UPDATE Rückruf: Nestle ruft BEBA- und ALFAMINO Babynahrung zurück
UPDATE 03.02.2026: Der Rückruf wurde um BEBA 1 800 Gramm mit MHD 12.2027, BEBA PRE 800 Gramm mit MHD 12.2027 und BEBA PRE 800 Gramm mit MHD 05.2027 (untenstehend alle in rot) erweitert.
UPDATE 05.01.2026: In den Niederlanden betroffene Babynahrungsprodukte Little Steps 1 und Alfamino hinzugefügt – Österreich hinzugefügt
In Dänemark wurde bereits am 10. Dezember 2025 ein Rückruf von NAN EXPERTPRO SENSILAC 1 (800 g Säuglingsnahrungspulver in der Dose , Chargennummer: 53030346AB) durchgeführt.
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Erstveröffentlichung: 05.01.2026 – Die Nestlé Deutschland AG informiert über den Rückruf bestimmter Chargen Babynahrung der Marken BEBA, BEBA expert HA, BEBA expert Comfort+, BEBA supreme, BEBA AR und ALFAMINO. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgt der Rückruf aufgrund eines möglichen Vorhandenseins von Cereulid, das durch den Mikroorganismus Bacillus Cereus produziert wird, in einer der Zutaten eines Zulieferers, die in den betroffenen Chargen verwendet wurde.
Betroffene Produkte sollten nicht verfüttert werden!
Nestlé betont, dass bislang keine Erkrankungen oder Symptome im Zusammenhang mit dem Verzehr der betroffenen Produkte bestätigt worden sind.
Betroffene Artikel
BEBA Pre
BEBA Pre 800g DOSE
Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2027 | 05.2027 | 06.2027
BEBA Pre 1200g Faltschachtel
Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.2026 | 12.2026 | 03.2027
BEBA Pre 200ml Tetra-Pak
Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.2026
BEBA Pre 200ml Flasche
Mindesthaltbarkeitsdatum: 14.11.2026
Liste aller betroffenen Chargen >
BEBA 1
BEBA 1 800g Dose
Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2027 | 05.2027 | 06.2027
Liste aller betroffenen Chargen >
BEBA expert
BEBA expert HA Pre 550g Faltschachtel
Mindesthaltbarkeitsdatum: 12.2026 | 04.2027 | 05.2027
BEBA expert HA Pre 200ml Flasche
Mindesthaltbarkeitsdatum: 17.11.2026
BEBA expert HA 1 550g Faltschachtel
Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.2026
Liste aller betroffenen Chargen >
BEBA supreme Pre 800g Dose
Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.2027
BEBA supreme Pre 200ml Flasche
Mindesthaltbarkeitsdatum: 13.11.2026
BEBA supreme Pre 70ml Flasche
Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.11.2026 | 25.11.2026
Liste aller betroffenen Chargen >
BEBA supreme 1 800g Dose
Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.2027 | 06.2027
Liste aller betroffenen Chargen >
BEBA supreme 2 800g Dose
Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.2027 | 10.2027
BEBA supreme 2 200ml Flasche
Mindesthaltbarkeitsdatum: 12.11.2026
Liste aller betroffenen Chargen >
BEBA supreme 3 800g Dose
Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.2027 | 06.2027
Liste aller betroffenen Chargen >
BEBA Spezialnahrungen
Verschiedene Größen und Verkaufseinheiten
BEBA Comfort+ 500g Faltschachtel
Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.2026 | 03.2027
BEBA expert Comfort+ 500g Faltschachtel
Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.2027 | 04.2027
BEBA Comfort+ 26g Musterbeutel
Mindesthaltbarkeitsdatum: 08.2026
BEBA AR 26g Musterbeutel
Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.2026
BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2 90ml Flasche
Mindesthaltbarkeitsdatum: 29.10.2026
Liste aller betroffenen Chargen >
ALFAMINO
Verschiedene Größen und Verkaufseinheiten
Alfamino 400g Dose
Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2027 | 30.06.2027 | 30.11.2027 | 30.06.2027
Chargen: 51140017Y1 | 51570017Y2 | 51610017Y1 | 53240017Y3 | 53250017Y1
Alfamino junior 400g Dose
Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.06.2027
Charge: 51620017Y2
Die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum finden Sie bei Faltschachteln und Dosen am Boden der Verpackung.
Liste aller betroffenen Chargen und Haltbarkeitsdaten >
Eltern, die eines oder mehrere der betroffenen Produkte mit den entsprechenden Chargennummern/Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, werden gebeten, ihre Kinder hiermit nicht mehr zu füttern, sondern die Produkte dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis der betroffenen Produkte wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.
Wenn Eltern Bedenken hinsichtlich der Gesundheit ihres Kindes haben, raten wir ihnen, mit ihrem Kinderarzt oder einer medizinischen Fachkraft zu sprechen.
Kundenservice
Bei allen Fragen zu diesem Rückruf können sich Eltern gerne an den Nestlé Verbraucherservice wenden: +49 (0) 800 2344 944 Mo – Sa von 8 bis 20 Uhr | So 8 bis 18 Uhr
Rückruf in Österreich – Kundeninformation >
BEBA Supreme Pre (70ml)
Chargennummer: L53090742C1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2026
BEBA Supreme Pre (800g)
Chargennummer: L51460742F1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027
Chargennummer: L51720742F3 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
BEBA Supreme 2 (800g)
Chargennummer: L51550742F1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
Chargennummer: L51550742F2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
BEBA Comfort+ (500g)
Chargennummer: L51260742A2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2026
BEBA Expert HA Pre (550g)
Chargennummer: L52820742A1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027
Chargennummer: L51700742A1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 12/2026
BEBA Expert HA 1 (550g)
Chargennummer: L51280742A2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2026
BEBA Expert HA 1 (800g)
Chargennummer: L51690742F3 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
BEBA Pre (90ml)
Chargennummer: L51460742B1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2026
BEBA Pre (800g)
Chargennummer: L51530346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
Chargennummer: L51660346AC Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
Chargennummer: L51720346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
Chargennummer: L51250346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027
Chargennummer: L51450346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027
Chargennummer: L51180346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027
Chargennummer: L51170346AC Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027
BEBA Pre BIB (1200g)
Chargennummer: L51180346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 10/2026
Chargennummer: L51200346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 10/2026
Chargennummer: L51710346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 12/2026
Chargennummer: L52590346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 03/2027
Chargennummer: L52600346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 03/2027
Chargennummer: L52610346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 03/2027
BEBA 1 (800g)
Chargennummer: L51180346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027
Chargennummer: L51250346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027
Chargennummer: L51450346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027
Chargennummer: L51660346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2 (90ml)
Chargennummer: L53020742C1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 10/2026
ALFAMINO:
ALFAMINO ACS041 (400g) N1
Chargennummer: L51140017Y1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027
Chargennummer: L51570017Y2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
Chargennummer: L51610017Y1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
Chargennummer: L53240017Y3 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2027
Rückruf in den Niederlanden – Kundeninformation >
Nestlé Little Steps 1 Säuglingsnahrung 0–6 Monate 800 g
Marke: Little Steps
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 30.11.2026
Chargennummer(n): 51230346AC
Nestlé Health Science – Alfamino 400 g
Marke: Alfamino
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 17.06.2027
Chargennummer(n): 51680017Y1
Produktabbildungen: Nestlé Deutschland AG / Nestlé Niederlande
Infobox Cereulid
Cereulid ist ein hitzestabiles emetisches Toxin, das von virulenten Bacillus cereus gebildet wird
Cereulid wirkt wie Valinomycin als Ionophor und stört durch den Transport von Kaliumionen das Membranpotential von Zellen. Das Toxin kann bereits innerhalb von 30 Minuten nach Verzehr Übelkeit und Erbrechen auslösen, weil es auch an den 5-HT-3-Rezeptor bindet. Die Beschwerden klingen in der Regel innerhalb weniger Tage von selbst wieder ab. Sehr selten kommt es zu schweren Krankheitsverläufen durch Leber- und Hirnschäden.
Wegen der Thermostabilität kann das Toxin Erhitzungsvorgänge bei der Lebensmittelzubereitung überstehen und kann daher ein Problem für die Lebensmittelsicherheit insbesondere in prozessierten Lebensmitteln und Essensresten darstellen. Eine Vergiftung durch Cereulid wird häufig im Zusammenhang mit dem Verzehr von falsch gelagerten stärkehaltigen, gekochten Lebensmitteln wie Reis oder Nudeln beobachtet (Fried Rice Syndrome) – Quelle: wikipedia.de
Quelle: www.produktwarnung.eu
