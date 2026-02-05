Rückruf: Danone ruft Milumil Babynahrung zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Wochen nach dem Bekanntwerden einer Cereulid-Kontamination eines Rohstoffes für Babynahrung hat der Lebensmittelkonzern Danone nun auch Produkte der Marke Milupa Milumil in Deutschland und Österreich zurückgerufen. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgt der Rückruf aufgrund von Cereulid, einem Giftstoff, der vom Bakterium Bacillus cereus gebildet wird. Die Belastung betrifft demnach eine Zutat eines Zulieferers, die in bestimmten Chargen der betroffenen Produkte verarbeitet wurde.

Gesundheitsrisiko für Säuglinge

Cereulid gilt als besonders problematisch, da es hitzestabil ist und durch Erhitzen nicht zerstört wird. Der Giftstoff kann zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Bei Säuglingen und Kleinkindern besteht zudem ein erhöhtes Risiko für schwerere gesundheitliche Komplikationen.

Aus diesem Grund wird eindringlich vor der Verwendung der betroffenen Produkte gewarnt!

Betroffene Artikel

Milumil Pre – Deutschland

Inhalt: 1200g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.07.2026 – 16.07.2026 – 13.08.2026 – 20.08.2026 – 15.10.2026 – 20.11.2026 – 03.12.2026 – 24.12.2026 – 15.01.2027 – 19.02.2027

Milumil Pre – Österreich

Inhalt: 800g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.06.2026 – 07.07.2026 – 24.07.2026 – 18.08.2026 – 27.09.2026 – 09.11.2026 – 22.11.2026 – 11.12.2026

Milumil 1 – Österreich

Inhalt: 800g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.09.2026 – 29.10.2026 – 04.02.2027

Betroffene Produkte können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Wir empfehlen die Rückgabe betroffener Packungen im Handel (für möglichen Regress bitte Fotos von MHD und Charge machen und eine Probe aufbewahren)

Kundenservice

Milumil Telefon: 0800 737 50 50

Kundeninformation > Übersicht der aktuellen Rückrufe von Babynahrung >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu