Nähen mit und für Kinder | Grundlagen

Nähen als Hobby und gemeinsame Beschäftigung zusammen mit Kindern ist nicht nur ein neuer Trend, sondern erfreut sich allgemein zunehmender Beliebtheit.

Was wird hierzu benötigt?

Erst einmal viel Geduld, die wird man brauchen.

Eine Nähmaschine und entsprechende Stoffe und Fäden.

Eine Nähvorlage oder Idee, gerne auch aus dem Internet.

Als Übung für die Kleinen empfiehlt es sich, entsprechende Nähübungen auf Papier zu drucken und diese mehrmals „abarbeiten“ zu lassen. Die Fortschritte bei der Präzision und der Geschwindigkeit motiviert hierbei nicht nur die Kleinen, sondern auch den Elternteil.

In der Regel sind Kinder ab 8 Jahren fähig an der Nähmaschine zu arbeiten. Hier gilt es den nötigen Respekt vor der Nadel zu haben und gewisse kognitive Fähigkeiten. Am besten kann das aber ein Elternteil einschätzen ab wann das eigne Kind hierzu in der Lage ist.

Die Nähmaschine muss nicht zwingend ein Kindermodell sein. Meist genügt es das Pedal, etwa auf einen Hocker, höher zu stellen um eine Nähmaschine Kindertauglich einzurichten. Das Elternteil sollte natürlich, besonders in der Anfangsphase, stets an der Seite des kleinen Nähmeisters sein. Hier finden sich passende Nähmaschinen-Modelle für Mütter.

Womit anfangen?

Wie oben bereits erwähnt lassen sich einfache bis komplexere Nähübungen auf Papier drucken. Hier lassen sich die Fortschritte sehr gut beobachten. Als erste Projekte wären beispielsweise ein Kuschelkissen oder eine kleine Tasche ideal. Das fertige Endergebnis sollte nicht nur die Kleinen für weitere, komplexere Projekte motivieren.

Farbenfrohe und hochwertige Stoffe, die auch dem Kind gefallen, helfen hier ebenfalls bei der Wahl der jeweiligen Nähprojekte. Idealerweise lassen Sie das Kind mit entscheiden und starten mit Projekten, welche auch für das Kind gedacht sind. Später kann zum Beispiel das nähen von Weihnachtsdekoration oder Kissenbezügen folgen.

…weitere Nähideen:

Turnbeutel

Kulturtasche

Schlüsseltasche

Federmäppchen

Rock

Decke

Halstuch

Lesezeichen

Wer gerne Videos sieht, findet hier ein passendes:

Nähen lernen 1 | Nähen mit Kindern 1 | Nähkurs | Nähschule

Wir wünschen viel Spaß beim gemeinsamen nähen!

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0