Gesunde Snacks für unsere Fellnasen: Welches Leckerchen für den Familienhund?

In Deutschland gibt es rund 10 Millionen Hunde und sie sind des Deutschen liebstes Haustier. Natürlich zählen unsere Fellnasen zur Familie und werden auch entsprechend verwöhnt – selbstverständlich mit Snacks und diversen Leckerchen. Doch auch, um unseren geliebten Fellnasen Tricks beizubringen, können Leckerlis ein wichtiger Helfer sein.

Es gibt unzählige Sorten diverser Leckerchen und auch preislich unterscheiden sie sich. Doch welches Leckerchen ist wirklich gut für unsere Vierbeiner geeignet? Oder besser gesagt, auf welche Snacks sollte unbedingt verzichtet werden?

Welche Snacks sollten nicht an unsere Fellnasen verfüttert werden?

Natürlich gibt es im Fachhandel spezielle Snacks für unsere vierbeinigen Fellnasen. Doch sind wir einmal ehrlich, wenn wir naschen, dann geben wir unseren Vierbeinern auch gerne einmal etwas von unseren Leckereien ab – obwohl wir dies eigentlich gar nicht tun sollten.

Allen voran manchmal sogar Eis oder Joghurt. Beides ist für Hunde nicht übermäßig schlecht, solange es nicht im Übermaß verfüttert wird. Hier sollte besser auf eine zuckerfreie Variante zurückgegriffen werden. Im Netz gibt es außerdem tolle Rezepte, um selbst Eis oder Joghurt für Hunde herzustellen.

Was Hunden aber auf gar keinen Fall als Leckerchen angeboten werden sollte, ist Schokolade. Diese ist giftig – und zwar schon in kleinen Mengen. Auch wenn Obst für uns Menschen gesund ist, auf Trauben und Rosinen muss ebenfalls komplett verzichtet werden, da auch diese für unsere Fellnasen giftig sind. Auch Avocados sind für uns Menschen gesund – für Hunde leider nicht.

Welche Leckerchen gelten als geeignet für den Familienhund?

Um der lieben Fellnase etwas Gutes zu tun – oder sie für einen neu erlernten Trick zu loben, werden gerne Leckerchen eingesetzt. Im Internet-Fachhandel gibt es schließlich viele tolle und gesunde Leckerchen für unsere Vierbeiner. Gewisse Leckerlis können auch einfach selbst hergestellt werden.

So ist Gemüse besonders gesund für unsere Hunde. Hier kann das Gemüse beispielsweise in sehr dünne Scheiben geschnitten und getrocknet werden. Natürlich ohne dabei Gewürze zu nutzen! Karotten-, Rote Beete- oder auch Apfelchips werden von unseren haarigen Vierbeinern meist sehr geliebt und zudem sind diese Leckerchen auch noch überaus gut für die Gesundheit der Hunde.

Wer seinem Hund etwas besonders Gutes tun möchte, kann im Internet zudem tolle Rezepte für Hundekekse finden. Diese sind sehr schnell hergestellt und können ebenfalls zur Gesundheit beitragen.

Hundekekse mit Leinsamen oder Chia-Samen fördern die Verdauung und halten die Darmflora in Balance. Wer noch ein wenig Schwarzkümmelöl auf die Kekse träufelt, hat nebenbei noch die Möglichkeit, Ungeziefer vom Vierbeiner fern zu halten. Auch Kokosöl ist für die Hundegesundheit von Vorteil.

Leckerchen für den Familienhund: Aber gesund müssen sie sein

Natürlich müssen es nicht immer selbstgemachte Leckerchen sein. Im Internet-Fachhandel gibt es ebenfalls hochwertige und gesunde Leckerchen für unsere Vierbeiner, die in der Regel absolut empfehlenswert sind. Allerdings sollte immer auch auf die Herkunft geachtet werden. Wie beispielsweise in Untersuchungen herausgefunden wurde, gelten einige Kauknochen, die im Ausland hergestellt wurden, eher als bedenklich und sollten deshalb nicht an Hunde verfüttert werden.

Wer beim Kauf auf hochwertige Qualität (am besten Bio) achtet, macht in der Regel nichts falsch. Zudem kann man sich auch über den Internet-Fachhandel beraten lassen, wenn man wissen möchte, welche Leckerchen für den Familienhund empfohlen werden.

Auch Tierärzte geben hier gerne Auskunft und wissen genau, auf was beim Kauf von Leckerchen geachtet werden sollte. Vor allem kennen sie oft auch die Krankengeschichte des Hundes und könnten wertvolle Tipps geben, wenn Herrchen oder Frauchen wissen wollen, auf was genau verzichtet werden sollte oder welches Leckerchen eher ungeeignet ist.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0