Rückruf: Decathlon ruft BTWIN und ROCKRIDER E-Bikes zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Decathlon ruft E-Bikes der Eigenmarken BTWIN und ROCKRIDER aus dem Verkaufszeitraum 01.04.2025 bis einschließlich 01.12.2025 zurück. Grund für den Rückruf ist ein Fehler in der Motorsoftware der Version 8.2.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass die Motorsoftware der Version 8.2 einen Fehler aufweist, welcher dazu führen kann, dass sich die Pedale während der Nutzung des Rades plötzlich ungewollt rückwärts bewegen.

Betroffene Räder bitte nicht mehr nutzen!

Betroffene Artikel

Es sind nur Fahrräder betroffen, die die Version 8.2 der Motorsoftware besitzen.

ROCKRIDER E-ACTV 900 HF/LF

BTWIN E-ACTV LD 920E MF

BTWIN E-LD 940E LF

Es sind nur Fahrräder betroffen, die die Version 8.2 der Motorsoftware besitzen.



ROCKRIDER

4724119 – E-ACTV 900 HF SANDFARBEN – L

4724120 – E-ACTV 900 HF SANDFARBEN – M

4724121 – E-ACTV 900 HF SANDFARBEN – XL

4603059 – E-ACTV 900 LF GRÜN – L

4603058 – E-ACTV 900 LF GRÜN – M

4603057 – E-ACTV 900 LF GRÜN – S

4603056 – E-ACTV 900 LF SILBERGRAU – L

4603055 – E-ACTV 900 LF SILBERGRAU – M

4603054 – E-ACTV 900 LF SILBERGRAU – S

BTWIN

5393864 – E-LD 940 LF – L/XL

5393865 – E-LD 940 LF – S/M

4429399 – E-LD 920 MF – M

4429398 – E-LD 920 MF – S

4855832 – E-LD 920 MF – L

Betroffener Verkaufszeitraum: vom 01.04.2025 bis einschließlich 01.12.2025

Rad überprüfen auf dieser Website >

Decathlon bittet, betroffene Räder bis zum Update der Motorsoftware nicht mehr zu benutzen. Das Update kann in allen Decathlon Servicepoints aufgespielt werden.

Kundenservice

Der Kundendienst steht von Montag – Freitag in der Zeit von 9:00 bis 17:00Uhr unter der Rufnummer +49 (0)62029781300 für Fragen zur Verfügung

Kundeninformation >

Abbildung: Decathlon Sportspezialvertriebs GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller