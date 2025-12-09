Rückruf: Aufgepasst – Gluten in Sahra und Hira Muskatnuss
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Giba Gewürze GmbH informiert über den Rückruf des Gewürzartikels gemahlene Muskatnuss der Marken Sahra und Hira, jeweils mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2026 und der Chargennummer L.2311.S.H. Wie das Unternehmen mitteilt, ist nicht deklariertes Allergen Gluten enthalten.
Personen mit einer Gluten Unverträglichkeit sollten unbedingt auf den Verzehr verzichten!
Betroffener Artikel
Muskatnuss gemahlen
Marken: Hira und Sahra
Inhalt: jeweils 75g
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 31.12.2026
Chargennummer: L.2311.S.H
Grund: Nicht deklariertes Gluten
Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben.
Nahrungsmittelallergie
Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller