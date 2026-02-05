Kolumne zum Cereulid Babynahrungsskandal

Liebe Eltern….

Ich beschäftige mich seit 2007 mit Produktrückrufen und veröffentliche diese möglichst verständlich und zeitnah. Der aktuelle – ich nenne es mal Babynahrungsskandal – ist eine unrühmliche Ausnahme, der meiner Meinung nach ganz eindeutig nicht die Kleinsten schützt, sondern nur die Interessen der Konzerne.

Seit Anfang Dezember ist die Kontamination einer Zutat der Babynahrung mit Cereulid bekannt. Alle Unternehmen, die diesen Rohstoff bezogen hatten, hätten schnell reagieren können, denn es gibt ja die Rückverfolgbarkeit von Waren entlang der Kette vom Hersteller bis zum Verbraucher.

Aber von Nestle und Danone wurde hierzulande auch nach Wochen des Wissens nur häppchenweise informiert und zurückgerufen. Danone bzw. Aptamil hatte zum ersten Rückruf von 3 Sorten Babynahrung noch versichert, alles andere sei definitiv sicher! Nun erfolgte nicht nur eine dramatische Ausweitung des ersten Rückrufes, es kam mit Milumil noch eine weiter Marke aus dem Haus Danone dazu.

Begründet wird das nun mit der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid‑Schwellenwert der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Sie haben gewusst, dass auch diese Chargen belastet sind und haben nichts! unternommen, sondern besorgten Müttern via Social Media versichert, alles sei gut.

Und wieder wird versichert, alles andere sei in Ordnung – nur glauben kann das keiner mehr!

Es ist an der Zeit, das sich betroffen Eltern wehren – gegen eine Konzernpolitik, die Ausschließlich auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. All diese Werbeversprechen… die Babys waren in diesem Fall scheinbar egal!

Ihr Eltern, die derzeit von diesem Skandal betroffen seid, ihr alle seid mächtiger als diese Konzerne, denn Aktionäre wollen Gewinne sehen und dieser Gewinn kommt von unten, von euch, den Mamas und Papas mit ihren kleinen Babys…