Zwischen vier und sieben Monaten lernt ein Kind pürierte Mahlzeiten von einem Löffel zu essen

Bis Kinder lernen, feste Nahrung zu verzehren, müssen sie viele Entwicklungsschritte durchlaufen. Dabei können viele Dinge die „normale“ Entwicklung stören.

„Normalerweise sollten Kleinkinder ab etwa 8 Monaten pürierte Mahlzeiten von einem Löffel essen können. Zwischen acht und 18 Monaten können sie allmählich Nahrungsmittel verzehren, die sie kauen müssen, und aus einem Becher trinken. Viele Kinder sind ab etwa zwei Jahren, wenn Eltern feste Nahrung einführen, auch wenig bereit, ‚Neues‘ zu essen, und zeigen sich sehr wählerisch bei der Nahrungsaufnahme. Diese ‚Neophobie‘ ist eine Phase, die i.d.R. mit dem Schulalter vorübergeht. Doch manche Kinder lehnen bestimmte Lebensmittel oder die Nahrungsaufnahme überhaupt so stark ab, haben keinen oder so wenig Appetit oder entwickeln sogar Angst vor dem Essen (z.B. infolge eines traumatischen Erlebnisses), dass ihre Gesundheit gefährdet ist“, erklärt Dr. Ulrich Fegeler, Kinder- und Jugendarzt sowie Mitglied des Expertengremiums des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Etwa ein Viertel bis die Hälfte der Eltern berichten in Kinder- und Jugendarztpraxen von Problemen bei Füttern ihrer Kinder, doch nur bei wenigen liegen so schwerwiegende Probleme vor, dass sie interdisziplinär – mithilfe von Fachärzten, Ernährungsexperten und Psychologen – behandelt werden müssen. „Der Pädiater kann vielen Müttern und Eltern schon helfen, indem er sie über evtl. unrealistische Erwartungen an ihr Kind und dessen Entwicklungsschritte aufklärt“, so Dr. Fegeler. Bei leichteren Essproblemen reichen oft einfache Maßnahmen/Verhaltensveränderungen aus. Eltern sollten z.B. darauf achten, dass es keine Ablenkung beim Füttern gibt und sie die Essenszeit begrenzen. Während des Essens sollten Eltern eine freundliche Haltung einnehmen und ihr Kind nicht zum Essen zwingen. Dennoch ist es sinnvoll, neue Mahlzeiten etwa 8- bis 15-mal anzubieten, damit das Kind vielfältige Geschmacksrichtungen kennen lernen und akzeptieren kann.