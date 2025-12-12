Rückruf: Antibiotika in Riesengarnelenschwänzen von Frischeparadies

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Lieferant Hamburger Feinfrost GmbH sowie das Frischeparadies informieren über den Rückruf des Tiefkühlartikels Frischeparadies Garnele ohne Kopf, ohne Schale 8/12er mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 14.09.2026 und 15.09.2026. Wie mitgeteilt wird, wurden erhöhte Werte des Antibiotikums Oxytetracyclin festgestellt.

Der Rückruf ist datiert vom 18.November 2025 wurde jedoch erst am 11.12.2025 über das Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlicht!!

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel



Frischeparadies Garnele ohne Kopf, ohne Schale 8/12er

Artikelbezeichnung: 248009 FP Garn SW oK oS 8/12 AQ TK

MHD: 14.09.2026/ 15.09.2026

Inhalt: 800g Beutel

Chargennummer: VN 391 V 004 – Etikett auf der Verpackung

Grund Rückruf: Erhöhte Werte des Antibiotikums Oxytetracyclin

Endkunden können betroffene Ware zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

