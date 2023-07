Geburtstagsfeier steht vor der Tür? So gelingt die Planung völlig stressfrei!

Viele Eltern raufen sich die Haare, wenn sich der Geburtstag ihres Kindes nähert. Sie wollen alles so perfekt wie nur möglich machen und den Tag zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Aber wer sagt, dass die Planung einer Geburtstagsfeier stressig sein muss?

Mit den richtigen Tipps und Tricks kann man sich auf eine entspannte Feier freuen. Wir verraten Ihnen, wie Sie die nächste Planung angehen können, damit die Feier zum vollen Erfolg wird, Sie aber keine grauen Haare von der Planung bekommen!

Zeit, Ort und Gästeliste rechtzeitig festlegen

Schnappen Sie sich Ihren Kalender und prüfen Sie, wie lange es noch zum großen Tag ist. Eine Woche vor dem Geburtstag mit der Planung zu beginnen, ist nicht wirklich empfehlenswert. Insbesondere nicht, wenn Sie noch eine Location buchen wollen und die Einladungen in die Briefkästen der Gäste segeln müssen.

Sie ersparen sich viel Stress, wenn Sie all diese Dinge rechtzeitig auf Ihrer To-do-Liste abhaken. Profitieren Sie auch von digitalen Apps und probieren Sie es, die Postkarte online zu verschicken . So sparen Sie sich Zeit, etwa passende Designs auszuwählen und diese rechtzeitig zur Post zu bringen. Sie stellen so auch sicher, dass die Gäste rechtzeitig informiert sind und zeitnah eine Rückmeldung geben können.

Wählen Sie ein Motto, das Geburtstagskind und Gäste begeistert

Um den Tag besonders zu machen, sollten Sie ein Motto wählen. Dieses kann etwa dem Lieblingsbuch oder der Lieblingsserie des Geburtstagskindes entspringen. Aber auch ein bestimmtes Thema, wie Piraten, Prinzessinnen oder Fußball kommen infrage.

Auch hier kann das Internet Ihr bester Freund werden: Nutzen Sie Foren und Websites, um passende Ideen für das Motto oder die Ausgestaltung eines Themas zu finden. Fragen Sie Freunde, ob Sie ihnen dabei helfen, diese in die Tat umzusetzen. Basteln Sie etwa gemeinsam farblich passende Girlanden, kreieren Sie auf https://www.simplycards.com/de Einladungskarten, die das Motto widerspiegeln und besorgen Sie passende Dekoration. Denken Sie aber daran, dass Sie nicht allein sind und sich etwas Unterstützung sichern können.

Eine App, in welcher Sie Aufgaben teilen, kann von Vorteil sein. So können sich auch andere Familienmitglieder Aufgaben herauspicken und die Feier wird ein unvergessliches Gemeinschaftsprojekt!

Planen Sie interessante Spiele für Groß und Klein

Ein Kindergeburtstag lebt von Spaß, Spiel und Unterhaltung. Was darf nicht fehlen? Lustige Spiele und musikalische Unterhaltung. Aber was ist mit den Eltern, die Ihre Kinder begleiten?

Damit Sie während der Geburtstagsfeier nicht in Langeweile versinken, sollten Sie sich auch hier etwas einfallen lassen. Was halten Sie jedoch davon, die Eltern in diese Frage einzubeziehen? Anstatt sich den Kopf zu zerbrechen, können andere Elternteile die rettende Lösung oder Idee haben – Machen Sie es sich also nicht schwerer, als es ist!

Fazit – stressfrei ein Erlebnis schaffen

Geburtstagsfeiern sollen unvergessliche Momente schaffen und nicht für Stress und graue Haare sorgen. Gehen Sie also nicht zu hart mit sich und anderen ins Gericht und machen Sie es sich so leicht wie möglich. Gehen Sie daher die Planung rechtzeitig an und setzen Sie auf Helferlein wie Apps, Ratgeber und Listen. Anstatt sich dem Perfektionismus bei der Wahl und Umsetzung des Mottos hinzugeben, können Sie andere um Unterstützung und Ideen bitten, um damit ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0