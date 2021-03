Schenken leicht gemacht

Geschenke sind schwierig zu machen und immer ein heikles Thema. Pünktlich zu Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten, aber auch zum Geburtstag, zur Kommunion, zur Firmung, zur Konfirmation oder zu anderen Gelegenheiten geht es oft darum: Was soll der Nachwuchs als Geschenk erhalten?

Klar soll es gefallen. Und es soll nicht schon im Schrank liegen. Darüber hinaus sollte es im besten Fall noch die Fähigkeiten des Kindes altersgerecht fördern oder aus nachhaltigen und gesunden Materialien bestehen. Damit ein Geschenk all diese Wünsche erfüllen kann, machen sich Eltern oft viel Mühe. Sie recherchieren, halten Listen vor oder besorgen Geschenke selbst – für den Fall, dass Omas, Opas, Tanten und Onkels fragen. Einfacher ist es jedoch, die technischen Möglichkeiten zu nutzen und eine Wunschliste online zu erstellen. So funktioniert’s …

Der unabhängige Online-Geschenketisch

Das Prinzip ist nicht neu, wurde aber deutlich weiterentwickelt. Der Online-Geschenketisch ist das digitale Pendant zur Wunschliste bei einem regionalen Spielzeughändler oder bei einem Onlinehändler. In der Wunschliste können Links gespeichert werden von Präsenten, die es online oder per Click und Collect zu kaufen gibt – und zwar von Shops, die viele Produkte anbieten wie ein Online-Marktplatz, und von Spezialisten, die sich auf eine ganz bestimmte Produktgruppe spezialisiert haben. Die Liste kann wachsen und natürlich per E-Mail oder Messenger geteilt werden. Eingestellt werden kann dann, ob sichtbar wird, welcher Wunsch bereits „gestrichen“ wurde (weil ihn jemand erfüllen wird) oder ob es eine große Überraschung werden soll, wer welches Geschenk zum Tag X mitbringt.

Diese Vorteile bietet der Online-Geschenketisch

Die Wunschliste verhindert Enttäuschungen immer dann, wenn ein Geschenk ausgepackt wird. Verbirgt sich hinter dem Geschenkpapier genau das, was sich der Nachwuchs „sooooo lange“ schon gewünscht hat, belohnen strahlende Kinderaugen den Schenkenden. Kommt jedoch ein Geschenk zum Vorschein, dass „total out“ ist, bereits selbst gekauft wurde oder so gar nicht den Geschmack des Beschenkten trifft, ist das natürlich ein herber Rückschlag für ein neugieriges und erwartungsvolles Kind. Darüber hinaus haben Mamas und Papas diese Vorteile:

Die Liste lässt sich immer dann bestücken, wenn ein Wunsch geäußert wird, denn die Wunschliste lässt sich online führen, erweitern und immer parat haben, wenn die Frage kommt, welches Geschenk denn aktuell das Passende ist.

Die Liste kann mit Blick auf die Vorstellungen der Eltern gestaltet werden, was bedeuten kann: Wenn sich der Nachwuchs eine Spielzeugeisenbahn wünscht, können die Eltern entscheiden, ob es die Holzeisenbahn werden soll oder die Lego-Eisenbahn – und im Vorfeld auswählen, welches Produkt die Produkttests gut gemeistert hat.

Die Liste ist unabhängig von Händlern, was bedeutet, dass auch Verwandte und Bekannte, die nicht aus demselben Ort kommen, eine Chance haben, den Wunsch zu erfüllen. Wo letztlich das Wunschprodukt gekauft wird – beim Onlinehändler, der sich hinter der URL verbirgt oder im Geschäft vor Ort – bleibt den Schenkenden selbst überlassen.

Die Liste ist spezifisch genug, um die Wünsche exakt zu erfüllen. So kann beispielsweise eine Carrera-Bahn durch exakt das Ausbauset ergänzt werden, das nötig ist, um einen Parkhaus ähnlichen Kreisel in die Strecke zu integrieren. Das erspart den Eltern auch den Umtausch-Stress nach der großen Geschenkübergabe.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0