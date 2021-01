Lamellenvorhänge: dekorative und funktionale Bereicherung für viele Räume

In Wohnräumen, aber auch in gewerblich genutzten Objekten kann oftmals auf einen Sicht- und Blendschutz nicht verzichtet werden. Das gilt natürlich in besonderem Maße für Schlafzimmer und Kinderzimmer, da darin geschlafen wird, aber auch das Wohnzimmer oder das Home Office profitieren davon, wenn die Fenster mit einer Jalousie, einem Rollladen oder auch einem Lamellenvorhang ausgestattet werden. Letztere bieten viele Vorteile und bereichern Fensterfronten und die dahinterliegenden Räume auf vielseitige Weise.

Sicht- und Blendschutz für kleinere und große Fensterfronten

Einen schönen Sonnentag mag sicherlich jeder, aber wenn die Sonneneinstrahlung im Home Office, Wohnzimmer oder Esszimmer unangenehm blendet und sich der Raum dazu noch übermäßig aufheizt, leidet der Nutzungskomfort des jeweiligen Zimmers teils stark. Für diese Fälle ist ein Blendschutz wie ein Lamellenvorhang eine gute Wahl: Die vielseitigen Accessoires sind in der Lage, unerwünschte Sonneneinstrahlung zu verhindern und so dafür zu sorgen, dass Hausbewohner auch in der warmen Jahreszeit in ihren Räumlichkeiten jederzeit gut sehen können. Darüber hinaus weisen sie einen Teil der mit den Sonnenstrahlen verbundenen Wärme ab und tragen zu einem verbesserten Raumklima bei. Auch Blicke von Nachbarn oder Passanten können durch einen Lamellenvorhang nicht ins Innere des Hauses eindringen. Insbesondere Zimmer, die sich im Erdgeschoss befinden, profitieren von dieser Eigenschaft der beliebten Vorhänge. Nicht nur Fenster in Standardgröße, sondern auch großzügig geschnittene Fronten lassen sich mit Lamellenvorhängen ausstatten, um jederzeit ein hohes Maß an Privatsphäre zu erreichen.

Lamellenvorhänge: Welche Varianten stehen zur Auswahl?

Selbstverständlich erfüllen Accessoires wie ein Lamellenvorhang nicht nur praktische Funktionen. Sie bereichern die entsprechenden Räumlichkeiten auch optisch, da sie sich modern präsentieren und in vielen verschiedenen Farben und Dekoren verfügbar sind. Auf diese Weise fügen sie sich nahtlos in den bereits vorhandenen Einrichtungsstil ein und tragen zu einem ansprechenden Raumbild bei. Ebenso vielseitig wie das Design und die Farbgebungen sind auch die Maße und Bedienvarianten. Zur Auswahl stehen Standardprodukte ebenso wie Lamellenvorhänge nach Maß. Die meisten Produkte in diesem Zusammenhang sind mit verschiedenen Lamellenbreiten zwischen 89 und 127 mm erhältlich. Bedient werden die Vorhänge wahlweise links, rechts oder mittig – abhängig davon, wie sich die Situation vor Ort gestaltet. Lamellenvorhänge können auf Wunsch an der Decke oder an der Wand montiert werden. Auch hier kommt es wieder darauf an, welche Möglichkeit im Einzelfall infrage kommt.

Lamellenvorhänge als Raumteiler gibt es auch feuerfest

Nicht nur als Sicht- und Blendschutz für Fensterfronten unterschiedlicher Größe und Position eignen sich Lamellenvorhänge ideal. Die beliebten Accessoires lassen sich ebenso gut auch als Raumteiler einsetzen. Insbesondere in Räumen, in denen nur bedingt Platz zur Verfügung steht, sind die vielseitigen Vorhänge eine sinnvolle Alternative zu Türen. So kann etwa der Arbeitsbereich platzsparend und effektiv vom Rest des Zimmers abgetrennt werden, und das nicht nur rein optisch. Bezüglich der verwendeten Materialien kommen bei der Herstellung von Lamellenvorhängen etwa PES oder Glasfaser-PVC infrage. Darüber hinaus gibt es Varianten, die sich speziell für Allergiker und empfindliche Personen eignen. Auf Wunsch kann auch eine feuerfeste Ausführung erworben und angebracht werden, welche die Sicherheit im eigenen Zuhause noch einmal entscheidend erhöhen kann.

