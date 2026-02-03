UPDATE Rückruf: Nestle ruft BEBA- und ALFAMINO Babynahrung zurück

UPDATE 03.02.2026: Der Rückruf wurde um BEBA 1 800 Gramm mit MHD 12.2027, BEBA PRE 800 Gramm mit MHD 12.2027 und BEBA PRE 800 Gramm mit MHD 05.2027 (untenstehend alle in rot) erweitert.

UPDATE 05.01.2026: In den Niederlanden betroffene Babynahrungsprodukte Little Steps 1 und Alfamino hinzugefügt – Österreich hinzugefügt

In Dänemark wurde bereits am 10. Dezember 2025 ein Rückruf von NAN EXPERTPRO SENSILAC 1 (800 g Säuglingsnahrungspulver in der Dose , Chargennummer: 53030346AB) durchgeführt.

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Erstveröffentlichung: 05.01.2026 – Die Nestlé Deutschland AG informiert über den Rückruf bestimmter Chargen Babynahrung der Marken BEBA, BEBA expert HA, BEBA expert Comfort+, BEBA supreme, BEBA AR und ALFAMINO. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgt der Rückruf aufgrund eines möglichen Vorhandenseins von Cereulid, das durch den Mikroorganismus Bacillus Cereus produziert wird, in einer der Zutaten eines Zulieferers, die in den betroffenen Chargen verwendet wurde.

Betroffene Produkte sollten nicht verfüttert werden!

Nestlé betont, dass bislang keine Erkrankungen oder Symptome im Zusammenhang mit dem Verzehr der betroffenen Produkte bestätigt worden sind.

Betroffene Artikel

BEBA Pre

BEBA Pre 800g DOSE

Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2027 | 05.2027 | 06.2027

BEBA Pre 1200g Faltschachtel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.2026 | 12.2026 | 03.2027

BEBA Pre 200ml Tetra-Pak

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.2026

BEBA Pre 200ml Flasche

Mindesthaltbarkeitsdatum: 14.11.2026

Liste aller betroffenen Chargen >

BEBA 1

BEBA 1 800g Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2027 | 05.2027 | 06.2027

Liste aller betroffenen Chargen >

BEBA expert

BEBA expert HA Pre 550g Faltschachtel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 12.2026 | 04.2027 | 05.2027

BEBA expert HA Pre 200ml Flasche

Mindesthaltbarkeitsdatum: 17.11.2026

BEBA expert HA 1 550g Faltschachtel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.2026

Liste aller betroffenen Chargen >

BEBA SUPREME





BEBA supreme Pre 800g Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.2027

BEBA supreme Pre 200ml Flasche

Mindesthaltbarkeitsdatum: 13.11.2026

BEBA supreme Pre 70ml Flasche

Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.11.2026 | 25.11.2026

Liste aller betroffenen Chargen >

BEBA supreme 1 800g Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.2027 | 06.2027

Liste aller betroffenen Chargen >

BEBA supreme 2 800g Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.2027 | 10.2027

BEBA supreme 2 200ml Flasche

Mindesthaltbarkeitsdatum: 12.11.2026

Liste aller betroffenen Chargen >

BEBA supreme 3 800g Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.2027 | 06.2027

Liste aller betroffenen Chargen >

BEBA Spezialnahrungen

Verschiedene Größen und Verkaufseinheiten

BEBA Comfort+ 500g Faltschachtel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.2026 | 03.2027

BEBA expert Comfort+ 500g Faltschachtel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.2027 | 04.2027

BEBA Comfort+ 26g Musterbeutel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 08.2026

BEBA AR 26g Musterbeutel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.2026

BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2 90ml Flasche

Mindesthaltbarkeitsdatum: 29.10.2026

Liste aller betroffenen Chargen >

ALFAMINO

Verschiedene Größen und Verkaufseinheiten

Alfamino 400g Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2027 | 30.06.2027 | 30.11.2027 | 30.06.2027

Chargen: 51140017Y1 | 51570017Y2 | 51610017Y1 | 53240017Y3 | 53250017Y1

Alfamino junior 400g Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.06.2027

Charge: 51620017Y2

Die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum finden Sie bei Faltschachteln und Dosen am Boden der Verpackung.

Liste aller betroffenen Chargen und Haltbarkeitsdaten >

Eltern, die eines oder mehrere der betroffenen Produkte mit den entsprechenden Chargennummern/Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, werden gebeten, ihre Kinder hiermit nicht mehr zu füttern, sondern die Produkte dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis der betroffenen Produkte wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Wenn Eltern Bedenken hinsichtlich der Gesundheit ihres Kindes haben, raten wir ihnen, mit ihrem Kinderarzt oder einer medizinischen Fachkraft zu sprechen.

Kundenservice

Bei allen Fragen zu diesem Rückruf können sich Eltern gerne an den Nestlé Verbraucherservice wenden: +49 (0) 800 2344 944 Mo – Sa von 8 bis 20 Uhr | So 8 bis 18 Uhr

Kundeninformation >

BEBA Supreme Pre (70ml)

Chargennummer: L53090742C1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2026

BEBA Supreme Pre (800g)

Chargennummer: L51460742F1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027

Chargennummer: L51720742F3 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

BEBA Supreme 2 (800g)

Chargennummer: L51550742F1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

Chargennummer: L51550742F2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

BEBA Comfort+ (500g)

Chargennummer: L51260742A2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2026

BEBA Expert HA Pre (550g)

Chargennummer: L52820742A1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027

Chargennummer: L51700742A1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 12/2026

BEBA Expert HA 1 (550g)

Chargennummer: L51280742A2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2026

BEBA Expert HA 1 (800g)

Chargennummer: L51690742F3 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

BEBA Pre (90ml)

Chargennummer: L51460742B1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2026

BEBA Pre (800g)

Chargennummer: L51530346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

Chargennummer: L51660346AC Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

Chargennummer: L51720346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

Chargennummer: L51250346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027

Chargennummer: L51450346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027

Chargennummer: L51180346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027

Chargennummer: L51170346AC Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027

BEBA Pre BIB (1200g)

Chargennummer: L51180346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 10/2026

Chargennummer: L51200346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 10/2026

Chargennummer: L51710346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 12/2026

Chargennummer: L52590346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 03/2027

Chargennummer: L52600346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 03/2027

Chargennummer: L52610346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 03/2027

BEBA 1 (800g)

Chargennummer: L51180346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027

Chargennummer: L51250346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027

Chargennummer: L51450346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027

Chargennummer: L51660346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2 (90ml)

Chargennummer: L53020742C1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 10/2026

ALFAMINO:

ALFAMINO ACS041 (400g) N1

Chargennummer: L51140017Y1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027

Chargennummer: L51570017Y2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

Chargennummer: L51610017Y1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

Chargennummer: L53240017Y3 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2027

Rückruf in den Niederlanden Kundeninformation >

Nestlé Little Steps 1 Säuglingsnahrung 0–6 Monate 800 g

Marke: Little Steps

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 30.11.2026

Chargennummer(n): 51230346AC

Nestlé Health Science – Alfamino 400 g

Marke: Alfamino

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 17.06.2027

Chargennummer(n): 51680017Y1

Infobox Cereulid Cereulid ist ein hitzestabiles emetisches Toxin, das von virulenten Bacillus cereus gebildet wird Cereulid wirkt wie Valinomycin als Ionophor und stört durch den Transport von Kaliumionen das Membranpotential von Zellen. Das Toxin kann bereits innerhalb von 30 Minuten nach Verzehr Übelkeit und Erbrechen auslösen, weil es auch an den 5-HT-3-Rezeptor bindet. Die Beschwerden klingen in der Regel innerhalb weniger Tage von selbst wieder ab. Sehr selten kommt es zu schweren Krankheitsverläufen durch Leber- und Hirnschäden. Wegen der Thermostabilität kann das Toxin Erhitzungsvorgänge bei der Lebensmittelzubereitung überstehen und kann daher ein Problem für die Lebensmittelsicherheit insbesondere in prozessierten Lebensmitteln und Essensresten darstellen. Eine Vergiftung durch Cereulid wird häufig im Zusammenhang mit dem Verzehr von falsch gelagerten stärkehaltigen, gekochten Lebensmitteln wie Reis oder Nudeln beobachtet (Fried Rice Syndrome) – Quelle: wikipedia.de

