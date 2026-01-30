Rückruf: Danone ruft Aptamil Babynahrung zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Danone ruft Apatamil Babynahrung zurück. Der Rückruf erfolgt aufgrund von Cereulid, das durch den Mikroorganismus Bacillus Cereus produziert wird, in einer der Zutaten eines Zulieferers, die in den betroffenen Chargen verwendet wurde. Gegenüber der SZ hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit den Rückruf bestätigt.
Bereits am 26. Januar informierte Danone in einem Schreiben (liegt uns vor) die Händler, aber nicht die Eltern!
Eine Mailanfrage bezüglich des Rückrufes wurde bislang nicht beantwortet!
foodwatch Österreich berichtet
Besonders brisant: Bei BIPA sind die betroffenen Aptamil-Produkte seit Tagen um 25 Prozent reduziert. Es ist daher davon auszugehen, dass viele Eltern die günstigen Angebote genutzt und sich mit Vorräten eingedeckt haben – ohne zu wissen, dass es Hinweise auf mögliche Sicherheitsprobleme gibt. Mehr Informationen dazu bei foodwatch >
- Am 5. Januar 2026 hatte Nestle einen umfangreichen Rückruf von Babynahrung in Deutschland veröffentlicht.
Betroffene Artikel
Aptamil Pronatura Pre
Inhalt: 1,2kg
Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.11.2026
EAN: 4056631003701
Aptamil Pronatura 1
Inhalt: 800g
Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.11.2026
EAN: 9001375006391 – 4056631001226
Aptamil Profutura Duo Pre D
Inhalt: 800g
Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.04.2027
EAN: 4056631003435
Wir empfehlen die Rückgabe betroffener Packungen im Handel (für möglichen Regress bitte Fotos von MHD und Charge machen und eine Probe aufbewahren)
Hintergrundinformationen
Kontaminierte Nestlé-Babynahrung – warum wurden Eltern so spät gewarnt?
Nestlé Deutschland AG hatte am 5. Januar 2026 über den Rückruf bestimmter Chargen Babynahrung informiert. Nach Angaben der Verbraucherschutzorganisation foodwatch fanden österreichische Behörden bereits am am 16. Dezember Verunreinigungen mit dem Toxin Cereulid…
Rückrufe von Säuglingsnahrung: foodwatch verklagt Nestlé und Behörden
Im Skandal um verunreinigte Babyprodukte hat foodwatch in Frankreich Klage eingereicht. Der Vorwurf: Unternehmen wie Nestlé und Danone sowie die zuständigen Behörden haben Eltern zu spät gewarnt.
