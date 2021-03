Die Windeltorte – Grundausstattung und kreatives Geschenk

Windeltorten sind eine Hommage an die Hochzeitstorte – nur eben für einen anderen Anlass. Aus zusammengerollten und kunstvoll drapieren Windeln werden wunderschöne Konstruktionen geschaffen, die ein wahrer Augenschmaus sind. Glichen die nicht essbaren Kunstwerke zu Beginn noch Torten, sind sie mittlerweile in unterschiedlichen Farben und Formen erhältlich. Somit ist für jeden Geschmack etwas dabei. Im folgenden Artikel teilen wir Ihnen alle wichtigen Informationen rund um das Thema Windeltorte mit.

Wann schenkt man eine Windeltorte

Die Windeltorten haben ihren Ursprung in Amerika. Denn ab dem 20. Jahrhundert wurden sogenannte Baby Showers immer beliebter. Dies sind Partys, an denen die bevorstehende Geburt der Kinder gefeiert wird. In der Regel erfahren die Eltern dann auch durch Spiele oder andere Aktivitäten das Geschlecht des Babys. Im Zuge dessen hat sich die Tradition entwickelt, Windeltorten mitzubringen. Sie stellen eine tolle Möglichkeit dar, um die werdenden Eltern mit der Grundausstattung zu versorgen. Gleichzeitig sind die Windeltorten jedoch weitaus ansprechender als Windeln in Geschenkpapier. Mittlerweile beschränken sich die Gäste allerdings nicht mehr nur auf Windeln, sondern integrieren auch Pflegeprodukte, Klamotten oder anderes Babyzubehör in den wunderschönen Konstruktionen.

In Deutschland werden Windeltorten besonders gerne zur Geburt geschenkt. Sie bestehen aus mindestens 50 Windeln, welche die frisch gebackenen Eltern für einige Zeit versorgen. Darüber hinaus stellen diese einzigartigen Konstruktionen aber auch ein tolles Geschenk für die Taufe oder die ersten Geburtstage dar.

Kaufen oder selber machen

Windeltorten erfreuen sich herausragender Beliebtheit, weswegen sich nun bereits ein gesamter Wirtschaftszweig entwickelt hat. Es existieren unzählige Unternehmen, die hochwertige Produkte herstellen. Aus einem großen Sortiment kann das passende Geschenk herausgesucht werden und bis zur Haustüre geliefert werden. Die Anbieter nehmen allerdings auch individuelle Wünsche entgegen. Dementsprechend können bevorzugte Pflegeprodukte und Accessoires ausgewählt werden. Außerdem ist es auch möglich, die Windeltorte zu personifizieren.

Wer sich gerne kreativ austobt, kann sich die Windeltorte als nächstes DIY-Projekt vornehmen. Ein handgemachtes Geschenk kommt von Herzen und die investierte Zeit und Liebe ist mehr Wert als jedes Geld der Welt. Auch wenn sich die klassische Windeltorte kaum durch technische Raffinessen auszeichnen, kann es zu unvorhersehbaren Komplikationen kommen. An Windelmotorräder, Windelprinzessinnen und Windeltiere sollten sich wirklich nur Profis heranwagen. Denn diese Projekte erfordern besonderes Geschick, Fachwissen und ganz viel Geduld.

Marken oder Noname Windeln

Falls Sie sich dafür entscheiden, die Windeltorte selbst zu gestalten, liegt es in Ihrer Hand, ob Sie sich für Marken oder Noname Windeln entscheiden. Professionelle Anbieter verwenden für die Windeltorten jedoch ausschließlich Markenwindeln. Diese zeichnen sich durch eine hochwertige Qualität aus und überzeugen durch eine ganze Reihe an Vorteilen. Gerade Neugeborene sind besonders anfällig für Infektionen und Krankheiten und sollten aus diesem Grund bestmöglich geschützt werden. Markenwindeln werden in der Regel aus besonders dickem und saugstarkem Material gefertigt, dass nichts aus der Windel austreten lässt, aber auch keine Bakterien eindringen lässt.

Des Weiteren wird gerne versucht, durch Noname Windeln den ein oder anderen Euro zu sparen. Diese Entscheidung kann allerdings schnell nach hinten losgehen, da billigere Produkte die weiche Haut der Babys leichter reizen und somit zu wunden und nässenden Stellen führen können. Infolgedessen müssen teure Pflegeprodukte gekauft werden und die Windel häufiger gewechselt werden. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, Windeltorten mit Markenwindeln zu erstehen oder selbst zu basteln.

Andere Motive/Formen möglich

Wie bereits angedeutet, sind Windeltorten auch in verschiedenen Motiven und Formen erhältlich. Dies ist besonders schön, um den Eltern eine außergewöhnliche Freude zu bereiten. Ist der Vater beispielsweise ein begeisterter Fußballer, kommt eine Windeltorte in Form eines Tores bestimmt sehr gut an. Aber auch auf die Vorlieben des Neugeborenen kann sehr gut eingegangen werden. Die Windeltorte kann demnach beispielsweise ein Design annehmen, das dem Lieblingskuscheltier gleicht. Zudem sind Windeltorten ein sehr beliebtes Geschenk. Mit einer außergewöhnlichen Gestaltung kann man sich von den anderen Torten abheben und eine bleibende und schöne Erinnerung schaffen.