Slantastoffe – Experte für Stoffe und Nähzubehör im Internet

Der Online-Shop Slantastoffe.de ist die erste Adresse für eine große Auswahl an Stoffen und Kurzwaren und bietet alles Notwendige rund ums Nähen und Handarbeiten, wie z.B. Bänder, Reißverschlüsse, Garne und vieles mehr.

Große Auswahl – perfekte Qualität

In insgesamt sechs Rubriken bietet der Online-Shop die verschiedenen Produkte an. Die große Auswahl an Stoffen ist übersichtlich nach der Art des Materials sortiert:

Neben Baumwoll- und Fleecestoffen findet man in der Kategorie „Stoffe“ auch Jeans-, Cord-, Jersey- und Leinenstoffe. Selbst Strick-, Softshell- oder Strickstoff gehören zum Angebot des Onlineshops. In weiteren Unterkategorien werden die zahlreichen Stoffe weiter klassifiziert und nach Größe oder Design (uni oder gemustert) geordnet.

Günstige Stoffpakete mit unterschiedlichen Inhalten für bereits weniger als 12 Euro runden den Stoffbereich ab.

Die drei Zubehörkategorien „Reißverschlüsse“, „Bänder“ und „Kurzwaren“ vervollständigen die Auswahl. Klett-, Gummi-, Leder- oder Spitzenbänder sind nur ein kleiner Ausschnitt der Kategorie „Bänder“ und sorgen dafür, dass sie Ihr Handarbeitsprojekt nach ihren Vorstellungen fertig stellen können. Nähgarn, Applikationen und Kordeln sowie weitere Kurzwaren finden Sie in der letzten Kategorie für Nähzubehör.

Im „Sale“-Bereich können Sie bares Geld sparen und mit den angebotenen Artikeln ihr Portfolio günstig erweitern. Stoffe oder Garne, Bänder oder Reißverschlüsse kommen hier zu günstigsten Preisen unter den Hammer.

Nähhilfen, wie z.B. Schneiderkreide oder Schnittmuster, finden Sie in der gleichnamigen Kategorie.

Umfangreiche Zahlungsmöglichkeiten und kundenfreundlicher Service

Die Versandkosten variieren zwischen günstigen 3,50 Euro über DHL (Bestellwert bis 15 Euro) und 4,90 Euro bei GLS. Ab einem Bestellwert von 80 Euro sparen Sie die Versandkosten komplett.

Weltweit betragen die Versandkosten 16 Euro.

Insgesamt sechs Zahlungsarten stehen zur Verfügung: Paypal, Kauf auf Rechnung oder per Lastschrift sind nur einige der Möglichkeiten.

Service wird bei Slantastoffe groß geschrieben. Anfragen über das interne Mailsystem werden von den kompetenten Mitarbeitern schnell beantwortet und Probleme stets freundlich und kundenorientiert gelöst.

Online-Kauf von Stoffen bei Slantastoffe

Nicht nur die große Auswahl, sondern auch die Preise und die Qualität sind die Argumente für den Kauf von Stoffen und Nähzubehör im Onlineshop Slantastoffe. Der Service, die zahlreichen Zahlmöglichkeiten und das verlängerte Widerrufsrecht von 30 Tagen machen den Kauf einfach und sicher.

Bewertungen von Slantastoffe

Die Kunden vom Onlineshop Slantastoffe sind sich einig: Der Onlineshop erhält Höchstbewertungen für Auswahl, Preise, Qualität und Service. Auf mehreren Plattformen im Internet bewerteten die meisten Kunden den Online-Shop Slantastoffe mit fünf Sternen und empfehlen ihn weiter.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0