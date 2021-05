Corona Spucktest Selbsttest + Erfahrungen | Wirkung & Nebenwirkungen

Eine der zentralen Fragen, die uns sicherlich alle seit Beginn der Corona-Pandemie beschäftigen ist, wie kann man Infektionen schneller nachweisen und so Infektionsketten durchbrechen? Hier spielen sogenannte Spucktests eine große Rolle, die seit einiger Zeit sowohl online als auch im stationären Handel verfügbar sind. Hier werden nicht mehr, wie bei einem PCR-Test, Proben mittels eines tiefen Nasal-Rachen-Abstrichs untersucht, nein, für einen Antigen Speicheltest reicht eine einfache Speichelprobe und die Testdurchführung ist einfach, unkompliziert und angenehm. Wir wollen Ihnen zeigen, wie es geht.

Was ist ein Speicheltest?

Ein sogenannter Speichel- oder Spucktest untersucht eine Speichelprobe auf das SARS-CoV-2 Antigen und weist so eine mögliche Covid 19 Infektion nach (in-vitro-Bestimmung des Coronavirus Antigens). Eine solche Testung können Sie selbst, ohne Fachpersonal, durchführen. Ein weiterer Vorteil eines Antigen Schnelltests ist, neben seiner einfachen Handhabung auch die Genauigkeit. Der Antigen Test ist ähnlich simpel wie ein Schwangerschaftstest: Man bringt die entnommene Probe auf und er reagiert. Noch ein Vorteil: Er liefert noch schneller Testergebnisse als die PCR-Schnelltests, meist innerhalb von 15 bis 20 Minuten. Die Probe muss nicht zur Untersuchung in ein Labor eingeschickt werden und das Ergebnis ist mittels der Farbskala, die sich in der Testkassette befindet, eindeutig ablesbar.

Einige Spucktests haben bereits eine Sonderzulassung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhalten und können von Laien als Corona Selbsttest angewendet werden. Eine vollständige Liste aller, in Deutschland zugelassener Antigen Test zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus finden Sie auf der Seite des BfArM, die kontinuierlich erweitert wird.

Corona Antigen Spucktest im Selbsttest

Wir wollten wissen, ob ein Spucktest wirklich so einfach durchzuführen ist. Leider konnten wir keinen Corona Antigen Schnelltest im stationären Handel ergattern, spätestens seitdem die Infektionszahlen wieder deutlich steigen und für viele Menschen diese Corona Antigen Tests verpflichtend geworden sind, sind sie in Supermärkten und Drogerien nur noch schwer erhältlich und meist innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Wir haben beim Online-Händler baaboo den Joysbio Schnelltest bestellt.

Nach zwei Tagen erhielten wir unser Testkit. Die Anleitung ist verständlich formuliert und auch im Internet gibt es zahlreiche Video-Tutorials, die in detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen den Testablauf genau erklären. Wie vom Hersteller beschrieben, gaben wir eine Speichelprobe in den mitgelieferten Speichelsammler, vermischten diese mit der Pufferlösung und tropften die entstandene Lösung auf die Testkassette.

Bereits nach 15 Minuten haben wir das Ergebnis erhalten – alle unsere getesteten Mitarbeiter waren negativ. Nur unsere Praktikantin musste den Speicheltest wiederholen, sie erhielt ein ungültiges Testergebnis, da sie unmittelbar vor dem Test noch etwas getrunken hatte. Das ist sehr wichtig, Sie dürfen ca. 30 Minuten vor dem Speicheltest weder Essen, Trinken, Rauchen oder sich die Zähne putzen, da dadurch das Testresultat verfälscht werden kann.

Wir alle sind der Meinung, der Spucktest lässt sich einfach durchführen und ist auch für Kinder geeignet. Und vor allem sind die Testergebnisse sehr zuverlässig, denn die Sensitivität beträgt 95,00 % und die Spezifität 98,78 %.

Erfahrungsberichte & Kundenmeinungen

Was sagen andere Kunden über den Joysbio Spucktest oder generell über Speicheltests? Auch wenn die Schnelltest noch recht neu auf dem Markt sind, finden sie sehr großen Anklang und man kann zahlreichen Kundenbewertungen im Netz finden. Hier haben wir stellvertretend zwei Anwender zitiert:

Robert: ich fühlte mich schlapp und abgeschlagen und wollte einfach nur die Gewissheit haben, ob ich eine einfache Erkältung bekomme oder Träger des SARS-CoV-2 Virus bin. Daher habe ich den Spucktest bestellt und durchgeführt. Er ist einfach und verständlich erklärt und bereits nach 15 Minuten hatte ich die Gewissheit, dass ich nicht an Corona erkrankt war.

Sabine: wir wollten meine Eltern besuchen, die beide im hohen Alter sind und zur Risikogruppe gehören. Dank des Joysbio Spucktest konnten wir uns sicher sein, kein Virenträger zu sein und so unbeschwerter zu meinen Eltern fahren. Die Sicherheit war uns wichtig.

Anleitung: Richtige Corona Spucktests Anwendung

Auch wenn ein Speicheltest einfach und schnell durchzuführen ist, sollten Sie sich ausreichend Zeit für den Test nehmen und die Anleitung gründlich lesen. Denn nur bei einer sachgemäßen Durchführung des Antigen Schnelltests können valide Resultate angezeigt werden.

Der Speicheltest selbst läuft wie folgt ab:

platzieren Sie die Testkassette auf eine saubere, ebene Oberfläche

geben Sie Ihre Speichelprobe in den dafür vorgesehenen Probenbehälter bzw. „Speichelsammler“

füllen Sie die geforderte Probenmenge in das Extraktionspufferröhrchen (Röhrchen mit Lösung) und schütteln Sie die entstandene Mischung

geben Sie die vorgeschriebenen Menge (meist nur wenige Tropfen) der so entstandenen Probe auf die dafür vorgesehene Vertiefung der Testkassette

nach der vom Hersteller vorgegebenen Zeit können Sie anhand der farbigen Streifen das Testergebnis

ablesen (ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest). Die Reaktionszeit variiert zwischen den einzelnen Herstellern, liegt aber in der Regel zwischen 10 und 30 Minuten.

Entsorgen Sie die Proben und die benutzte Testkassette in einem medizinischen Beutel

Durch den Speicheltest erhalten Sie eine zuverlässige Aussage, ob Sie Träger des SARS-CoV-2-Virus sind. Das kann auch der Fall sein, wenn Sie keinerlei Symptome einer Erkrankung verspüren. Im Falle eines positiven Ergebnisse ist es ratsam, einen PCR-Test durchführen zu lassen.

Auswertung des Testergebnis

Die Testergebnisse werden bei allen Tests, unabhängig vom Hersteller wie folgt angezeigt:

Zwei Striche bei C und T kennzeichnet ein positives Testergebnis

Ein Strich bei C bedeutet, dass Sie negativ sind

Ein Strich bei T bedeutet, dass das Ergebnis ungültig ist

Was sagt die Sensitivität oder Spezifität über den Schnelltest aus?

Mit diesen beiden Begriffen wird die Genauigkeit des Schnelltest beschrieben. Die Spucktests werden als sehr zuverlässig bewertet und müssen, um die Sonderzulassung des BfArM zu erhalten, eine Sensitivität und Spezifität von mindestens 95% einhalten.

Durch die Sensitivität wird bestimmt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine erkrankte Personen auch als positiv entdeckt werden.

wird bestimmt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine erkrankte Personen auch als positiv entdeckt werden. Mit der Spezifität wird die Wahrscheinlichkeit angegeben, mit der gesunde Menschen auch wirklich als negativ nachgewiesen werden.

Sind Nebenwirkungen oder Risiken beim Corona Schnelltest bekannt?

Ein Corona Antigen Schnelltest als Spucktest ist frei von Nebenwirkungen und es entstehen dadurch keinerlei gesundheitliche Risiken. Sie führen nichts in oder an Ihren Körper, sondern spucken lediglich Ihren Speichel in das vorgesehene Behältnis.

Zulassung von Corona Spucktests in Deutschland

Die Tests, welche beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aufgeführt werden, erfüllen die durch das Paul-Ehrlich-Institut in Abstimmung mit dem Robert Koch Institut (RKI) festgelegten Mindestkriterien für Antigen-Tests. Auf den Seiten des BfArM bzw. der genannten Institute können Sie eine vollständige Übersicht über alle, in Deutschland zugelassenen Schnelltests finden.

Spucktest Vergleich – Wie teuer sind COVID-19 Speicheltests?

Die Preise der verschiedenen, im stationären Handel und online erhältlichen Tests zum Nachweis einer COVID 19 Infektion liegen zwischen €5,79 und €9,95 pro Stück, hinzu kommen online meist noch Standardversandkosten um die €5,00. Verschiedene Online-Händler bieten Spucktests teilweise aber noch günstiger an und liefern Bestellungen sogar versandkostenfrei.

So kostet der Joysbio Spucktest im baaboo Shop einzeln €6,55. Sollten Sie sich jedoch für eines der beiden Sparpakete entscheiden, wie z.B. das 13+7 GRATIS Paket, zahlen Sie umgerechnet nur noch €4,26 pro Schnelltest. Die Versandkosten werden ab einem Bestellwert von €29,00 übernommen, sodass die Lieferung kostenlos erfolgt. Die Lieferzeit beträgt außerdem nur 1-3 Werktage, sodass die Produkte sofort verfügbar und versandbereit sind.

Wo kann ich einen Corona Spucktest kaufen?

Die Corona Spucktests sind sowohl in stationären Handel als auch online erhältlich. Bereits viele Supermärkte und Drogerien bieten diese Tests an, allerdings – so unsere Erfahrung – sind sie hier schnell ausverkauft. Auch in Apotheken können Sie neben Spucktests noch eine Reihe weiterer Laientests kaufen. So erhalten Sie hier auch sogenannte Nasenbohr- oder Gurgeltests, die ebenfalls einen qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 erbringen.

Im Internet werden Spucktests sowohl von zahlreichen Online-Versand-Apotheken als auch von Fachhändlern für medizinischen Bedarf angeboten. Auch der Online-Händler baaboo bietet zwei verschiedene Spucktests an. Hier konnten wir feststellen, dass der Online-Handel durch die gute Verfügbarkeit der Tests deutlich punkten kann.

Häufig gestellte Fragen

Corona hält die Welt in Atem und hat unser aller Leben signifikant verändert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass immer wieder Fragen zu den von uns vorgestellten Spucktests auftreten. Die häufigsten Fragen haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Sollte ich die Anwendung vorab mit einem Arzt besprechen? Sie können einen Coronavirus Antigen Selbsttest bequem zu Hause durchführen, ohne ihn vorher mit Ihrem Arzt zu besprechen. Die Anleitungen sind verständlich formuliert und auch Menschen ohne medizinische Fachkenntnisse können einen solchen Test problemlos durchführen. Ein positives Ergebnis spricht wahrscheinlich für das Vorliegen einer Infektion und muss mittels eines PCR-Schnelltests bestätigt werden, der durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden muss. Sollten Sie ein positives Ergebnis erhalten, informieren Sie Ihren Arzt um mit ihm weitere Schritte abzustimmen. Danach richtet sich auch die Meldepflicht an das Gesundheitsamt.

Kann ich Corona Spucktests in Apotheke kaufen? Ja, die Tests werden auch in Apotheken angeboten.

Wie erkenne ich beim Spucktest, ob ich Corona habe? Eine farbige Markierung in der Testkassette zeigt das Resultat an. Erscheinen zwei farbige Striche im Bereich C und T liegt ein positives Testergebnis vor und Sie sind wahrscheinlich ein Virusträger. Um das Ergebnis zu verifizieren, ist ein PCR-Schnelltest notwendig.

Dürfen Kinder einen Spucktest durchführen? Die Spucktests sind einfach durchzuführen und daher auch für Kinder geeignet. Unter Anleitung können auch kleinere Kids den Test selbstständig durchführen.

Antigen Schnelltest Spucktest Bewertung

Die Antigen Schnelltests sind ein geeignetes Mittel, Infektionen früh zu erkennen, Infektionsketten schnell zu durchbrechen und so die Ausbreitung von COVID 19 einzudämmen. Spucktests haben sich besonders bei Kindern und dementen Personen bewährt, da sie einfach und ohne lästigen Nasen- oder Rachenabstrich durchgeführt werden können. Sie gelten als zuverlässig und ermöglichen ein schnelles Handeln bei einer bestehenden Infektion.

Bild: Bastian Riccardi auf Pixabay