Rückruf: Danone ruft Milumil Babynahrung zurück
Wochen nach dem Bekanntwerden einer Cereulid-Kontamination eines Rohstoffes für Babynahrung hat der Lebensmittelkonzern Danone nun auch Produkte der Marke Milupa Milumil in Deutschland und Österreich zurückgerufen. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgt der Rückruf aufgrund von Cereulid, einem Giftstoff, der vom Bakterium Bacillus cereus gebildet wird. Die Belastung betrifft demnach eine Zutat eines Zulieferers, die in bestimmten Chargen der betroffenen Produkte verarbeitet wurde.
Gesundheitsrisiko für Säuglinge
Cereulid gilt als besonders problematisch, da es hitzestabil ist und durch Erhitzen nicht zerstört wird. Der Giftstoff kann zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Bei Säuglingen und Kleinkindern besteht zudem ein erhöhtes Risiko für schwerere gesundheitliche Komplikationen.
Aus diesem Grund wird eindringlich vor der Verwendung der betroffenen Produkte gewarnt!
Betroffene Artikel
Milumil Pre – Deutschland
Inhalt: 1200g
Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.07.2026 – 16.07.2026 – 13.08.2026 – 20.08.2026 – 15.10.2026 – 20.11.2026 – 03.12.2026 – 24.12.2026 – 15.01.2027 – 19.02.2027
Milumil Pre – Österreich
Inhalt: 800g
Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.06.2026 – 07.07.2026 – 24.07.2026 – 18.08.2026 – 27.09.2026 – 09.11.2026 – 22.11.2026 – 11.12.2026
Milumil 1 – Österreich
Inhalt: 800g
Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.09.2026 – 29.10.2026 – 04.02.2027
Betroffene Produkte können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet
Wir empfehlen die Rückgabe betroffener Packungen im Handel (für möglichen Regress bitte Fotos von MHD und Charge machen und eine Probe aufbewahren)
Milumil Telefon: 0800 737 50 50
