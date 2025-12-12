Rückruf: Antibiotika in Riesengarnelenschwänzen von Frischeparadies
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Lieferant Hamburger Feinfrost GmbH sowie das Frischeparadies informieren über den Rückruf des Tiefkühlartikels Frischeparadies Garnele ohne Kopf, ohne Schale 8/12er mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 14.09.2026 und 15.09.2026. Wie mitgeteilt wird, wurden erhöhte Werte des Antibiotikums Oxytetracyclin festgestellt.
Der Rückruf ist datiert vom 18.November 2025 wurde jedoch erst am 11.12.2025 über das Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlicht!!
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Frischeparadies Garnele ohne Kopf, ohne Schale 8/12er
Artikelbezeichnung: 248009 FP Garn SW oK oS 8/12 AQ TK
MHD: 14.09.2026/ 15.09.2026
Inhalt: 800g Beutel
Chargennummer: VN 391 V 004 – Etikett auf der Verpackung
Grund Rückruf: Erhöhte Werte des Antibiotikums Oxytetracyclin
Endkunden können betroffene Ware zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet
Abbildung: Hamburger Feinfrost GmbH
