Apple informiert zu Akku Austauschprogramm für bestimmte iPhone 6s-Geräte

Apple informiert über ein Akku Austauschprogramm für bestimmte iPhone 6s-Geräte die zwischen September und Oktober 2015 hergestellt wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass sich einige wenige iPhone 6s-Geräte unerwartet ausschalten können. Hierbei handelt es sich nicht um ein Sicherheitsproblem!

Betroffener Artikel

Produkt: iPhone 6s

Herstellungszeitraum: September / Oktober 2015

Apple betont, dass nur Geräte aus einem bestimmten Seriennummernbereich betroffen sind, die zwischen September und Oktober 2015 hergestellt wurden.

Wenn dieses Problem bei Ihrem Gerät auftritt, können Besitzer über die Apple Support Seite anhand der Seriennummer feststellen, ob Ihr iPhone 6s für einen kostenlosen Batterieaustausch qualifiziert ist.

Apple Support Seite >

Hinweis:

Sollte ein betroffenes iPhone 6s Beschädigungen aufweisen, die den Batterieaustausch erschweren können (etwa einen gesprungenen Bildschirm), muss dieses Problem vor dem Austausch der Batterie behoben werden. In manchen Fällen sind mit einer solchen Reparatur Kosten verbunden, so das Unternehmen in einer Kundeninformation