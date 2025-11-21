Rückruf: Glasstücke in Asia Green Garden KIMCHI via Aldi Nord

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Aldi-Nord informiert über einen Rückruf des Artikels Asia Green Garden KIMCHI der Sorte Classic des Lieferanten I. Schroeder KG. Betroffen ist das 212 ml Glas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2026 und den Chargennummern 26726870625/8ANORC, 27726870625/9ANORC und 28726870625/10ANORC.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Glasstücke enthalten sind.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Asia Green Garden KIMCHI

Inhalt: 212 ml Glas

Sorte: Classic

MHD 31.12.2026

Chargen: 26726870625/8ANORC, 27726870625/9ANORC und 28726870625/10ANORC

Die Chargennummer befindet sich auf dem Etikett unterhalb des Barcodes. Alle drei Chargen haben das MHD 31.12.2026.

Andere Chargen des Artikels, weitere Sorten und Artikel des Lieferanten sowie weitere Artikel der Marke Asia Green Garden sind von dem öffentlichen Rückruf nicht betroffen.

Betroffene Gläser können in allen Aldi-Nord Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Kundenservice

Der Lieferant I. Schroeder KG ist unter 040-334604027 (Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder per E-Mail: complaint@iskg.de zu erreichen.

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller