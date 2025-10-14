Weihnachtsmärkte – Lichterglanz und Budenzauber in der Adventszeit

Wenn der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Tannenzweigen durch die Straßen zieht, ist es wieder so weit: Die Weihnachtsmärkte öffnen ihre Tore.



Von Ende November bis kurz vor Weihnachten verwandeln sich Innenstädte, Klosterhöfe und Dorfplätze in stimmungsvolle Winterwelten.

Ob traditionell mit Holzbuden und Handwerkskunst oder modern mit Lichtershows und Musik – überall laden die Märkte zum Bummeln, Genießen und Verweilen ein. Neben regionalen Spezialitäten gibt es kunstvolle Geschenkideen, Krippenfiguren, Kerzen und Selbstgemachtes.

Viele Gemeinden bieten zudem Rahmenprogramme mit Konzerten, Kinderaktionen und lebendigen Krippenspielen.

