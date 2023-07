Rückruf: Kunststofffremdkörper in „Gut Drei Eichen Rostbratwurst“ via Aldi möglich

Die Gustoland GmbH informiert über den Rückruf des Produktes „Gut Drei Eichen Rostbratwurst 6x90g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 07.08.2023. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in diesem Produkt möglicherweise blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verunreinigung sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.

Das Produkt „Gut Drei Eichen Rostbratwurst 6x90g“ mit dem oben genannten MHD wurde in Filialen der Lebensmittelhändler Aldi NORD in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein verkauft in den Filialen von ALDI SÜD in Teilen von NRW.

Betroffener Artikel

Artikel: Gut Drei Eichen Rostbratwurst 6x90g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 07.08.2023

Chargennummer: GUS3609241166

Identitätskennzeichen: DE EV 42 EG

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten oder Chargen NICHT betroffen.

Kund:innen können die bereits gekauften betroffenen Produkte in allen Filialen von Aldi NORD und ALDI SÜD zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme ist ausschließlich das Produkt „Gut Drei Eichen Rostbratwurst 6x90g“ mit dem oben genannten MHD betroffen. Andere bei Aldi Süd oder Aldi Nord verkaufte Produkte von Gustoland sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Kundenservice

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an: Gustoland GmbH, Oer-Erkenschwick, per E-Mail an Info@Gustoland.de.

Produktabbildung: Gustoland

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

