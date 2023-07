Der vielseitige Charme eines Teppich Läufers – für den Innen- und Außenbereich

In der Welt der Teppiche gibt es mittlerweile ein weites Spektrum an verschiedenen Varianten, Formaten und Stilrichtungen. Das fängt bei der Herstellung und Materialwahl an und geht bis hin zur Gestaltung des Teppichs in Sachen Farbe und Muster. Diese große Auswahlmöglichkeit hat zum Vorteil, dass Teppiche schon längst nicht mehr nur zum Einsatz im Wohnbereich beschränkt sind. Sie haben ihre Verwendung auch in andere Räume wie Flure, Eingangsbereiche und Küchen gehalten. Und wenn es um den Außenbereich geht, ist ein Outdoor Teppich zu einem unverzichtbaren Accessoire geworden, welches viele praktische Eigenschaften mit sich bringt. Eine Teppich Variante, der wir in diesem Artikel mehr Aufmerksamkeit schenken möchten, ist ein Teppich Läufer. Durch sein besonderes Format ist er nicht nur im Innenbereiche vielseitig einsetzbar, sondern ist auch für den Außenbereich eine schöne und praktische Ergänzung.

Warum ein Teppich Läufer im Haus so wertvoll ist?

Beginnen wir im Innenbereich. Durch sein schmales und längliches Format ist der Teppich Läufer für stark frequentierte Bereiche wie Flure und Eingangsbereichen eine gute Wahl. Mit seinem langen, schmalen Format passt er perfekt in schmale Bereiche und schafft es dem Raum Weite zu verleihen und optisch zu vergrößern. Darüber hinaus hilft der Läufer dabei, Schmutz, Staub und Feuchtigkeit fernzuhalten, der über die Straßenschuhe gerne mal von draußen in das Haus getragen wird. Und genau aufgrund seines funktionalen Mehrwerts kann er ebenfalls in der Küche ein wunderbarer Zusatz sein. Platziert vor die Spüle oder Kücheninsel, kann ein Läufer nicht Schutz für den Bodenbelag sein, sondern auch eine weiche Oberfläche schaffen, auf der man beim Kochen bequem stehen kann.

Läufer oder Outdoor Läufer?

Um den Anforderungen der genannten Einsatzbereiche im Innenbereich standhalten zu können, wird der Läufer aus strapazierfähigen und pflegeleichten Materialien hergestellt. Die Rede ist von Materialien wie Baumwolle oder Kunstfasermaterialien, wie Polyester oder Polypropylen. Und dabei wollen wir den Gemütlichkeitsfaktor nicht auslassen. Denn ein Läufer kann auch aus hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel Wolle hergestellt werden. Wolle ist auch bekannt dafür, einiges aushalten zu können, wird aber in der Regel nicht für Bereiche wie Flur, Küche oder Balkon verwendet. Hingegen ist ein Läufer aus 100 % Wolle eine stilvolle und gemütliche Ergänzung für das Wohn- oder Schlafzimmer. Schauen wir uns jedoch mal genauer das Kunstfasermaterial Polypropylen an. Ein Läufer, der aus diesem Material hergestellt wird, kann nicht nur bedenkenlos für den Innenbereich verwendet werden, sondern eignet sich auch hervorragend draußen. Die Rede ist von einem Outdoor Läufer. Er ist nicht nur strapazierfähig und pflegeleicht, sondern auch witterungsbeständig und UV-lichtbeständig, sodass er vor äußerlichen Einflüssen und Wetterlagen gewappnet ist.

Unschlagbare Maße – ein Outdoor Läufer für jeden Balkon

Ein Outdoor Läufer für den Außenbereich ist ein richtiges Multitalent. Ob auf einem kleinen und schmalen Balkon, auf der Terrasse oder vor dem Pool – ein Outdoor Läufer kann den Außenbereich auf wunderbare Weise aufwerten. Durch sein Format passt er auch auf den kleinsten Stadtbalkon und verlängert diesen nicht nur visuell, sondern verwandelt ihn auch in einen gemütlichen Rückzugsort im Freien. Zudem schafft er einen angenehmen Untergrund, gerade bei unschön einem unschön gewordenen Bodenbelag oder Fliesen, die entweder eiskalt sind oder sich sehr schnell durch die Sonne aufheizen.

Bequem plantschen im Garten mit einem Outdoor Läufer

Nicht zuletzt ist der Outdoor Läufer auch eine ausgezeichnete Wahl für den Poolbereich. Dank seiner wasserabweisenden Eigenschaften eignet er sich perfekt für feuchte Umgebungen. Er kann also bedenkenlos am Poolrand platziert werden, um einen bequemen Bereich zum Sonnenbaden zu schaffen oder wenn man gerade aus dem Pool kommt und sich abtrocknen möchte. Darüber hinaus bietet der Outdoor Läufer eine zusätzliche Rutschfestigkeit, um Unfälle auf nassen Oberflächen zu vermeiden.

Abgesehen von seinen unschlagbaren Vorteilen und Einsatzbereichen, ist der Teppich Läufer eine stilvolle und schöne Ergänzung zur Einrichtung. Und das sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich. Von schlichten und zeitlosen Designs bis hin zu farbenfrohen Mustern, kann der Läufer individuell zum Einrichtungsstil und persönlichen Geschmack ausgewählt werden. Eines steht fest: ob Läufer oder Outdoor Läufer, er ist ein Blickfang für jedes Auge und eine wunderbare Ergänzung für jeden Bereich.