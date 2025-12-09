Rückruf: Aufgepasst – Gluten in Sahra und Hira Muskatnuss

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Giba Gewürze GmbH informiert über den Rückruf des Gewürzartikels gemahlene Muskatnuss der Marken Sahra und Hira, jeweils mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2026 und der Chargennummer L.2311.S.H. Wie das Unternehmen mitteilt, ist nicht deklariertes Allergen Gluten enthalten.

Personen mit einer Gluten Unverträglichkeit sollten unbedingt auf den Verzehr verzichten!

Betroffener Artikel

Muskatnuss gemahlen

Marken: Hira und Sahra

Inhalt: jeweils 75g

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 31.12.2026

Chargennummer: L.2311.S.H

Grund: Nicht deklariertes Gluten

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller