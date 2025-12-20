Hilfetelefone bieten in belastenden oder akuten Lebenssituationen anonyme, kostenlose und vertrauliche Hilfe. Sie richten sich an Betroffene von Gewalt, psychischen Krisen, Einsamkeit, Sucht oder anderen persönlichen Notlagen.

Geschulte Fachkräfte oder Ehrenamtliche hören zu, beraten und zeigen mögliche nächste Schritte auf. Die Angebote sind meist rund um die Uhr erreichbar und können eine erste wichtige Anlaufstelle sein, wenn direkte Hilfe vor Ort (noch) nicht möglich ist.

Bitte nutzt die Angebote wenn ihr betroffen seid!

Bitte schaut nicht weg, wenn andere betroffen sind!

Polizei-Notruf 110 Der Polizei-Notruf 110 und die polizeilichen Beratungsstellen sind rund um die Uhr erreichbar. In Krisensituationen greift die Polizei ein und unterstützt die Betroffenen. Die polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder informiert auch online – zum Teil auch in anderen Sprachen unter Polizei-Beratung.de. Polizei für dich richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche.

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen Beratung und Hilfe für Frauen – 116 016 Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Nummer 116 016 und via Online-Beratung werden Betroffene aller Nationalitäten, mit und ohne Behinderung – 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr unterstützt. Auch Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie Fachkräfte werden anonym und kostenfrei beraten

Portal Sexueller Missbrauch Sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend – hier finden Sie Hilfe und Informationen. Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch berät Sie auch online. Kontakt aufnehmen – anonym und kostenfrei Portal Sexueller Missbrauch

Anruf ist anonym und kostenfrei Telefon: 0800 22 55 530 Telefonzeiten:

Mo., Mi., Fr.: 9.00 bis 14.00 Uhr

Di., Do.: 15.00 bis 20.00 Uhr

Nummer gegen Kummer Kinder- und Jugendtelefon – 116 111 Das Kinder- und Jugendtelefon richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Am Kinder- und Jugendtelefon kannst du dich zu allen Sorgen beraten lassen. Du kannst dich mit allen Anliegen an das Hilfetelefon wenden: Z.B: Probleme mit Freunden, der Familie oder in der Schule, psychische Belastungen, Ängste, Liebeskummer, Mobbing oder weil es dir einfach nicht gut geht. Der Anruf und die Beratung sind kostenlos. Der Anruf erscheint auch nicht auf der Telefonrechnung deiner Eltern. Elterntelefon – 0800 111 0550 Das Elterntelefon ist für alle Eltern und andere Erziehende da, die sich Sorgen um Ihr Kind machen, sich überfordert oder manchmal hilflos fühlen. Gemeinsam suchen wird nach Lösungen für Ihre persönliche Situation gesucht und beraten. Bei Bedarf erhalten Sie auch Informationen rund um Einrichtungen, die Ihnen zusätzliche Hilfe anbieten können.