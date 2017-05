Fototapeten für lebendige Kinderzimmer

Kinderzimmer sollten farbenfroh und freundlich eingerichtet sein. Spielteppiche und bunte Möbel sind schnell gefunden. Aber was ist mit den Wänden? Tolle Inspirationen gibt es viele. Voll im Trend liegen zur Zeit Motiv- und Fototapeten, mit denen jede Wand schnell zum Hingucker wird. Besonders in hellen Kinderzimmern eignen sich Fototapeten als passender Kontrast. Die farbenfrohen und kindgerechten Motive sehen nicht nur gut aus, sie fördern auch die Fantasie und haben viele weitere positive Effekte. Helden von Jungen und Mädchen, wie Elsa, Nemo und Groot sind die Stars aus den weltberühmten Disney-Filmen, die Kinder und Jugendliche gleichermaßen begeistern. Die Fototapeten zeigen neben Figuren aus den klassischen Animations- und Trickfilmen wie „Die Eiskönigin – völlig unverfroren“, „Die Schöne und das Biest“, „Der König der Löwen“ und „Cars“ auch Helden aus Realfilme wie „Star Wars“ und „Fluch der Karibik“. Besonders Kinder drücken ihre Liebe zu einer Geschichte oder Figur gerne bildlich aus: Mit einer schicken Fototapeten kann das Kinderzimmer ganz im Stil des Lieblingsfilms gestaltet werden.

Fototapete: Kindgerechtes und individuelles Design

Mit einer Fototapete können Mädchen und Jungen ihre Lieblinge immer um sich haben. Im Gegensatz zu klassischen Mustertapeten zeigen Fototapeten keine sich regelmäßig wiederholende, kleine Motive. Auf ihnen ist eine große, detailreiche Szene aus einem Filmen abgebildet. Das kann beispielsweise eine Unterwasser-Welt, ein Motiv im Winterwald oder ein Blick ins Weltall sein. Die Charaktere sind meist überlebensgroß dargestellt, so dass die Kinder das Gefühl haben, ihnen ganz nahe sein zu können. Die Fototapete nimmt meist eine komplette Wand oder den Großteil einer Wand ein. Damit das Motiv besonders gut zur Geltung kommt, sollten die restlichen Wände dezenter gestaltet sein, beispielsweise mit einer schlichten Tapete oder einem einfarbigen Anstrich. Die große Auswahl an Fototapeten ermöglicht dabei die individuelle Gestaltung des Kinderzimmers ganz nach dem Geschmack des Kindes.

Glück steigert die Lebensqualität von Kindern

Kinder drücken ihre Liebe zu Filmen und deren Charakteren besonders gerne aus, indem sie sich mit Bilder und Fanartikeln von ihnen umgeben. Der Anblick ihrer Helden löst Glücksgefühle aus, die sich positiv auf die Lebensqualität auswirken. Glückliche Kinder fühlen sich wohler, sind zufriedener und leben gesünder. Daher machen eine Fototapete oder Wandsticker, die ihre Lieblinge zeigen, den Kleinen eine besondere Freude. Kinder verbringen in ihren Zimmern viel Zeit. Sie schlafen nicht nur hier, sondern spielen im Kinderzimmer und machen ihre Hausaufgaben. Umso wichtiger ist es, dass sie sich pudelwohl fühlen und sich gerne in ihrem Raum aufhalten. So haben sie mehr Spaß, können besser entspannen und sind bei Schularbeiten produktiver. Die beliebten Charaktere und Comicfiguren steigern das Wohlbefinden und geben den Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit, da sie den Jungen und Mädchen vertraut sind.

Film-Motive regen die Fantasie und die Kreativität an

Die bunten, fröhlichen und lebendigen Motive auf den Disney-Fototapeten, beispielsweise von Tapeto, sind ein Blickfang und vertreiben die Langeweile aus dem Kinderzimmer. Durch die Figuren lernen Mädchen und Jungen viel Neues kennen und tauchen in unbekannte Welten ein. Kinder denken sich oft selbst in ihre Lieblingsfiguren hinein und stellen sich vor, wie sie an ihrer Stelle leben würden. Dadurch wird die Fantasie angeregt. Davon profitieren Kinder langfristig: Sie lernen neue Denkmuster anzuwenden, können improvisieren und mit schwierigen und unerwarteten Situationen besser umgehen. Gleichzeitig lernen Kinder, wie sie sich individuell ausdrücken können. Oftmals verarbeiten die Kleinen eigene Erlebnisse mit Hilfe fiktiver Geschichten, wodurch die Persönlichkeit des Kindes gestärkt wird. Inspirierende Motive unterstützen den Prozess. Die Kreativität wird dabei ebenfalls gefördert. Kinder malen ihre Helden gerne selbst, denken sich Geschichten mit ihren Lieblingscharakteren aus und singen die berühmten Lieder aus den Filmen. So lernen sie auf spielerische Weise verschiedene kreative Ausdrucksmöglichkeiten kennen. In einer entspannten Wohlfühl-Atmosphäre können Kinder ohne Druck neue Dinge ausprobieren und mit verschiedenen Ausdrucksformen experimentieren.

Bilder: Tapeto





