßchen schön warm bleiben, empfehlen wir einen Teppich 300×400 cm, der extra große Maße mit sich bringt. Auf solch einer Größe lässt es sich ganz hervorragend spielen, kuscheln und wohlfühlen.

Welche Teppich Materialien sind fürs Kinderzimmer geeignet?

Teppiche gibt es in zig Variationen. Sie sind bezüglich ihren Farben, Formen, Mustern und Materialien sehr vielseitig und haben verschiedene Funktionen.

Folgende Materialien eignen sich fürs Kinderzimmer:

Teppiche aus Baumwolle oder Wolle

Baumwollteppiche bzw. Teppiche aus andere Wolle sind die natürlichste Variante für ein Kinderzimmer. Außerdem sind sie pflegeleicht und robust. Sie wärmen hervorragend, besonders auf einem kühlen Boden, was die Kinder beim Spielen schützt.

Teppiche aus synthetischen Materialien

Synthetische Materialien für Teppiche werden industriell hergestellt und halten deshalb besonders viel Strapazen aus. Flecken und Schmutz lassen sich leichter entfernen als auf Naturfaser Teppichen; auch Staubsauger gleiten leichter darüber.

Aber Vorsicht: Wer sich für einen Teppich dieser Art entscheidet, sollte besonders auf den Geruch achten. Synthetische Fasern können oft künstlich und/oder chemisch riechen, was im Kinderzimmer nicht der Fall sein sollte.

Auf die Rückseite des Teppichs achten

Bitte wenden ist die Devise, denn die Rückseite eines Teppichs ist ebenso wichtig, wie die Oberfläche. Naturmaterialien wie Jute, Vlies oder Wolle eignen sich besonders gut für die Rückseite. Rutscht diese, kann eine rutschfeste Matte darunter gelegt werden. Ist die Rückseite aus synthetischen Materialien, sollte auch hier auf den Geruch geachtet werden, da gerade synthetische Plastikmaterialien oft keine guten Gerüche hinterlassen.

Das Teppich Siegel

Wie andere Produkte auch können Teppiche Qualitätssiegel haben. Gerade, wenn man sich lange an ihnen erfreuen möchte, sollte man auf folgende achten:

TÜV-Umweltsiegel – Bestätigt, dass diese Teppiche keine Schadstoffe, fast kaum Weichmacher sowie organische Stoffe beinhalten.

Greenline-Siegel – Teppiche dieses Siegels enthalten ebenso keine Schadstoffe und nur in sehr geringen Maße Weichmacher.

GuT-Signet – Bestätigt, dass diese Teppiche auf Pestizide und Schadstoffe getestet wurden und somit als ungefährlich gelten. Trotzdem können sie noch organische Stoffe und Weichmacher enthalten.

Aktuelle Teppich-Trends

Zeitlose Klassiker mit Farben, die zum Rest des Raumes passen sind eigentlich immer sehr beliebt, wobei es im Kinderzimmer ruhig auch mal ein wenig bunter zugehen kann. Hier sind ebenso große flauschige, sowie runde Teppiche und auch verschiedene Muster voll im Trend. Naturmaterialien ebenfalls, da diese nachhaltig sind und das Zuhause sehr lange schmücken können. Generell sind Teppiche, die nicht ganz so bunt und ausgefallen sind, meist länger in Mode und passen lange zur Einrichtung und den damit verbundenen Dekoelementen. In der Regel kommen schlichte Teppiche mit sanften Farben, einfachen Mustern und nicht zu aufwendigem Material nie aus der Mode.

