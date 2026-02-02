EFSA ermittelt Referenzdosis für Cereulid bei Säuglingen
Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat nach Ersuchen der Europäischen Kommission in einer Risikobewertung eine akute Referenzdosis (ARfD) für Cereulid bei Säuglingen festgelegt.
Die Wissenschaftler der EFSA haben nun für Cereulid bei Säuglingen eine Referenzdosis ARfD von 0,014 μg/kg Körpergewicht vorgeschlagen. Emesis (Erbrechen) ist hierbei die kritische akute unerwünschte Wirkung, die zur Festlegung der ARfD herangezogen wurde, welche anhand von Benchmark-Dosismodellen ermittelt wurde.
Da sehr junge Säuglinge (unter 16 Wochen) Stoffe anders verstoffwechseln als Erwachsene, wählte die EFSA einen vorsichtigen Ansatz und fügte bei der Festlegung der ARfD einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor hinzu. Zur EFSA Meldung >
Ratschläge und Empfehlungen der EFSA
Rückgerufene Produkte sollten nicht an Säuglinge oder Kleinkinder abgegeben werden.
Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) empfiehlt, bei Säuglingen, die nach dem Verzehr von vom Rückruf betroffener Säuglingsnahrung Erbrechen oder Durchfall entwickeln, einen Arzt aufzusuchen, z. B. einen Kinderarzt, oder, wenn die Symptome schwerwiegend sind (z. B. Dehydrierung oder anhaltendes Erbrechen), eine Notaufnahme aufzusuchen.
Magen-Darm-Symptome bei Säuglingen könnten schnell zu weiteren Komplikationen führen, unabhängig von der zugrunde liegenden Ursache.
Hintergrundinformationen
Cereulid in Babynahrung: Weltweite Rückrufe erschüttern Vertrauen in Hersteller
Ein gigantischer weltweiter Rückruf von mit dem Bakterientoxin Cereulid belasteter Babynahrung sorgt seit Wochen für große Verunsicherung bei Eltern. Weltweit wurden zahlreiche Säuglingsnahrungsprodukte großer Hersteller zurückgerufen. Im Focus bekannte Marken wie Nestlé, Danone und Lactalis.
Kontaminierte Nestlé-Babynahrung – warum wurden Eltern so spät gewarnt?
Nestlé Deutschland AG hatte am 5. Januar 2026 über den Rückruf bestimmter Chargen Babynahrung informiert. Nach Angaben der Verbraucherschutzorganisation foodwatch fanden österreichische Behörden bereits am am 16. Dezember Verunreinigungen mit dem Toxin Cereulid…
Rückrufe von Säuglingsnahrung: foodwatch verklagt Nestlé und Behörden
Im Skandal um verunreinigte Babyprodukte hat foodwatch in Frankreich Klage eingereicht. Der Vorwurf: Unternehmen wie Nestlé und Danone sowie die zuständigen Behörden haben Eltern zu spät gewarnt.