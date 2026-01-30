Rückruf: Danone ruft Aptamil Babynahrung zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Danone ruft Apatamil Babynahrung zurück. Der Rückruf erfolgt aufgrund von Cereulid, das durch den Mikroorganismus Bacillus Cereus produziert wird, in einer der Zutaten eines Zulieferers, die in den betroffenen Chargen verwendet wurde. Gegenüber der SZ hat das Bundesamt ⁠für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit den Rückruf bestätigt.

Bereits am 26. Januar informierte Danone in einem Schreiben (liegt uns vor) die Händler, aber nicht die Eltern!

Eine Mailanfrage bezüglich des Rückrufes wurde bislang nicht beantwortet!

foodwatch Österreich berichtet Besonders brisant: Bei BIPA sind die betroffenen Aptamil-Produkte seit Tagen um 25 Prozent reduziert. Es ist daher davon auszugehen, dass viele Eltern die günstigen Angebote genutzt und sich mit Vorräten eingedeckt haben – ohne zu wissen, dass es Hinweise auf mögliche Sicherheitsprobleme gibt. Mehr Informationen dazu bei foodwatch >

Am 5. Januar 2026 hatte Nestle einen umfangreichen Rückruf von Babynahrung in Deutschland veröffentlicht.

Betroffene Artikel

Aptamil Pronatura Pre

Inhalt: 1,2kg

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.11.2026

EAN: 4056631003701

Aptamil Pronatura 1

Inhalt: 800g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.11.2026

EAN: 9001375006391 – 4056631001226

Aptamil Profutura Duo Pre D

Inhalt: 800g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.04.2027

EAN: 4056631003435

Wir empfehlen die Rückgabe betroffener Packungen im Handel (für möglichen Regress bitte Fotos von MHD und Charge machen und eine Probe aufbewahren)

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrundinformationen Nestlé Deutschland AG hatte am 5. Januar 2026 über den Rückruf bestimmter Chargen Babynahrung informiert. Nach Angaben der Verbraucherschutzorganisation foodwatch fanden österreichische Behörden bereits am am 16. Dezember Verunreinigungen mit dem Toxin Cereulid… Rückrufe von Säuglingsnahrung: foodwatch verklagt Nestlé und Behörden Im Skandal um verunreinigte Babyprodukte hat foodwatch in Frankreich Klage eingereicht. Der Vorwurf: Unternehmen wie Nestlé und Danone sowie die zuständigen Behörden haben Eltern zu spät gewarnt.



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller