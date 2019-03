Abzocke: Hände weg von Losen! Warnung für Urlauber auf Gran Canaria

Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland hat einen Warnhinweis vor zweifelhaften Geschäftspraktiken für Urlauber veröffentlicht

Gran Canaria bietet so viel: Sonne, Strand, ein mildes Klima und jede Menge Sehenswürdigkeiten. Umso bedauerlicher ist es, dass dort zurzeit wieder verstärkt Urlauber Opfer unseriöser Verkaufspraktiken werden.

Die Masche

Die Urlauber werden in Puerto de Mogán oder Playa del Inglés auf der Straße angesprochen, erhalten ein Rubbellos und haben ein Smartphone oder eine Reise gewonnen. Um den Gewinn abzuholen, müssen sie an einer Führung durch eine circa 30 km entfernte Hotelanlage teilnehmen. Ein Taxi bringt sie hin. Vor Ort landen sie dann in Verkaufsveranstaltungen, in denen sie Urlaubsgutscheine, Urlaubszertifikate, Urlaubspakete, Unterkunftsgutscheine sowie Voucher mit oder ohne Holidayplus-Mitgliedschaft kaufen können. Wer den Vertrag unterschreibt, muss sofort eine Anzahlung leisten.

Und dann beginnen die Probleme

Urlauber, die den Vertrag unterschrieben haben, haben folgende Erfahrungen gemacht

Die Unterkünfte können erst nach Zahlung aller Raten im Internet aufgerufen werden, d. h. die Urlauber sehen vorher nicht, welche Hotels zur Verfügung stehen.

Die Gutscheine können nicht aktiviert werden.

Die gewünschte Unterkunft ist zum gewünschten Zeitraum nicht verfügbar.

Die gewünschte Unterkunft ist zu keinem Zeitpunkt verfügbar.

Die Unterkünfte können nur gebucht werden, wenn sich die Urlauber dazu verpflichten, vor Ort erneut an einer Verkaufsveranstaltung teilzunehmen.

Möchten die Verbraucher den Vertrag beenden, ist das nicht möglich.

Wurde mit Kreditkarte bezahlt und möchten die Verbraucher ihr Geld über die Bank zurückholen, lehnen einige Kreditinstitute ein Chargeback ab.

Folgende Anbieter sind dem EVZ Deutschland mit solchen und ähnlichen Geschäftspraktiken aufgefallen

Anfi Vacation Club

Liberty Holiday 2017 S. L. (Group)

Reisemarkt24

Viajes Vacon

Anfi Dreams

Enduria Travel

Ferienexpert

Vacon Marketing

Vacon Travel Service

Tipps, damit Ihnen das in den Osterferien nicht passiert

Nehmen Sie keine Rubbellose / Lose an

Steigen Sie nicht ins Taxi

Unterschreiben Sie nichts

Leisten Sie keine Anzahlung

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des EVZ Deutschland

www.evz.de >> Verbraucherthemen >> Reisen >> Unterkunft

