Satire: Weihnachtsfeier – Wie benehme ich mich maximal daneben?

Ein Survival-Guide für Menschen, die soziale Normen bewusst falsch verstehen.

Die Weihnachtsfeier – dieses wundersame Biotop, in dem Erwachsene so tun, als wären sie entspannt, während sie bereuen, überhaupt Kollegen zu haben. Und falls du dieses Jahr ENDLICH zur Legende der Firmengeschichte werden willst (negativ natürlich), dann befolge diesen Leitfaden. Mit etwas Glück spricht man nächstes Jahr sogar auf der Weihnachtsfeier darüber.

1. Komme zu spät, aber so, dass es jeder merkt

Schleiche nicht rein – stürme.

Mach die Tür auf, als wärst du der Weihnachtsgeist der Kündigungen.

Und während der Chef seine Rede hält, setz dich mitten ins Publikum und sag laut:

„Boah, redet der immer so langsam?“

2. Zieh das Motto durch – oder räum es komplett ab

Ist das Motto „Casual-Chic“, komm in Abendgarderobe.

Ist es „Glamour“, komm in Jogginghose.

Nur eins ist wichtig: Irgendjemand muss sich schämen – am besten alle.

3. Glühwein als Persönlichkeitsersatz

Trink so viel, dass du dich selbst für unterhaltsam hältst.

Jeder Schluck sollte einen neuen Filter deines inneren Wahns freischalten.

Nach Becher drei: „Ich sag’s ja schon immer…“

Nach Becher vier: „…aber auf mich hört hier ja keiner!!“

Nach Becher fünf: Niemand weiß, wo du hingekrochen bist.

4. Werde DJ, weil Musik ein Machtinstrument ist

Greife zum Handy, sobald der DJ aufs Klo geht.

Wechsle das Programm von Weihnachtsstimmung zu:

Hast du je erlebt, dass jemand freiwillig Schlager oder Hardcore-Techno auf einer Firmenfeier hören will?



Du auch nicht. Aber genau deshalb solltest du es tun.

und wenn du richtig böse bist: Helene Fischer in Dauerschleife

Falls jemand protestiert, sag: „Ist Kunst, du Banause.“

5. Sag ungefiltert, was du sonst nur denkst

Es gibt keinen besseren Moment, um folgende Sätze auszusprechen:

„Ich hab dein Projekt nur gelobt, damit es schneller scheitert.“

„Ich hab die E-Mail ignoriert, weil sie schlecht geschrieben war.“

„Ich wusste gar nicht, dass du noch hier arbeitest.“

6. Flirte völlig unpassend

Sprich alle an, als wärst du auf einem Speed-Dating mit schlechten Chancen.

Wenn jemand sagt „Ich glaube, das ist unpassend“, antworte: „Dann passt’s ja.“

7. Mache die Tanzfläche zu deinem Revier.

Tanze, als würdest du einen Exorzismus an dir selbst durchführen.

Wenn jemand versucht mitzumachen, sag: „Sorry, das ist ein Soloprojekt.“

8. Der Abgang – epischer als jede Marvel-Szene.

Verabschiede dich nicht leise.

Entweder: kündige live auf der Bühne

oder sag laut: „Ich bin raus, ihr seid mir alle zu anstrengend!“

und stolpere dann Richtung Ausgang, als wäre die Schwerkraft dein persönlicher Feind.

9. Der Morgen danach – Realitätsverweigerung ist Pflicht.

Wenn Kollegen dich fragen, warum du die Tischdeko gegessen hast, sag:

„Ich esse keine Tischdeko. Muss ein Doppelgänger gewesen sein.“

Wenn jemand ein Video von dir zeigt, wie du den Chef umarmst und „Papa?“ sagst einfach: „Deepfake.“

Wer all das befolgt, darf sich schon jetzt freuen:

Du wirst zum Grinch der Firma – und alle werden sich an dich erinnern.

Leider.