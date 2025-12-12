Stiftung Warentest: Perwoll enttäuscht im Test von Wollwaschmitteln

Wollwaschmittel sind speziell entwickelte Waschmittel , die für empfindliche Textilien wie Wolle, Kaschmir, Seide oder andere Naturfasern geeignet sind. Anders als normale Voll- oder Colorwaschmittel sollen sie besonders schonend reinigen, damit die Fasern nicht verfilzen, einlaufen oder ihre Form verlieren. Die Stiftung Warentest hat die versprochene, schonende Reinigungswirkung genauer untersucht.

Die Stiftung Warentest hat elf Wollwaschmittel geprüft – Feinwaschmittel, die speziell für Wolle und empfindliche Textilien ausgelobt sind. Die Preisspanne reicht von 13 bis 40 Cent pro Waschgang. Während alle Produkte Fasern und Farben gut schonen, unterscheiden sie sich erheblich in der Reinigungsleistung. Fünf Mittel erhalten das Qualitätsurteil Gut, darunter günstige Eigenmarken von Discountern und Drogerien. Das Schlusslicht bildet Aldi Tandil Wolle + Pflege mit der Note Mangelhaft – es enthält größere Mengen des Konservierungsstoffs Natriumpyrithion, der akut gewässergefährdend ist.

„Wer Wolle in der Maschine reinigt, sollte das Wollwaschprogramm verwenden und ein geeignetes Wollwaschmittel. Sonst können die empfindlichen Fasern verfilzen, einlaufen oder reißen“, erklärt Dr. Sara Wagner-Leifhelm, Projektleiterin bei der Stiftung Warentest. Für den Test verteilten die Prüferinnen und Prüfer an 30 Haushalte weiße T-Shirts und Polo-Shirts. Nachdem die Personen die Shirts ein paar Tage getragen hatten, wurden sie im Labor gewaschen. Nach 15-mal Tragen und Waschen waren schließlich deutliche Qualitätsunterschiede in der Schmutzentfernung zu sehen. Zusätzlich mussten die Waschmittel zeigen, wie gut sie gegen 25 verschiedene Fleckarten wie etwa Blut, Kakao und Gras wirken.

Die Unterschiede in der Waschwirkung sind bemerkenswert: Die Urteile reichen von Gut bis Ausreichend. Während die besten Mittel sowohl Alltagsschmutz als auch Flecken wirksam entfernen, verteilen schwächere Produkte den Schmutz eher, als ihn abzutragen. Nach 15 Wäschen zeigte sich bei Letzteren ein Grauschleier auf den ursprünglich weißen Test-Shirts. Ein gutes Wollwaschmittel reicht übrigens aus, um feine Wäsche, Wolle und Seide schonend zu reinigen – ein separates Feinwaschmittel ist nicht nötig.

Anzeige – Noch mehr praktische Tipps zur richtigen Pflege von Wolle und Seide sowie die ausführlichen Testergebnisse zu Wollwaschmitteln erscheinen in der Januar-Ausgabe der Stiftung Warentest und sind bereits unter www.test.de/wollwaschmittel abrufbar.

Quelle: Stiftung Warentest