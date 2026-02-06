Cereulid-Verunreinigungen – Welche Babynahrung ist nicht betroffen?

Nach den umfangreichen Rückrufen wegen möglicher Cereulid-Verunreinigungen bei Babynahrungsprodukten mehrerer großer Hersteller in Europa hier einige Informationen für verunsicherte Eltern, welche Babynahrungshersteller nicht betroffen sind (ohne Gewähr)

Natürlich ist Stillen die beste Option. Muttermilch enthält genau die Nährstoffe, die ein Baby braucht – und passt sich sogar dem Alter des Kindes an. Stillen ist aber nicht immer möglich. Manche Mütter können oder möchten nicht stillen. Auch industriell hergestellte Säuglingsnahrung ist streng kontrolliert und grundsätzlich sicher.

Ein gesundes Baby braucht vor allem: Liebe, Fürsorge und verlässliche Ernährung – egal in welcher Form.

Hier einige Hersteller / Marken, die sich auffindbar geäußert haben

Babydream – Rossmann Babydream Milchnahrung ist NICHT vom aktuellen Rückruf betroffen ROSSMANN teilt mit, dass alle Babydream Milchnahrungen sicher und von der Rückrufaktion NICHT betroffen sind. ROSSMANN bezieht die Zutat ARA (Arachidonsäure) von einem Lieferanten, der nicht in den Rückruf involviert ist. Die Babydream Milchnahrung kann weiterhin ohne Sorgen verwendet werden. Mehr Information dazu >

Töpfer Töpfer ist in KEINER Weise von den aktuell bekannt gewordenen Rückrufen von Säuglingsnahrung betroffen, die bei einzelnen internationalen Herstellern veranlasst wurden. Nach Unternehmensangaben sind die Produkte sicher und können weiterhin uneingeschränkt verwendet werden – bestätigt durch die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Mehr Information dazu >

Löwenzahn Organics Löwenzahn Organics teilt mit: „Die aktuellen Nachrichten über den Rückruf bestimmter Säuglingsnahrungen sind beunruhigend. Grund für den Rückruf einiger Hersteller:innen von Milchnahrung ist der mögliche Nachweis des Toxins Cereulid in der Zutat ARA (Arachidonsäure).“ Mehr Information dazu >

Hipp HiPP teilt mit, HiPP Milchnahrungen sind von den Rückrufaktionen nicht betroffen. HiPP bezieht seine Zutat ARA von einem europäischen Lieferanten, der nicht in den Rückruf involviert ist. Eltern können HiPP Milchnahrungen ohne Bedenken verwenden. Mehr Information dazu >