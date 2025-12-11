Saug-Wisch-Roboter bei Stiftung Warentest

Saug-Wisch-Roboter sind moderne Haushaltsgeräte, die Staubsaugen und Wischen in einem Arbeitsgang kombinieren. Sie bewegen sich selbstständig durch die Wohnung, erkennen Hindernisse und reinigen sowohl Hartböden als auch – je nach Modell – Teppiche. Dank Sensoren und Kameras oder Lasern erstellen viele Geräte eine digitale Raumkarte, um effizientere Reinigungsrouten zu planen.

Die Roboter verfügen über einen Staubbehälter sowie einen Wassertank mit Wischpad. Während sie Schmutz und Staub einsaugen, wird der Boden gleichzeitig befeuchtet und gewischt. Hochwertige Modelle passen die Wassermenge automatisch an, heben beim Teppich das Wischpad an oder kehren zur Ladestation zurück, um sich selbst zu entleeren oder das Wischwasser zu erneuern.

Für Haushalte mit wenig Zeit, Haustieren oder großen Wohnflächen bieten Saug-Wisch-Roboter eine deutliche Arbeitserleichterung und sorgen für eine regelmäßige, automatische Grundreinigung. Aber wie gut sind die Geräte in der Praxis wirklich? Die Stiftung Warentest hat 12 der Multigeräte nun genauer untersucht.

Auf Teppich versagen die meisten

Sie saugen und wischen selbstständig, kosten bis zu 1 500 Euro – doch keiner der zwölf getesteten Saug-Wisch-Roboter überzeugt rundum. Die Stiftung Warentest hat die rollenden Haushaltshelfer geprüft: Hartböden saugen alle prima, beim Wischen erreicht nur ein einziges Gerät die Note Gut. Teppich ist für die meisten Modelle eine Herausforderung.

Zwölf Saug-Wisch-Roboter mit Servicestation mussten zeigen, was sie können – darunter Geräte von Roborock, Dreame, Xiaomi, Ecovacs und iRobot. Die Preisspanne reicht von 270 bis 1 500 Euro. Acht Modelle waschen und trocknen ihre Wischpads sogar selbst. Doch trotz hoher Preise und umfangreicher Ausstattung: Keines der Geräte schafft ein besseres Gesamturteil als Befriedigend.